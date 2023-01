Skandinavien Nato-Beitrittsstreit: Das Zeuseln mit heiligen Schriften geht weiter Nach der Koranverbrennung in Stockholm, die nun Schwedens Nato-Beitritt blockiert, wollen Provokateure auch die jüdische Tora und die Bibel anzünden. Zudem soll in Dänemark wöchentlich ein Koran brennen. Die Auswirkungen sind fatal. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 27.01.2023, 16.00 Uhr

Der schwedisch-dänische Rechtsextremist Rasmus Paludan hat mit seiner öffentlichen Koranverbrennung eine Lawine losgetreten. Fredrik Sandberg/Tt / EPA

In Schweden rollt die Debatte über Meinungsfreiheit, Blasphemie und Nato-Beitritt weiter. Nach der Verbrennung eines Korans in Stockholm legte die Regierung in Ankara die Nato-Verhandlungen mit Schweden und Finnland auf Eis. Zudem gab es Boykottdrohungen gegen schwedische Firmen in der islamischen Welt – und am Freitag Hackerangriffe gegen skandinavische Websites.

In Schweden reagieren nun muslimische Provokateure auf ihre Art: Sie wollen die Tora, die heilige Schrift des Judentums, sowie eine christliche Bibel öffentlich anzünden – aus prinzipiellen Gründen.

«Heilige Bücher zu verbrennen, ist widerwärtig», sagte ein 34-Jähriger aus Stockholm der Zeitung «Dagens Nyheter». Aber er sei wütend, dass es unter dem Titel der Meinungsfreiheit «nur Hetze gegen eine Minorität gebe, die Muslime», und dass der Staat grosse Summen an Steuergeldern für den Polizeischutz des Rechtsextremen Rasmus Paludan ausgebe, wenn dieser den Koran anzünde.

Der 34-Jährige, ein Schwede und «nicht besonders religiöser Muslim», sagte weiter, er wolle nächste Woche eine Bewilligung für eine solche «Demonstration» einholen. Im Moment sei die Stimmung zu sehr angeheizt durch die Debatte um den Nato-Beitritt, die in Schweden publizierten Erdogan-Karikaturen sowie die Reaktion der türkischen Regierung.

Laut Medienberichten hat zudem ein zweiter Mann eine Bewilligung für eine Protestveranstaltung mit Tora-Verbrennung beantragt; die Polizei sei bisher nicht darauf eingegangen. Reagiert haben jedoch jüdische sowie muslimische Organisationen: Von beiden Seiten wird das Ansinnen, heilige Schriften zu verbrennen, harsch kritisiert.

«Person mit stark abweichenden Ansichten»

Jede Hetze gegen Minoritäten sei zu verurteilen. Sowohl das Anzünden von Koran als auch Tora sei abscheulich, sagte Moshe David HaCohen, Rabbiner in Malmö. Er nannte die Brandstifter «Extremisten auf beiden Seiten», und es sei wichtig festzuhalten, dass sie keine grossen Gruppen hinter sich hätten.

Der Islamische Verbund in Stockholm erklärte, heilige Bücher zu verbrennen, sei unislamisch, und der 34-jährige Provokateur repräsentiere nicht Muslime. Diesem ist dies egal: «Ich repräsentiere mich selbst. Und ich will eine Debatte auslösen.»

Gleichzeitig will der schwedisch-dänische Rechtsextreme Rasmus Paludan, der in Dänemark eine kleine, unbedeutende Partei gegründet hat, mit Koranverbrennungen fortfahren. Er fällt seit Jahren mit solchen provokativen, gegen den Islam gerichteten Aktionen auf.

Nach der Diskussion um Meinungsfreiheit und der Reaktion der Türkei hat der 41-Jährige erklärt, er werde nun jede Woche in Kopenhagen vor der türkischen Botschaft einen Koran verbrennen, «bis Schweden in die Nato aufgenommen wird». Paludan demonstrierte am Freitag zunächst – wie immer unter Polizeischutz – vor einer Moschee; später zog er vor die türkische sowie die russische Botschaft.

Die Türkei bestellte den dänischen Botschafter ein und protestierte. Dänemarks Aussenminister Lars Løkke sagte, man werde mit Ankara den Dialog suchen und erklären, dass es Unterschiede gebe zwischen Dänemark als Land, seiner Bevölkerung und «Personen mit stark abweichenden Ansichten».

