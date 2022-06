Schweden und die Nato: Bezahlen nun die Kurden?

Skandinavien Für die Nato-Aufnahme bezahlen die Kurden: Verkaufen Schweden und Finnland gerade ihre Seele? In Schweden und Finnland regt sich heftige Kritik an der teuren Beilegung des Streits mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Und es gibt Zweifel, ob sein Ja zur Nato-Erweiterung überhaupt Bestand hat. Niels Anner, Kopenhagen 30.06.2022, 11.03 Uhr

Kniefall vor dem Despoten? Das Entgegenkommen Schwedens (hier Regierungspräsidentin Magdalena Andersson mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Nato-Gipfel) wirft hohe Wellen. Bild: Andrea Comas / AP

Die Einigung am Nato-Treffen kam überraschend schnell – und liess einige Fragen offen. Mit einem trilateralen Abkommen fanden Schweden und Finnland einen Weg, die Blockade durch die Türkei zu lösen; bereits am Dienstag wurden sie zu Nato-Beitrittskandidaten ernannt. Der türkische Präsident Erdogan gab seinen Widerstand auf, als Schweden und Finnland aus seiner Sicht den türkischen Bedingungen zustimmten.

Im Abkommen steht, dass die beiden nordischen Länder Waffenlieferungen an die Türkei wieder aufnehmen und in Sachen Terrorismus und Kurden eng mit Ankara zusammenarbeiten werden.

Neben Kurden hat Erdogan auch Gülen-Aktivisten im Visier

Insbesondere der zweite Punkt wirft hohe Wellen. Kritiker in Skandinavien fragen sich: Was genau wurde Erdogan versprochen? Sollen nun Kurden, auch solche, die Asyl bekommen haben, weil sie vom Regime Erdogans verfolgt wurden, an die Türkei ausgeliefert werden?

Bereits am Tag nach der Unterzeichnung kündigte der türkische Justizminister im Fernsehen eine Liste mit 33 «Terroristen» an, deren Auslieferung die Türkei verlangt. Vorerst blieb unklar, wer genau auf der Liste steht. In den letzten Wochen waren mehrere Listen mit Auslieferungsbegehren für Personen kursiert, die angeblich eine Nähe zur kurdischen Arbeiterpartei PKK haben. Die Organisation wird auch von den USA und der EU – und damit Schweden und Finnland, nicht aber der Schweiz – als Terrororganisation bezeichnet. Zudem nannte die Türkei Regimekritiker und Personen aus der Erdogan-kritischen Gülen-Bewegung.

Wer mit Terror nichts am Hut habe, sei geschützt

Die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson versuchte, die Gemüter zu beruhigen. Wie bisher würde ihr Land bei Auslieferungen die Anfragen genau prüfen und nationale Gesetze sowie Menschenrechtskonventionen beachten, und es würden niemals schwedische Bürger ausgeliefert. «Wer nichts mit Terrorismus am Hut hat, muss sich auch keine Sorgen machen», so die Sozialdemokratin.

Laut dem Abkommen sagen Finnland und Schweden der Türkei volle «Solidarität und Unterstützung» zu, was die nationale Sicherheit angeht. Die betrifft nicht nur die PKK, sondern auch die syrisch-kurdische Partei PYD und ihr militärischer Arm YPG, die nun keine Unterstützung mehr aus Skandinavien erhalten. Die YPG war ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die Terrormiliz IS gewesen; allerdings ist die Unterstützung der USA für die YPG laut Experten viel entscheidender als jene der nordischen Länder. So weit kommen sie Erdogan jedenfalls nicht entgegen, dass sie die YPG als Terrororganisation einstufen würden.

Ob Erdogans Zustimmung nachhaltig ist?

Kurden in Schweden reagierten jedoch mit Sorge. Die kurdischstämmige Politikerin Amineh Kakabaveh, die Magdalena Andersson dreimal eine überlebenswichtige Mehrheit im Parlament garantiert hat, nannte die Regierung «zynisch», weil sie Erdogan nachgebe. Die Grünen erwogen ein Misstrauensvotum gegen die Regierung. Mehrere aus der Türkei geflohene Regimekritiker, deren Auslieferung bisher von schwedischen und finnischen Gerichten blockiert wurde, fragten sich, ob sich ihre Situation nun verschlechtere. «Ich bin klar beunruhigt», sagte der kurdische Aktivist Hamza Yalcin. Falls er ausgeliefert werde, lande er «im besten Fall» im Gefängnis.

Das Problem seien die international oft kritisierten türkischen Terrorgesetze, die auch gegen Regierungsgegner angewendet würden, sagte Paul Levin, Türkei-Spezialist an der Uni Stockholm. Er sei überrascht vom Abkommen, denn die Definitionen von Terror sei in Schweden und Finnland schon sehr anders. Die Zeitung «Dagens Nyheter» schrieb, das Abkommen lasse viel Interpretationsspielraum: «Schnell und gründlich» auf türkische Auslieferungsanfragen zu reagieren, sei etwas anderes, als politische Flüchtlinge nach Ankara zu schicken. Kommentatoren in Skandinavien warnten deshalb, die Türkei könnte bald wieder verstimmt reagieren – und den Nato-Beitritt zum Beispiel im Parlament erneut blockieren.