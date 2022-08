Selbstbewusst Warum die Finnen Sanna Marin lieben: Ihr Umgang mit den Tanzvideos zeigt die Stärken der Regierungschefin Durchgesickerte private Videos und Drogenverdacht: Andere Politikerinnen gerieten wohl in Schwierigkeiten. Doch Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin scheint an Popularität noch zu gewinnen. Wie macht sie das? Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin beantwortet Fragen zu den durchgesickerten Tanz-Videos auf einer Pressekonferenz. Kimmo Brandt / EPA

Sie muss sich wegen zwei Tanz-Videos von privaten Partys, angeblichem Drogenkonsum und Untreue rechtfertigen. Und nicht zum ersten Mal wird ihr Alter und ihr öffentliches Auftreten in Frage gestellt. Doch Sanna Marin, die 36-jährige finnische Regierungschefin, pariert die Kritik so gut, dass ihre Popularität eher zu als abnimmt. Wie macht sie das?

Als die Partyvideos öffentlich wurden, stand Marin sogleich vor die Presse und erklärte, geduldig und ohne Ausflüchte. Ja, sie hatte gefeiert, getanzt, auch Alkohol getrunken – nichts Illegales. Ob eine Regierungschefin privat so feiern dürfe, müsse letztlich die Wählerschaft entscheiden.

Es ist diese Gradlinigkeit, Offenheit und Seriosität, die die Sozialdemokratin auch im politischen Alltag an den Tag legt, mit der sie beispielsweise auch die Notwendigkeit eines teilweise strengen Corona-Regimes oder des Nato-Beitritts erklärte, die sie in Finnland sehr beliebt macht.

Dann kam der Vorwurf, Marin und ihre Freunde hätten auf der Party illegale Drogen konsumiert – weil finnische Journalisten in den Videos fälschlicherweise «Mehl», ein Ausdruck für Kokain, hörten. Tatsächlich wird ein ähnliches klingendes Wort gesungen, das für eine Schnapsmischung steht.

Marin war deutlich: Sie habe noch nie illegale Drogen konsumiert. Dennoch argumentierte sie nicht lange herum und machte einen Drogentest – ein einfacher, kluger Schachzug: Mit dem seit gestern vorliegenden negativem Resultat kann sie die Debatte sofort beenden und Gerüchte stoppen.

Marins Stellung hängt nicht nur von ihrem Auftreten, sondern auch von ihrer Mitte-Links-Koalition ab. In dieser knirscht es auch mal, doch Marin arbeitet politisch seriös, auch international. Sie hat interne Konflikte gelöst und wichtige Reformen durchgebracht.

Nach dem Partyvideo sagte ihre Finanzministerin von der Zentrumspartei, die Regierungschefin müsse im Notfall immer erreichbar sein – doch Marin habe ihr glaubhaft versichert, dass dem so sei. Marin erklärte, ihr Sicherheitsapparat sei informiert gewesen, zudem vertraue sie auf Militär und Verwaltung, dass diese in Krisen, zum Beispiel mit Russland, frühzeitig reagierten.

Finnische Medien erinnerten auch an einen früheren Regierungschef, der nach einer nächtlichen Feier mit anderen Ministern eine Krisensitzung einberufen musste. Fazit: Man kann nur bedingt ständig auf Katastrophen vorbereitet sein.

Sanna Marin im Tanzvideo mit Freunden. Screenshot / twitter

Wenn Sanna Marin Fehler macht, entschuldigt sie sich. So zum Beispiel, als sie einmal ohne Diensthandy ausging und eine Mitteilung verpasste, sie sei Corona-Nahkontakt. Wegen der Partyvideos braucht es nun kein «Sorry», das scheint auch eine Mehrheit in Finnland so zu sehen. In einem zweiten Video, das Marin eng tanzend mit einem Sänger zeigt, wobei dieser den Kopf an ihr Ohr legt, wollen einige einen ausserehelichen Kuss erkennen. Doch auch hier: Man nimmt ihr ab, dass da nichts war.

Marin stammt aus einfachen Verhältnissen, ist das erste Kind ihrer Familie, das studiert hat. Gerade in sozialen und Bildungs-Fragen verleiht ihr das Authentizität. Sie ist jung, weiblich, klimabewusst – und zeigt das auch. Sie selber publizierte früher Fotos aus ihrer Schwangerschaft oder heute noch von Musikfestivals, lässig, stylisch. Die 36-Jährige präsentiert sich so auch als selbstbewusste Frau, unterstrich dies auch mit einem weiblich dominierten Kabinett.

Für viele Menschen in Finnland passt das gut zu dem modernen Land, in dem sie leben möchten. Jetzt stellen Frauen Tanzvideos von sich ins Netz, um ihre Solidarität mit Marin auszudrücken. Dasselbe passierte schon 2020, als sie für ein Modemagazin im schwarzen Blazer und ohne erkennbares Oberteil darunter posierte: Während Kritiker das für ihr Amt für unangebracht hielten, fand es eine Mehrheit schick – und viele posteten ähnliche Bilder, auch Männer.

Dennoch kann Marin natürlich dazulernen: Das nächste Mal wird sie zweimal überlegen, bevor sie sich filmen lässt – auch unter Freunden. Denn klar ist: Ein konservativerer Teil der Wählerschaft, und der ist nicht klein, stört sich am Freizeitverhalten der Regierungschefin.

