«Wilde» Brüssel-Besuche machen Livia Leu das Leben schwer

SCHWEIZ-EU Wenn einer eine Reise tut: «Wilde» Brüssel-Besuche machen dem Bundesrat das Leben schwer Parlamentarier, Parteipräsidenten und Regierungsräte: Bei der EU-Kommission gaben sich Besucher aus der Schweiz zuletzt die Klinke in die Hand. Beim Bund ist man über die Kontaktpflege nicht nur begeistert. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 20.10.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Empfangsfreudig: EU-Kommissar Maros Sefcovic (vorne) trifft die Schweizer SP-Nationalräte Fabian Molina, Jon Pult und Eric Nussbaumer (von rechts). Bild: EC

Brüssel ist immer eine Reise wert. Das sagen sich anscheinend auch Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die zuletzt in steigender Frequenz in der EU-Hauptstadt aufkreuzten. Ein kleiner, nicht abschliessender Überblick: Innert Jahresfrist reisten die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats, die EU-Efta-Delegation, die nationalrätliche Wissenschafts- und Bildungskommission, eine Gesandtschaft der Grünen sowie eine SP-Gruppe nach Brüssel. Aber auch aus den Kantonen gibt es Besuch: Ende März weilten die Kantone der Nordwestschweiz in der EU-Hauptzentrale, im Juli die Europakommission der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und im September war es der Zürcher Regierungsrat. Anfang Oktober trafen ausserdem die Präsidenten der Bundesversammlung EU-Vertreter in Strassburg.

Auch die Kantone sind vor Ort: eine Delegation des Zürcher Regierungsrats bei Sefcovic. Bild: EC

Den Schweizer Besuchern ist gemein: Möglichst alle wollen sie zu Maros Sefcovic, dem für die Schweiz zuständigen Vizepräsidenten der EU-Kommission. Von ihm wollen sie wissen, wie schlecht es wirklich steht um die bilateralen Beziehungen, seit der Bundesrat die Verhandlungen zum Rahmenabkommen im Mai 2021 abgebrochen hat.

Sefcovic zeigt sich durchaus offen und empfangsfreudig. In den allermeisten Fällen nimmt sich der Slowake persönlich Zeit für die Schweizer, hört zu, erklärt, fragt nach. Hat er mal keine Zeit, stehen seine Topbeamten Red und Antwort.

Für die EU-Kommission ist es auch eine Möglichkeit, direkt und ungefiltert mit den Schweizer Politikern zu kommunizieren. Und vor allem: am Bundesrat vorbei.

«Wir machen keine Paralleldiplomatie», betont Grünen-Präsident Balthasar Glättli (Mitte) nach dem Treffen mit Sefcovic. Bild: EC

Anonyme Kritik aus der Verwaltung: Rückenschüsse gegen den Bundesrat

Angesichts dessen beobachten manche der Daheimgebliebenen den Aufmarsch in Brüssel mit Argwohn. In der SVP sowieso, wo man von «Pilgerfahrten nach Brüssel» noch nie etwas gehalten hat. Aber auch in der Bundesverwaltung scheint ein gewisses Unbehagen vorhanden zu sein. Die Befürchtung ist, dass die vielen Brüssel-Besuche die offiziellen Gespräche von Chefverhandlerin Livia Leu stören könnten. Immerhin versucht die Staatssekretärin seit Februar in einem zähen Ringen, die EU zu Kompromissen bei den institutionellen Streitfragen zu bewegen. Da sieht man es nicht gerne, wenn jemand aus Parlament oder Kantonen dazwischenfunkt. Gemäss Bundesverfassung ist überdies klar: Aussenpolitik ist Sache des Bundesrates.

Zuletzt traf die Kritik den St.Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth, der im Rahmen des Vorsitzes der EU-Efta-Delegation mit Abgeordneten des EU-Parlaments Lösungsansätze für die institutionellen Probleme entwickelt und in einer gemeinsamen Erklärung festgehalten hat. Die Retourkutsche kam prompt: Als Schuss in den Rücken des Bundesrats beschrieb ein anonymer Verwaltungsinsider im «Blick» Würths Bemühungen. Im Parlament sässen selbst ernannte Aussenminister, die Parallelverhandlungen führten, so der Vorwurf.

Auf Anfrage wehrt sich Würth: «Von einer Störung der Sondierungsgespräche kann keine Rede sein.» Es sei normal, dass man sich beim Jahrestreffen der EU-Efta-Delegation über die offenen Punkte im Verhältnis Schweiz–EU austausche und gegebenenfalls eine gemeinsame Erklärung verabschiede. Das entspreche dem Mandat der Delegation und könne «einen zusätzlichen, konstruktiven Impuls setzen», so Würth.

SP-Nussbaumer: «Kontaktpflege ist das Normalste der Welt»

Einer, der schon oft in Brüssel war und die Vorwürfe der «Paralleldiplomatie» zu hören bekam, ist SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. Dazu sagt der Baselbieter Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz:

«Europäische Kontakt- und Dialogpflege ist das Normalste der Welt.»

Wenn sich über den üblichen Dialog zwischen dem EU-Parlament und dem Schweizer Parlament hinaus noch andere Kommissionen oder Kantone direkt in Brüssel informierten, dann helfe dies der politischen Meinungsbildung. Nussbaumer: «Solche Kontakte werden sonst nur in autoritären Regimes in Frage gestellt und manchmal frage ich mich schon, was mit der Schweiz passiert ist, wenn wir nicht mehr mit den EU-Institutionen Kontakte pflegen dürfen.»

Bei der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) heisst es, die Besuche seien lediglich «informelle Informationsreisen». Gleichwohl spreche man sich mit dem Aussendepartement und der Schweizer EU-Mission ab. Paralleldiplomatie würde auch gar keinen Sinn machen, da die Kantone aufgrund ihrer verfassungsmässigen Mitwirkungsrechte vom Bund stets in die Sondierungen einbezogen werden, so KdK-Generalsekretär Roland Mayer.

EDA: «Alle müssen selbst entscheiden, welche Treffen sie durchführen»

Und was sagt das Aussendepartement (EDA)? Sind die Brüssel-Besuche von Parlamentariern und Regierungsräten kontraproduktiv für die Gespräche von Livia Leu? «Entscheidend für den Erfolg allfälliger Verhandlungen ist auch die innenpolitische Abstützung», so ein EDA-Sprecher. Man habe sich deshalb schon immer Mühe gegeben, die Ansprechpartner in der Schweiz einzubinden. Schlussendlich liege es aber an den Schweizer Akteuren, selbst zu entscheiden, welche Treffen sie organisieren und durchführen wollten.

Anders ausgedrückt: Kantone und Parlament können machen, was sie wollen. So besagt es die Gewaltentrennung. Sie müssen ihre Trips nach Brüssel nicht einmal beim Bund anmelden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen