Machtwechsel in Schweden: Das müssen Sie wissen

Die zweitgrösste Partei in einem Land, kann man halt nicht mehr einfach so übergehen und das ist auch gut so. Es ist auch gut, dass es nicht nur linke Politik gibt. Als Liberaler oder Konservativer sollte man sich nicht schämen, sondern seine Werte öffentlich vertreten. Die Linken haben es in Schweden jahrelang massiv übertrieben (mit der Migration aus fernen Ländern) und dem Land Schweden so grosse Probleme verursacht. Jetzt kommt es zu einem Wechsel