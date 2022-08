Schulstart: Es mangelt an Logopäden

Schulstart «Die Situation ist überall ähnlich prekär» – es fehlen nicht nur Lehrpersonen, sondern auch Logopäden Zwar werden sprachauffällige Vorschulkinder zunehmend früh erkannt und für eine logopädische Therapie angemeldet. Es gibt jedoch viel zu wenige solcher Angebote – viele Kantone knausern dabei. Stefan Müller Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Logopädinnen helfen Kindern mit sprachlichen Schwierigkeiten. Es gibt zu wenige von ihnen. Andreaobzerova/iStockphoto

Die dreijährige Julia redet wenig und sitzt häufig still in der Ecke der Kindertagesstätte. Wenn sie etwas möchte, kommen unverständliche Worte. Die Kita-Leiterinnen tun sich schwer, die Wünsche zu interpretieren. Der Kinderarzt stellt rasch fest, dass Julias Sprachentwicklung für ihr Alter verzögert ist. Aus diesem Grund überweist er die Dreijährige zu einer logopädischen Abklärung.

Logopädinnen kümmern sich nicht nur um Vorschul- und Schulkinder, die stottern, lispeln oder das «R» nicht sagen können. Vielmehr befassen sie sich umfassend mit Kommunikationsproblemen – mit Kindern, die nicht oder ungenügend oder unverständlich sprechen und sich auch schlecht mitteilen können. Der Grund ist häufig eine verzögerte Sprachentwicklung. Mit Hilfe von Förderspielen und Elternberatung schaffen es die Logopädinnen meist, den natürlichen Spracherwerb wieder in Gang zu setzen.

Jedes zehnte Kind ist betroffen

Normalerweise reicht die alltägliche Sprachförderung. Doch manchmal genügt das nicht. «Wir gehen davon aus, dass fast jedes zehnte Kind frühlogopädische Förderung benötigt», sagt Logopädin Daniela Bühler, Leiterin der Abteilung Logopädie des Kinderspitals Zürich, eine der zwei zentralen Abklärungsstellen im Kanton Zürich.

Die Zahl der Abklärungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. «Darin spiegelt sich das wachsende Bewusstsein für die Frühförderung bei Kinderärzten», sagt Michael von Rhein, Entwicklungspädiater vom Kinderspital Zürich und Co-Leiter der Fachstelle Sonderpädagogik.

Ursachen für eine Sprachverzögerung können organischer oder genetischer Natur sein, aber auch mangelnde, sprachliche Anregung im Alltag. Je früher die logopädische Therapie einsetze, umso besser für die Sprachentwicklung, so der Kinderarzt. Denn der Spracherwerb ist mit Schuleintritt weitgehend abgeschlossen.

Bleibt die Unterstützung aus, ist laut von Rhein zu befürchten, dass diese Kinder in der Schule Mühe haben werden, sprachlich mitzuhalten. Zusätzlich besteht das Risiko, dass diese Kinder soziale, emotionale Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten haben.

Prekäre Situation bei Vorschulkindern

Angebot und Nachfrage in der Logopädie klaffen in den meisten Kantonen auseinander. «Die Situation ist überall ähnlich prekär, besonders im Frühbereich», sagt Susanne Mathieu, Mitinhaberin einer logopädischen Kleinkinderpraxis in Zürich und Präsidentin der Gesellschaft für entwicklungspsychologische Sprachtherapie. So gibt es auch im Kanton Zürich, der logopädisch als gut aufgestellt gilt, erhebliche Engpässe. Eine durchschnittliche Wartezeit für Vorschulkinder auf eine Abklärung beträgt bis zu vier Monate, auf einen Therapieplatz bis zu sechs Monate.

Auch im Kanton Aargau genügt das Angebot nicht. «Der Kanton ist logopädisch unterversorgt», sagt Jon Caflisch, Entwicklungspädiater in Baden. Diese Unterversorgung drückt sich in entsprechenden Wartezeiten aus, die je nach Bezirk bis zu neun Monate betragen können. «Das ist sehr unbefriedigend», sagt auch Danièle Zemp von der StiftungNETZ, die im Auftrag des Kantons Aargau in acht der elf Bezirken Logopädie im Frühbereich anbietet. Man versuche mit Optimierung der Abläufe die Situation zu entlasten. Denn das Zeitfenster sei kurz, bis zum Schuleintritt. Ein erster Behandlungsblock dauert in der Regel drei Monate, mit einer Sitzung pro Woche.

Wichtig: Eine frühe Abklärung

Im Kanton Solothurn bestehen ebenfalls nennenswerte Wartezeiten: sechs Wochen für eine Abklärung und sechs oder mehr Monate für eine Therapie. «Je nach Dringlichkeit kann es auch mal schneller gehen», sagt der Solothurner Entwicklungspädiater Peter Hunkeler. Er findet eine rasche Abklärung schon deshalb wichtig, weil dadurch die Kinder schneller zu einer Therapie kommen. Es werden aber so auch frühzeitig auffällige Kinder entdeckt, die andere Hilfe benötigen, etwa wegen eines ADHS- oder Autismus-Verdachtes.

Bei der Abklärung zeigt sich auch, wer von den abgeklärten Kindern sogenannte «Spätsprecher» sind. Mehr als die Hälfte der zweijährigen Kinder holt im Lauf des dritten Lebensjahrs bis zum Schulalter in ihrer Sprachentwicklung auf und benötigen in der Regel keine Logopädie. Allerdings können ohne Hilfe manchmal Schwächen in der Sprache bestehen bleiben, insbesondere in der Grammatik und in der Lese-Schreibfähigkeit, wie eine aktuelle Erhebung des Kinderspitals Zürich festgestellt hat.

Ähnlich prekär sieht es im Kanton St.Gallen aus. «Wir haben Wartezeiten von bis zu einem Jahr für eine Therapie», sagt Entwicklungspädiaterin Anette Lang-Dullenkopf vom Ostschweizer Kinderspital. Unbefriedigend, zumal viele mehrsprachige Kinder einen besonderen Abklärungsbedarf hätten, da Sprachauffälligkeiten bei ihnen nicht so leicht zu finden seien. Um die frühlogopädische Versorgung zu verbessern, wünscht sich die Kinderärztin mehr Therapieplätze und von den Eltern mehr Wissen über die Wichtigkeit der Sprachförderung.

Vielschichtige Ursachen

Die langen Wartezeiten haben verschiedene Ursachen. So fehlt es in erster Linie an Logopädinnen, um die vielen offenen Stellen landauf, landab zu besetzen. «Die Logopädie leidet unter einem Fachkräftemangel wie viele Berufe im Gesundheit- und Bildungswesen», bestätigt Bérénice Wisard vom Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. Als mögliche Gründe nennt sie schlechte Arbeitsbedingungen und Abwanderung in attraktivere Berufe und Kantone.

Dass man lange auf Logopädie warten muss, hat aber auch mit der Organisation der Logopädie in den einzelnen Kantonen zu tun. So gibt es laut Entwicklungspädiater Peter Hunkeler beispielsweise in den Kantonen Solothurn, Aargau, Luzern oder St.Gallen kaum freischaffende Logopädinnen wie im Kanton Zürich, die die grosse Nachfrage im logopädischen Frühbereich mitauffangen könnten.

Nadelöhr «Ausbildung»

Die logopädischen Angebote im Frühbereich, aber auch die Ausbildung werden schweizweit durch die Kantone finanziert, meist unzureichend. Ein Nadelöhr ist die Ausbildung. Das spürt die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, eine der vier Ausbildungsstätten für Logopädie in der Deutschschweiz. «Im Herbst beginnen 61 Studierende das in der Regel drei Jahre dauernde Logopädiestudium, bisher waren es vierzig», sagt Wolfgang G. Braun von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Wünschenswert wären jedoch deutlich mehr Studierende. Immerhin startet an der Fachhochschule Nordwestschweiz ab Herbst 2023 neu ein jährlicher statt nur zweijährlicher Studiengang Logopädie.

Weiterhin das Nachsehen haben vor allem Nichtzürcher-Kantone: Viele Abgängerinnen zieht es in den Kanton Zürich oder bleiben dort hängen wegen der höheren Löhne und attraktiverer Arbeitsbedingungen.

