Nach Anschlag auf Salman Rushdie: Warum die Fatwa noch gilt

Schriftsteller Nach dem Anschlag auf Salman Rushdie: Warum das Todesurteil des iranischen Ayatollah bis heute gilt Der ehemalige geistige Führer des Iran ist lange tot, doch seine Fatwa gegen Autor Salman Rushdie ist nie erloschen. Nun könnte der Fall gar den Atomdeal zum platzen bringen. Michael Wrase und Thomas Seibert, Istanbul Jetzt kommentieren 14.08.2022, 16.30 Uhr

Überlebte einen Mordanschlag am Wochenende nur knapp: Schriftsteller Salman Rushdie, den der iranische Ayatollah vor Jahrzehnten zum Tode verurteilte. Karin Hofer

Ayatollah Khomeinis Todesfatwa gegen Salman Rushdie wurde mit fünfmonatiger Verspätung erlassen. Längst hatten sich die vor allem in Südostasien tobenden Proteste gegen die im September 1988 erschienenen «Satanischen Verse» gelegt, als Ayatollah Khomeini am 14. Februar 1989 den britisch-indischen Autor zum Tode verurteilte.

Revolutionsführer Ayatollah Khomeini im Jahr 1979. Ullstein - Kruse

«Ich fordere alle aufrechten Muslime auf, den Autor und alle an der Veröffentlichung beteiligten Leute sofort hinzurichten, wo immer Sie sie finden», forderte der greise iranische Revolutionsführer in seinem über Radio Teheran verbreiteten Rechtsgutachten.

Nur Stunden später waren damals in der iranischen Hauptstadt Tausende von Iranern mit einem Galgen auf die Strasse gegangen, an dem eine Rushdie-Puppe baumelte. Das Buch hatte natürlich niemand gelesen. Es reichte das Wort des Ayatollah.

Der Inhalt, so die Staatsmedien, sei blasphemisch, weil es Rushdie in seinem Roman gewagt hätte, die Entstehung des Korans und des Islams in ein Bordell zu verlegen, in dem die Prostituierten die Namen der (angeblich neun) Frauen des Propheten annahmen. Damit nicht genug: Um die mutmasslichen Mörder des «gottlosen Schriftstellers» zu belohnen, hatte die iranische Chordad-Stiftung auch noch ein Kopfgeld von einer Million Dollar ausgesetzt. Der Betrag wurde erst vor sechs Jahren auf 3,3 Millionen Dollar erhöht.

Worum es Khomeini wirklich ging

Tatsächlich ging es Khomeini um viel mehr als «nur» einen vermeintlichen Gotteslästerer liquidieren zu lassen. Zum Zeitpunkt der Fatwa-Veröffentlichung befand sich der Iran in einer schweren politischen Krise: Einige Monate zuvor musste Khomeini einen auch aus seiner Sicht «bitteren» Waffenstillstand mit dem Irak akzeptieren. Viele Iraner hatten damals das Gefühl, dass die vielen Entbehrungen während des achtjährigen Waffenganges mit dem arabischen Nachbarn umsonst gewesen waren.

Gleichzeitig tobte im Iran ein Machtkampf zwischen Khomeini und seinem populären Stellvertreter Ayatollah Hossein-Ali Montazeri. Um seine angeschlagene Position als politischer und geistlicher Führer des Landes wieder zu stärken, brauchte Khomeini ein Ventil, um von seinen vielfältigen Problemen ablenken zu können. Die Todesfatwa gegen Salman Rushdie schien dem Geistlichen dafür ein adäquates Mittel: Noch einmal wollte sich der damals schon schwerkranke Khomeini als Führer aller Muslime präsentieren - ehe er im Juni des gleichen Jahres starb.

Wer glaubte, dass nun auch die Todesfatwa ihre Gültigkeit verlieren würde, sah sich getäuscht. Denn der im Herbst 1989 designierte Nachfolger von Khomeini, Ayatollah Khamenei, bekräftigte deren Gültigkeit fast jedes Jahr in unmissverständlicher Form. So heisst es in einem Tweet des seit nunmehr 33 Jahren amtierenden iranischen Revolutionsführers aus 2019: «Khomeinis Urteil über Rushdie stützt sich auf göttliche Verse und diese sind unerschütterlich und unwiderruflich.»

Platzt nun sogar der Atomdeal mit dem Iran?

Ob sich der Attentäter von Chautauqua davon inspirieren liess, ist nicht bekannt. Ohne Khomeinis Fatwa, das gilt als sicher, hätte Salman Rushdie aber ein normales Leben führen können und nicht, wie in den letzten drei Jahrzehnten, ständig seine Wohnung wechseln müssen.

Die Gefahr für sein Leben hatte der schwer verletzte Schriftsteller zuletzt als gering betrachtet. Wie Gross der Hass auf ihn war und noch immer ist, zeigen aktuelle Reaktionen aus dem Iran auf den Mordanschlag. So feierte der Chefredaktor der ultrakonservativen Zeitung «Khayhan» den Attentäter als einen «mutigen und pflichtbewussten Mann». Wörtlich schrieb er:

«Lasst uns die Hände desjenigen küssen, der dem Feind Gottes mit einem Messer den Hals durchgeschnitten hat.»

Der Mordanschlag könnte nun auch eine Einigung im Streit um das iranische Atomprogramm verhindern. Die Regierung in Teheran wollte sich am Wochenende nicht zu der Gewalttat äussern, doch Revolutionsführer Ali Khamenei liess durchblicken, dass er den Anschlag gutheisst. Das macht es für westliche Staaten schwer, sich auf einen neuen Atom-Deal mit dem Iran einzulassen. Konservative Politiker in den USA fordern bereits den Abbruch der Atomverhandlungen.

Der Iran spricht seit anderthalb Jahren in Wien mit China, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Russland und den USA über eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015, das den Bau einer iranischen Atombombe verhindern sollte.

