Bolsonaro-Anhänger stürzen Brasilien ins Chaos

Schicksalswahl Demonstranten blockieren Strassen und stürzen Brasilien ins Chaos – wann spricht Bolsonaro? Lastwagenfahrer blockieren Strassen an mehr als 400 Stellen im ganzen Land. Brasilien wartet gebannt auf den Auftritt Bolsonaros - der Amtsinhaber schweigt weiter zum Wahlergebnis. Klaus Ehringfeld, Mexiko-Stadt Jetzt kommentieren 01.11.2022, 18.15 Uhr

Mega-Stau auf einer Autobahn ausserhalb von Rio de Janeiro: In Brasilien protestieren Hunderte Lastwagenfahrer gegen die Abwahl von Jair Bolsonaro. Andre Penner / AP

Blockierte Autobahnen und Fernstrassen, abgesagte Flüge, brennende Barrikaden. An mehr als 400 Stellen in ganz Brasilien machten die Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro am Dienstag ihrem Ärger über das Wahlergebnis vom Sonntag Luft. Vor allem Lastwagenfahrer waren an den Blockaden beteiligt, aber mehr und mehr schlossen sich auch andere Unterstützer den Protesten an.

In acht der 26 Bundesstaaten ordneten die Gouverneure gegen Mittag (Ortszeit) die gewaltsame Räumung der Blockaden unter Einsatz der Militärpolizei und Tränengas an. Nach Angaben von brasilianischen Medien gab es gegen 12 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) rund 450 Blockaden von Bundes- und Landstrassen in 24 Bundesstaaten und im Hauptstadtdistrikt.

Kein Durchkommen: Brennende Reifen blockieren die Strasse. Andre Penner / AP

Unterdessen gab es weiter kein Anzeichen, dass Bolsonaro sich zum Wahlergebnis äussern würde. Er scheine sich als «Präsident des Chaos» zu gefallen, mutmassten Medien. Am Dienstagabend (Ortszeit) läuft die 48-Stunden-Frist ab, innerhalb derer der Wahlverlierer laut Gesetz ein Team für die Amtsübergabe benannt haben muss.

Rede an die Nation angekündigt

Am Montagabend hatte ein Sprecher gesagt, der Amtsinhaber wolle sich am Dienstag in einer Rede an die Nation erklären. Gerüchten zufolge wolle er in dieser Rede die Justiz kritisieren, den Wahlsieg Lulas aber anerkennen.

Der abgewählte Präsident Jair Bolsonaro (Dritter von links) in Brasilia. Joédson Alves / EPA

Die Gouverneure der Bundesstaaten Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul und Paraná sowie von Lulas Heimatstaat Pernambuco beauftragten die Militärpolizei, die Proteste zu räumen. Die Verkehrspolizei berichtete am Mittag von insgesamt 306 bereits geräumten Blockaden und wies den Vorwurf zurück, sie lasse die Blockierer gewähren. Unterdessen solidarisierten sie auch Abgeordnete von Bolsonaros Liberalen Partei PL oder verbündeten Parteien mit den Protestierern.

Es ist ein erster kritischer Moment nach der Wahl, vor dem sich viele gefürchtet haben, der zudem Eskalationspotenzial birgt. Bolsonaro hatte immer wieder damit gedroht, eine Niederlage an der Wahlurne nicht anzuerkennen. Beobachter äusserten den Verdacht, Bolsonaro schweige bewusst und lasse die sich aufbauenden Proteste einfach geschehen. Der Bundesverband der Verkehrspolizeien (FenaPR) beklagte am Dienstag, dass das Schweigen des Staatschefs die LKW-Fahrer in ihren Protesten ermutige.

Bolsonaro erkaufte sich die Loyalität der Trucker

Bolsonaro zahlt den Truckern und auch den Taxi-Fahrern monatlich Geld, spendiert Tankgutscheine. Unterstützung, die offiziell als Coronahilfe deklariert ist, die aber eigentlich für solche Moment wie jetzt gedacht war. Sich loyale Unterstützer zu kaufen, die ihm auf illegale Weise dabei helfen zu erreichen, was er legal verpasst hat. Das Festhalten an der Macht. Und die Transportinfrastruktur ist in dem riesigen Land für Versorgung der Bevölkerung und Aufrechterhaltung der Exportwirtschaft entscheidend.

Wahlsieger Lula da Silva versuchte trotz dieses Chaos‘ eine geordnete Amtsübernahme am 1. Januar vorzubereiten. Er stellte seinerseits eine Kommission zusammen, die mit den Mitarbeitern des scheidenden Staatschefs die Übergabe abspricht. Lula forderte am Montag von Bolsonaro einen «geordneten Übergang» ein und sagte, dieser habe ihn noch nicht angerufen:

«Ich weiss auch nicht, ob er es tun wird.»

Das Wahlgesetz sieht vor, dass die Vorbereitung der Amtsübergabe 48 Stunden nach der Feststellung des Wahlergebnisses beginnen muss. Dabei ist es unerheblich, ob die unterlegene Partei die Niederlage öffentlich anerkennt, aber es ist wichtig, dass sie die Übergangskommission ernennt. Nach Ablauf der Frist kann der Wahlsieger juristische Schritte einleiten. «Wir wollen das aber nicht vor Gericht bringen», sagte Gleisi Hoffmann, Bundesvorsitzende der von Lulas Arbeiterpartei PT, am Montag.

Der Showdown zwischen dem radikal rechten Bolsonaro (67) und dem linksliberalen Lula (77) galt als die wichtigste Wahl in der jüngeren Geschichte des grössten und wichtigsten Landes Lateinamerikas. Und sie glich nach Monaten eines harten und schmutzigen Wahlkampfes am Ende einem Herzschlagfinale.

Demnach stimmten 50,90 Prozent der Wahlberechtigten für den Politiker der Arbeiterpartei PT. Für Bolsonaro votierten demnach 49,10 Prozent. Es war das knappste Wahlergebnis, seit das Land vor 37 Jahren zur Demokratie zurückkehrte. Und erstmals schaffte es ein Amtsinhaber nicht, für eine zweite Amtszeit wiedergewählt zu werden.

