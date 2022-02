SANKTIONEN Machtkern im Visier: Die EU will Privatvermögen von Putin und Lawrow einfrieren Die Sanktionen treffen nun auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Aussenminister persönlich. Remo Hess, Brüssel 25.02.2022, 17.55 Uhr

Multimilliardär: Wladimir Putin soll einer der reichsten Männer Europas sein. Keystone

Zusätzlich zu den Wirtschafts- und Finanzsanktionen nimmt die Europäische Union auch die russische Führungsriege ins Visier, inklusive Staatspräsident Wladimir Putin. Die EU-Aussenminister, welche das Sanktionspaket am Freitag formell beschlossen, dürften sowohl Putin wie auch seinen Aussenminister Sergey Lawrow auf die Sanktionsliste setzen. Das heisst, dass ihre Bankkonten in Europa eingefroren werden. Eine Einreisesperre dürfte es kaum geben, um die diplomatischen Kanäle offenzuhalten.

Bereits vom ersten Sanktionspaket betroffen ist Verteidigungsminister Sergei Schoigu, einer von Putins engsten Vertrauten und Jagdfreund. «Wir treffen das System Putin dort, wo es getroffen werden muss: eben nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern», kommentierte Deutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock.

Putin mit Verteidigunsminister Schoigu auf einem gemeinsamen Ausflug in die sibirische Taiga. Keystone

Wie reich dass Putin wirklich ist, weiss niemand

Ob Putin die Strafmassnahmen wirklich weh tun werden, ist allerdings schwer abzuschätzen. Die Gerüchte um sein Privatvermögen sind legendär. Es geht um Jachten, Luxusimmobilien und versteckte Auslandkonten. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der mittlerweile inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ein Video, das ein 17'000 Quadratmeter grossen Palast am Schwarzen Meer zeigt, welcher Putin gehören soll.

Experten schätzen sein Vermögen auf gegen 40 Milliarden. Der Unternehmer und Putin-Gegner Bill Bowder behauptet sogar, dass Putin mit 200 Milliarden der reichste Mann der Welt sei. Und das, obwohl er «nur» knapp 300’000 Euro pro Jahr verdient, etwa so viel, der deutsche Bundeskanzler. Neben zwei Oldtimer und einem Lada-Geländewagen samt Zeltanhänger besitzt Putin laut offiziellen Angaben lediglich eine 77 Quadratmeter grosse Wohnung.

Putin zeigt US-Präsident George W. Push sein erstes Auto der sowjetischen Marke «Saporoshez». (Bild: Juli 2006) Keystone

Neben Putin und Lawrow finden sich auch sämtliche 450 Abgeordnete der russischen Duma auf der Sanktionsliste. Ihnen wird die Einreise in Europa verweigert und ihre Bankkonten werden eingefroren. Ebenfalls auf der Liste steht die Margarita Simonjan, Chefin vom russischen Propaganda-Sender «Russia Today» und Wladimir Solowjow, ein Starmoderator des russischen Fernsehens. Weiter Anton Waino, Leiter der Präsidialverwaltung, sowie Vizepremier Marat Chusnullin und eine Reihe von hohen Armee-Kadern.

Welche der schwerreichen Oligarchen auf der Sanktionsliste stehen, ist noch nicht bekannt. Klar ist, dass Jewgeni Prigoschin betroffen ist, der Gründer und Finanzier der Söldnertruppe «Wagner».

Kommt auch der Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsverkehr?

Gemäss EU-Diplomaten arbeitet die EU bereits an einem neuen Sanktionspaket. Welche Massnahmen dieses enthalten wird und wann ab welchem Zeitpunkt es ausgelöst werden soll, ist noch unklar. Ein Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift dürfte aber ebenso enthalten sein wie stärkere Sanktionen gegen den Energiesektor, eine von Russlands Haupteinnahmequelle.

Bekannt wurde am Freitag auch, dass der Europarat in Strassburg die Mitgliedschaft Russland suspendiert hat. Von den 47 Mitgliedsstaaten hatten nur zwei dagegen gestimmt: Russland und Armenien. Die Türkei enthielt sich und Aserbaidschan nahm nicht an der Abstimmung teil. Der Europarat ist eine 1949 gegründete, zwischenstaatliche Organisation und hat unter anderem die Aufgabe, die Menschenrechtskonvention zu schützen.