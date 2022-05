SANKTIONEN EU will das Öl-Embargo: Jetzt wird es teuer für die Konsumenten Ursula von der Leyen legt das 6. Sanktionspaket vor. Mit dem Ausstieg aus dem russischen Öl droht Europa ein Preissprung. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 04.05.2022, 16.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat das Öl-Embargo immer wieder gefordert: Der ukrainische Präsident Wolodmir Selesnki, hier mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Kiew. Keystone

Bis in sechs Monaten soll Schluss sein: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt den EU-Mitgliedsstaaten ein komplettes Einfuhrverbot für russisches Öl vor. Für raffinierte Produkte wie Benzin und Diesel soll ab spätestens Ende Jahr fertig sein.

Der Öl-Stopp ist Teil des mittlerweile sechsten Pakets, welches auch die Blockade der grössten russischen Bank «Sberbank» sowie neue Sanktionen gegen die russische Elite beinhaltet. Sogar der russische Kirchenführer Patriarch Kyrill soll sanktioniert werden. Der 75-jährige unterstützt Putins Kriegskurs aktiv. Jetzt soll auch er mit einem Einreiseverbot und Kontensperrungen belegt werden.

Patriarch Kyrill: Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche Russlands ist ganz auf Kreml-Kurs. Keystone

Habeck: «Wir werden uns natürlich selbst schaden, das ist völlig klar»

«Machen wir uns nichts vor: Das wird nicht einfach», sagte von der Leyen bei der Ankündigung des Öl-Embargos im EU-Parlament. Manche EU-Staaten würden stark von Russland abhängen. Die Slowakei, die nahezu hundert Prozent ihres Öls aus Russland bezieht, soll deshalb zusammen mit Ungarn längere Übergangsfristen erhalten. Von der Leyen: «Wir werden sicherstellen, dass wir das russische Öl in geordneter Weise auslaufen lassen. So maximieren wir den Druck auf Russland und minimieren den Kollateralschaden für uns». Die EU-Mitgliedsstaaten müssen dem Vorschlag nun zustimmen.

Tatsächlich wird der Ausstieg aus russischem Öl für Europa eine schwierige Aufgabe. Die EU-Staaten müssen nicht nur ihre Raffinerien umstellen. Sie müssen sich auch überlegen, wie sie das auf dem Weltmarkt zusammengekaufte Ersatz-Öl in ihre Verarbeitungsstätten bringen.

Die Umstellung und der Transport mittels Tankschiffen und Lastwägen wird nicht nur Zeit brauchen, sondern er wird auch viel Geld kosten. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt deshalb offen, dass es in Europa zu weiteren Preissprüngen kommen wird. «Wir werden uns natürlich selbst schaden, das ist völlig klar», so Habeck Anfang Woche. Nicht nur Autofahrer an der Zapfsäule, sondern die Gesellschaft als Ganzes wird dies direkt im Portemonnaie spüren.

Verdient Russland am Schluss sogar noch an den Sanktionen?

Wie stark der Ölpreis ansteigen wird, ist schwer vorherzusagen. Manche Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass der Weltmarkt das Embargo zumindest teilweise bereits einkalkuliert hat. Andere rechnen jedoch mit einem Preisanstieg auf 135 Dollar pro Fass, was nahe an das Allzeithoch von 140 Dollar kommt. Eine Folge davon könnte sein, dass Russland, statt zu leiden, vom Preisanstieg profitiert und seine Gewinne mit Verkäufen an andere Abnehmer sogar steigert. Es wäre ein paradoxaler Effekt der Sanktionen, den man im Westen unbedingt verhindern möchte.

Die USA sind deshalb zusammen mit der EU auf Hochtouren daran, alles Mögliche zu unternehmen, um den Markt in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dazu gehören Druckversuche auf die Staaten des OPEC-Ölkartells, ihre Fördermenge zu erhöhen. Bereits geben die USA täglich eine Million Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve frei.

Wenig erfolgversprechend ist hingegen die Piste, Öllieferungen aus dem Iran zu organisieren: Der Abschluss des Atom-Abkommen als Voraussetzung dafür ist derzeit nicht absehbar. Hinter den Kulissen versuchen die Amerikanern zudem an eine Art Einkaufs-Koalition zu schmieden. Die Idee ist, mit möglichst vielen Partnern weltweit eine Preisobergrenze zu definieren und diese gegenüber den Öl-Produzenten durchzusetzen. Das funktioniert aber nur, wenn andere grosse Player wie Indien mitmachen.

Die EU und die USA möchten vermeiden, dass Indien Putin hilft, das Öl-Embargo zu umgehen. Im Bild: Von der Leyen beim indischen Premier Narenda Modi. Keystone

Apropos Indien: Um die Durchschlagskraft des Öl-Embargos zu sichern, muss der Westen Wege finden, damit Russland sein Öl nicht einfach anderen Abnehmern verkauft. Bereits jetzt soll Indien, welches den russischen Angriffskrieg nie explizit verurteilt hat, wesentlich mehr russisches Öl einkaufen als zuvor. Möglich ist es deshalb, dass die USA Sekundärsanktionen erlassen, um jene zu strafen, die Russland bei der Umgehung des Embargos helfen.

Draghi: Europa braucht ein neues Hilfspaket wie bei Corona

Aber selbst, wenn die Abfederungsmassnahmen einigermassen gelingen und die europäischen Konsumenten unterstützt werden: Der Krieg in der Ukraine wird Europa noch viel Geld kosten. Nicht nur braucht Präsident Wolodimir Selenski mehrere Milliarden Euro pro Monat, um das Land am Laufen zu halten. Der künftige Wiederaufbau dürfte mehrere hundert Milliarden Euro verschlingen. Vor diesem Hintergrund macht man sich in Brüssel bereits Gedanken, wo man die zusätzlichen Mittel hernehmen will.

Der ehemalige Chef der europäischen Zentralbank will ein neues Hilfspaket, um Europa vor der Rezession zu bewahren. Keystone

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi bringt nun die Aufnahme neuer EU-Schulden ins Spiel, wie es der Staatenbund mit dem 750 Milliarden schweren Corona-Hilfsfonds bereits einmal getan hat. «Die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Krisen kommen zu einer Zeit, in der Europa schon einen riesigen Ausgabenbedarf vor sich hat», sagte Draghi am Dienstag im EU-Parlament. Zu den Kosten des russischen Angriffskriegs kämen Investitionen in die Energiewende, die Digitalisierung und die gemeinsame Verteidigung. «Kein Staatshaushalt kann diese Anstrengungen allein stemmen», so der parteilose Regierungschef.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen