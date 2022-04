Den Anfang macht Kohle: EU mit erstem Schritt zum Energie-Embargo

SANKTIONEN Den Anfang macht Kohle: EU macht ersten Schritt hin zum Energie-Embargo Die EU bringt neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg. Dazu gehört ein Embargo auf Kohleimporte. Auch Öl könnte bald folgen. Bei Gas sind die Widerstände aber noch gross. Wer ist für ein Sofort-Embargo und wer ist dagegen? Remo Hess, Brüssel 05.04.2022, 17.22 Uhr

Legte am Dienstag das fünfte Sanktionspaket vor: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Keystone

Nach den Schock-Bildern von Massakern an Zivilisten im ukrainischen Butscha bringt die EU ihr neues Sanktionspaket auf den Weg. Es ist das fünfte seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar. Die EU-Staaten werden die Vorschläge der EU-Kommission am Mittwoch diskutieren.

Die neuen Sanktionen zielen auf zusätzliche Mitglieder der russischen Elite, den Export von Hightechprodukten wie Halbleitern, russische Banken sowie eine Einfahrtsperre für russische Schiffe in europäische Häfen.

Kohle-Aus macht den Anfang - folgt bald das Öl-Embargo?

Zum ersten Mal wird auch der Energie-Sektor ins Visier genommen, eine der Haupteinnahmequelle des Regimes von Präsident Wladimir Putin. Genauer: Die EU will einen Import-Stopp für russische Steinkohle im Wert von jährlich vier Milliarden Euro verhängen.

Das ist insofern ein Kompromiss, weil die bedeutenderen Energiesektoren Gas und Öl nicht dazugehören. Dafür ist der Widerstand unter den 27 EU-Staaten noch zu gross, auch wenn Massnahmen im Öl-Bereich bereits erarbeitet würden, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen ankündigt.

Der Druck für ein vollständiges Energie-Embargo und ein Ende der täglichen Zahlungen im Wert von mehreren hundert Millionen Euro an russische Lieferanten wächst also.

Wer ist dafür, wer ist dagegen?

Die Falken

Am eifrigsten trommeln osteuropäische Staaten wie Polen und die Balten für einen vollständigen Importstopp von Öl und Gas. Lettland, Estland und Litauen haben den Gashahn per 1. April bereits von sich aus zugedreht. Das ist erstaunlich, weil diese Staaten selbst stark von russischem Gas abhängen. Bei Lettland zum Beispiel sind es über 90 Prozent. Auch Polen importiert rund 40 Prozent seines Gases aus Russland. Dass es nicht schneller vorwärts geht mit dem Abhängen von Putins Energie-Tropf macht Warschau vor allem Deutschland schuldig. Dieses sei im Moment «der grösste Bremser» bei schärferen Sanktionen gegen Moskau, beklagt sich Premierminister Mateusz Morawiecki.

Die Tauben

Tatsächlich warnt die deutsche Bundesregierung seit Wochen vor einem kalten Entzug beim russischen Gas. Deutschland sei für Europas Wirtschaft so zentral, dass ein abrupter Ausstieg den ganzen Kontinent in die Rezession reissen würde. Aber auch Österreich ist gegen ein Gas-Embargo und auch Ungarn, dessen Ministerpräsident Viktor Orban den Putin-freundlichsten Kurs in der ganzen EU fährt. Ins Lager der Gas-Embargo-Gegner kann zudem Bulgarien und die Slowakei gezählt werden. Weniger Widerstände gibt es bei Kohle, wo sich Deutschland ohnehin bis zum Sommer von Russland unabhängig machen will und auch beim Öl, wo Berlin bis Ende Jahr eine Abkapslung ansteuert. Man müsse je nach Energieträger unterschiedliche Geschwindigkeiten wählen, rechtfertigte sich Finanzminister Christian Linder am Dienstag in Luxemburg. Und Lindner fügt an: «Es war ein Fehler der deutschen Politik, so stark abhängig zu werden von Russland».

Die Mittler

Das Gros der EU-Staaten findet sich in der Mitte der beiden Lager. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert zwar ein Öl- und Kohle-Embargo, ist beim Gas aber zurückhaltender, obwohl der Energiemix seines Landes wenig davon abhängt. Italien, das selbst stark auf russische Gaslieferungen angewiesen ist und neben Deutschland am zweitmeisten importiert, werde ein Embargo immerhin nicht verhindern, sagt Aussenminister Luigi Di Maio sagt. Im Wissen darum, dass Europa mit der steigenden Inflation und explodierenden Energiepreisen bereits jetzt stark gefordert ist, teilen viele Länder die deutschen Bedenken für einen Sofort-Ausstieg, obwohl sie es sich selbst vielleicht noch eher leisten könnten.