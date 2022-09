Säbelrasseln Erdogan droht: «Wir werden plötzlich eines Nachts kommen» – sind Ferien auf Kos oder Rhodos bald nicht mehr möglich? Die Spannungen zwischen den beiden verfeindeten Nato-Partnern Griechenland und Türkei spitzen sich weiter zu. Im Streit um die griechischen Inseln in der östlichen Ägäis droht der türkische Präsident jetzt, er werde gegen Griechenland «alle verfügbaren Mittel einsetzen». Gerd Höhler, Athen Jetzt kommentieren 27.09.2022, 16.00 Uhr

Eine Hotelanlage auf der griechischen Insel Chios. Auch sie wird von der Türkei beansprucht, was zu Verstimmungen zwischen den Nato-Partnern führt. Walter Schwager

Die jüngsten Drohungen des türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan gegen Griechenland erinnern an die Rhetorik des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wenn er über seinen Krieg gegen die Ukraine spricht. «Wir beobachten die Politik des Nachbarlandes, die ein schlechtes Beispiel darstellt, sehr genau», sagte Erdogan am Montag nach einer Kabinettsitzung in Ankara.

Griechenland sei «politisch, militärisch und wirtschaftlich der Türkei nicht ebenbürtig», so Erdogan. Dann kündigte der türkische Staatschef an: «Wir werden es nicht versäumen, unsere Rechte und Interessen zu verteidigen und dabei gegen Griechenland, wenn nötig, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen.»

«Wir werden plötzlich eines Nachts kommen»

Anlass der Drohungen ist der Streit um die Militärpräsenz auf den griechischen Inseln der Ostägäis. Am Sonntag hatte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar Aufnahmen türkischer Luftaufklärer veröffentlicht, die angeblich zeigen, wie Transportschiffe der griechischen Kriegsmarine 23 gepanzerte Fahrzeuge auf den Inseln Lesbos und Samos entladen. Nach türkischer Darstellung wurden die Fotos am 18. und 21. September aufgenommen.

Seit Wochen bereits erklärt Erdogan, dass Griechenland Ägäisinseln wie Rhodos, Kos, Chios, Samos und Lesbos «besetzt» halte. So auch auf einer Rüstungsausstellung im türkischen Samsun an der Schwarzmeerküste. EPA

Bei den Fahrzeugen soll es sich um Militärgerät handeln, das die USA kürzlich kostenlos Griechenland überlassen hätten, berichtete das türkische Staatsfernsehen TRT unter Berufung auf «Sicherheitskreise». Das türkische Aussenministerium hatte deswegen am Montag den griechischen Botschafter einbestellt und eine Demarche an die USA gerichtet.

Nach türkischer Ansicht verstösst Griechenland mit der Stationierung von Militär auf den Inseln, die unmittelbar vor der türkischen Küste liegen, gegen den Vertrag von Lausanne. Er regelte im Jahr 1923 den Grenzverlauf zwischen den beiden Ländern und bestimmte, dass griechische Inseln wie Lesbos, Samos und Chios demilitarisiert sein müssen.

Griechenland beruft sich auf das in der UNO-Charta festgeschriebene Recht zur Selbstverteidigung und verweist auf die Bedrohung durch die Türkei, die an ihrer Ägäisküste die grösste Landungsflotte im Mittelmeer zusammengezogen hat.

Der türkische Staatschef Erdogan spricht in jüngster Zeit häufig davon, Griechenland halte Inseln wie Lesbos, Kos und Rhodos «besetzt» und erweckt damit den Eindruck, diese Inseln gehörten in Wirklichkeit zur Türkei. «Wir werden plötzlich eines Nachts kommen», sagte Erdogan kürzlich.

Betont ruhige Reaktion

In Griechenland wurde das als Ankündigung einer Invasion interpretiert. Der eskalierende Ägäis-Streit hat in der Türkei eine starke innenpolitische Komponente: Erdogan muss im kommenden Frühjahr Präsidenten- und Parlamentswahlen bestehen. Wegen der akuten Wirtschaftskrise droht dem Staatschef Umfragen zufolge ein Verlust der Macht. Mit den rhetorischen Attacken auf Griechenland will Erdogan offenbar nationalistische Wählerinnen und Wähler an sich binden.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis reagierte betont ruhig auf die Drohungen aus der Türkei. Jason Decrow / AP

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte am Dienstag, Griechenland bleibe gegenüber der Türkei bei seiner Haltung, «die sich auf das Völkerrecht, die Wachsamkeit unserer Streitkräfte und den Beistand unserer Verbündeten stützt». Was es zu den türkischen Drohungen zu sagen gebe, habe er bereits vor den Vereinten Nation gesagt, erklärte Mitsotakis.

Der griechische Regierungschef hatte vergangene Woche in einer Rede vor der UNO-Vollversammlung gesagt, mit ihren «substanzlosen und inakzeptablen Gebietsansprüchen» auf die griechischen Inseln überschreite die Türkei «für alle Griechen eine rote Linie». Zugleich appellierte Mitsotakis an das türkische Volk, gemeinsam mit Griechenland im Geist der Freundschaft und der Zusammenarbeit voranzugehen. «Wir sind nicht Ihre Feinde, wir sind Nachbarn», sagte Mitsotakis.

Das US-Aussenministerium in Washington erklärte zu der Kontroverse derweil, die griechische Souveränität über die betreffenden Inseln stehe ausser Frage. «Wir rufen alle Seiten dazu auf, Rhetorik und Aktionen zu vermeiden, die zu weiteren Spannungen führen könnten», heißt es in der Erklärung des State Department.

