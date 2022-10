Diese Journalistin berichtet aus Wladimir Putins Russland

Russland «Viele Menschen haben einfach Angst, etwas zu sagen»: Wie unsere Korrespondentin in Moskau ihre Arbeit erlebt Die in Moskau lebende Journalistin Inna Hartwich berichtet für verschiedene deutschsprachige Tageszeitungen aus Putins Russland. Im Interview mit CH Media spricht sie über die erschwerten Bedingungen ihrer Arbeit seit Kriegsbeginn, über die neuen Ängste der russischen Bevölkerung und über ihre eigene Zukunft im Land. Interview: Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Inna Hartwich berichtet aus Moskau über Russland. zvg

Inna Hartwich ist freie Journalistin und lebt in Moskau. Die heute 42-jährige Deutsche ist studierte Romanistin und wuchs in Nordhessen auf. Bereits von 2010 bis 2013 berichtete Hartwich aus Russland, später arbeitete sie in China. Seit 2018 schreibt sie wieder aus Moskau für verschiedene Zeitungen im deutschsprachigen Raum über Russland.

Vor kurzem haben Sie Russland für kurze Zeit verlassen. Wie sind Sie als westliche Journalistin überhaupt wieder ins Land gekommen?

Inna Hartwich: Das ist momentan tatsächlich etwas abenteuerlich. Moskau ist zu einer Langstreckenreise geworden. Ich bin über Dubai geflogen – und war insgesamt 24 Stunden unterwegs, bis ich in Moskau ankam. Früher ging das innerhalb von drei Stunden. Bei der Einreise ins Land selbst hatte ich keine Schwierigkeiten – nichtsdestotrotz hat jede Ein- und Ausreise in Russland auch mit innerer Unruhe zu tun. Dass man an der Grenze von den Geheimdiensten rausgezogen und befragt werden könnte, ist immer eine Sorge, die mitschwingt. Kollegen von mir ist das bereits mehrmals passiert. Man wird befragt, wie man zur «militärischen Spezialoperation» steht, das Telefon wird durchleuchtet.

Sie sind schon seit Jahren in Moskau als ausländische Journalistin unterwegs. Wie hat sich Ihre Arbeit seit Kriegsbeginn am 24. Februar geändert?

Russland war nie ein einfaches Land für Journalisten. Ich wurde auch schon mitgenommen und vom Inlandgeheimdienst FSB zu Themen befragt, die den Behörden oder den Leuten zu heikel erschienen. Seit dem Krieg sind die Sorgen und die innere Unruhe noch grösser geworden. Es gibt jetzt Gesetze, die auch ausländische Journalisten betreffen – und man weiss nie, wie sie im konkreten Fall genau angewendet werden. Man weiss daher nie genau, wann man eine rote Linie – die vielleicht nicht klar ersichtlich ist – überschreitet. Vom Gesetz her sind alle Journalisten hier verpflichtet, den Krieg in der Ukraine nicht «Krieg» zu nennen. Insbesondere russische Journalisten dürfen das nicht, was dazu geführt hat, dass viele von ihnen das Land verlassen haben – oder nicht mehr von hier aus schreiben.

Feiernde Russinnen in Moskau nach der Zeremonie zum Anschluss von vier ukrainischen Gebieten an Russland. Yuri Kochetkov / epa

Die Arbeit ist auch grundsätzlich komplizierter worden. Man braucht viel länger, um an Gesprächspartner zu kommen, seien es Offizielle oder Privatpersonen. Man muss weiter auch viel mehr Zeit investieren, um Vertrauen zu schaffen. Ich erzähle vor einem Interview jeweils sehr viel über mich selbst, das habe ich früher nicht gemacht. Ich sichere jedem Gesprächspartner Anonymität zu. So viele ausgedachte Vornamen wie zuletzt hatte ich bisher noch nie verwendet. Die Menschen müssen geschützt werden. Viele Leute haben einfach Angst, etwas zu sagen – viel mehr, als das bisher jemals der Fall war. Der russische Staat macht es uns natürlich auch nicht einfacher. Früher bekamen wir eine Akkreditierung und ein Visum für ein Jahr. Seit wir als ausländische Journalisten aus russischer Sichtweise Angehörige «unfreundlicher Staaten» sind, bekommt man nur noch ein Visum für drei Monate. Der Entscheid, ob man bleiben darf, wird dann von den Behörden teilweise bis zum letzten Tag hinausgezögert. Das macht meine Arbeit natürlich nicht einfacher.

Über was schreiben Sie seit Kriegsbeginn explizit nicht mehr?

Ich schreibe über gewisse Themen nicht, zum Beispiel über die Kampfhandlungen in der Ukraine und explizit über die russische Armee. Nachdem man jetzt die Mobilisierung ausgerufen hat und ich auch Einberufungsämter besucht und mit Armeeangehörigen gesprochen habe, schreibe ich jetzt zwar im entfernteren Sinne über das Thema, aber explizit darüber, was in der Ukraine gemacht wird und passiert, schreibe ich nicht. Dies auch, weil ich da Gefahr laufe, wegen der Diskreditierung der russischen Armee belangt zu werden.

Die Staatssender haben das Wort «Krieg», im Zuge der Ereignisse in der Ukraine, mit der von Wladimir Putin angeordneten Teilmobilmachung ja vorweggenommen. Darf man als Journalist in Russland ab jetzt auch von «Krieg» sprechen?

Ich spreche jeweils von Krieg, erwähne aber, dass Russland diesen «militärische Spezialoperation» nennt. Die russischen Journalisten dürfen das hingegen weiterhin nicht, es gibt ja entsprechende Gesetze. Auch Putin spricht nicht von Krieg, ich denke weiter auch, dass er diesen nicht offiziell ausrufen wird.

Russlands Präsident Wladimir Putin spricht weiterhin nicht von einem Krieg in der Ukraine. Gavriil Grigorov / ap

Wurde es seit dem 24. Februar auch schon brenzlig für Sie?

Nein, ich hatte bislang keine Probleme. Manche meiner Kollegen wurden von Behörden befragt und auch schon während eines Flugs herbeizitiert. Wiederum andere Kollegen werden offenbar von den Geheimdiensten besucht, natürlich nicht offiziell, sondern es wurde einfach klar, dass da jemand in der Wohnung gewesen sein muss. Das macht das Leben nicht sicherer. Bei mir ist das bisher aber nicht passiert. Es ist immer eine Gratwanderung, wenn man sich auf Recherche begibt und sich fragt, mit welchem Thema kann ich die Leute angehen. Bei manchen Themen weiss man von Anfang an, dass es schwierig werden wird.

Wie erleben Sie die Stimmung in der russischen Bevölkerung seit der Ausrufung der Mobilmachung?

Die Stimmung hat sich auf jeden Fall geändert. Noch im Sommer haben die Menschen hier gefeiert, als gäbe es kein Morgen – und als gäbe es diesen Krieg nicht. Seit der Ausrufung der Teilmobilisierung hat Putin seinem eigenen Land praktisch den Krieg erklärt, weil plötzlich jede Familie hier irgendwie damit zu tun hat oder davon betroffen ist. Und das spürt man auch. Die Menschen sind viel nervöser und ängstlicher seither. In den vergangenen sieben Monaten spielte der Krieg kaum eine Rolle, jetzt ist er plötzlich das Hauptthema.

Es kann jeden treffen: Frisch rekrutierte russische Kämpfer besteigen einen Bus in der Nähe von Wolgograd. ap

Wenn man jetzt in Moskau durch einen Park spaziert, hört man immer wieder, wie die Menschen darüber reden, wie sie zum Beispiel Verwandte vor dem Kriegsdienst bewahren können. Die Stimmung ist bedrückt. Menschen, die sich bisher nicht mit dem Krieg befassen wollten, machen sich jetzt Gedanken. Sie wollen ihr Leben nicht für diese Sache hergeben. Es gibt aber natürlich auch diejenigen, die das einfach hinnehmen und denken, dass sie dem Staat hier sowieso nichts entgegensetzen können – auch wenn es ihren Tod bedeuten könnte. Man nimmt den Tod hier eher hin, als ins Gefängnis zu gehen.

Waren die «Referenden» in den besetzten ukrainischen Gebieten zum Anschluss an Russland auch ein Thema in der Bevölkerung?

Ich glaube, die «Referenden» interessieren hier niemanden. Es herrscht eine gewisse Gleichgültigkeit, viele Menschen wissen gar nicht, dass diese «Referenden» in der Ukraine stattgefunden haben. Diejenigen, die den ganzen Tag Fernsehen schauen, wiederholen einfach die Propaganda, dass die vier Gebiete «nach Hause» geholt wurden.

Wladimir Putin (Mitte) feiert mit den vier von Moskau eingesetzten Gebietsoberhäuptern der Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson den Anschluss der besetzten ukrainischen Gebiete an die Russische Föderation. Grigory Sysoyev / ap

Immer wieder drohen russische Politiker dem Westen mit dem russischen Nukleararsenal. Inwiefern kommt das bei den Leuten an?

Der Einsatz der Atombombe wird propagandistisch stark ausgeschlachtet. Das ist eine Machtdemonstration. Man versucht so, dem Westen Angst einzujagen – und Respekt auf der internationalen Bühne zu bekommen. Bei den Menschen in Russland greift das Thema in der Hinsicht, dass es ihnen Angst macht. Dass es so weit kommen könnte, dass tatsächlich eine Atombombe gezündet werden könnte. Man hält hier aber nicht Russland für den Aggressor, sondern die USA.

Was denken Sie, wie sich der Krieg für Russland entwickeln wird?

Prognosen sind in diesem Krieg sehr schwierig zu machen. Was ich sagen kann, ist, dass sich Russland mit dem Krieg auf Jahrzehnte hinaus geschadet hat, egal, wie er am Ende ausgeht. Mir ist auch nicht klar, was ein Ende dieses Krieges bedeuten wird, ausser: Russland macht sich selbst kaputt. Das ist die Tragik dieses grossen Landes, das eigentlich viel zu bieten hat. Einige Menschen hier stimmt die ganze Situation sehr traurig. Manche gehen weg, manche in den Widerstand, jeder muss für sich eine Entscheidung treffen.

Was denken Sie, wie sich die Situation für sie persönlich entwickeln könnte?

Der Gedanke, wie lange ich hierbleiben kann und will, begleitet mich seit dem 24. Februar eigentlich jeden Tag. Wir haben uns als Familie dazu entschieden, hierzubleiben – und das so lange, wie wir denken, dass wir das alle ertragen und uns auch sicher fühlen können in Russland. Wir schauen daher von Tag zu Tag und, solange uns nichts passiert, bleiben wir. Ich finde es wichtig, dass man aus diesem Land berichtet, dass man die Nuancen hier vor Ort spürt und diese beschreibt. Ich habe die Möglichkeit, mit den Menschen hier von Angesicht zu Angesicht ins Gespräch zu kommen. Es ist auch wichtig, dass man sich durch das Land bewegt und sieht, wie sich dieser Krieg auf Russland auswirkt, was er mit der russischen Gesellschaft macht und was das für Verwerfungen mit sich bringt.

