Putins abgesagte Flugshow: Ist das Wetter schuld?

Russland Putins pompöse Flugparade abgesagt: Moskaus offizielle Ausrede glaubt kaum jemand ‒ was war der wirkliche Grund? Schweres Kriegsgerät, Tausende Soldaten, aber fehlende Jets: Am Tag von Putins Militärfeier zeichneten keine Flugzeuge das «Z» in den Moskauer Himmel. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 09.05.2022, 16.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Militärparade in Moskau fand ausschliesslich am Boden statt: Verhinderte das Wetter ein Aufsteigen der Jets? Bild: Yuri Kochetkov / EPA

Mehr als 60 Flugzeuge und Helikopter hat Russland bisher im Ukraine-Krieg verloren. Diese Zahl geht aus der umfassenden Dokumentation von oryxspioenkop.com hervor, einer Plattform, auf die sich Militärexperten gerne beziehen. Das sind weit höhere Verluste, als sie die Ukraine verzeichnen muss, die die feindlichen Flugzeuge und Helikopter meist vom Boden aus getroffen hat.

Der Dokumentationsdienst weist selbst darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen «signifikant höher» seien, da nur getroffene Geräte in die Statistik einfliessen würden, deren Abschuss sich durch Bildmaterial oder offizielle Todesmeldungen der Piloten bestätigen liessen.

Am Samstag probte die russische Luftwaffen ihren Auftritt ‒ vergebens. Keystone

Klar ist: Russland erleidet im Luftkampf in der Ukraine herbe Verluste. An der grossen Militärparade am Montag anlässlich des Siegs der Roten Armee über Nazi-Deutschland vor 87 Jahren indes sollten russische Jets die Überlegenheit Russlands auch mit einer Luftparade über mehreren Städten demonstrieren.

Wie Medien berichteten, hatten sich die Militärs dafür sogar ausgedacht, dass die Flugformationen mit ihren Flügen über Moskau ein grosses «Z» in den Himmel zeichnen sollten, das Symbol für Russlands «Spezialmission» in der Ukraine.

Daraus wurde nichts, die Flugshow musste am Montagmorgen abgesagt werden. Offiziell «wegen des Wetters», wie Kremlsprecher Dmitrij Peskow am Montagmorgen gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur «Tass» sagte.

Die Wetter-Ferndiagnose aus der Schweiz

Besonders unter Russland-Korrespondenten westlicher Medien und in der Ukraine sorgte die Absage für Spekulationen. Sind der russischen Führung etwa die Jets ausgegangen, weil so viele im Ukraine-Krieg abgeschossen wurden?

Die Russland-Korrespondentin von CH Media, Inna Hartwich, nahm am Montagmorgen bei schönem Wetter einen Augenschein von Putins Militärparade in Moskau. Sie berichtete über starken Wind in der Stadt. Auf Bildern ist Sonnenschein zu erkennen, im Hintergrund türmen sich allerdings auch dichte Wolken auf.

Nachfrage beim Schweizer Wetterdienst Meteonews: Herrschte am Montagvormittag Flugwetter über Moskau? Die Wetterfrösche melden für 9 Uhr Schweizer Zeit folgendes Bild für die russische Hauptstadt:

Temperaturen 8 bis 9 Grad Celsius, dazu wechselnd bewölkt aber zumeist trocken. Dazu wurden sowohl am Flughafen Moskau-Scheremetjewo als auch am Flughafen Moskau-Domodedowo Durchschnittswinde zwischen 15-20km/h, sowie Böen von 50-60km/h gemessen.

Die Sichtweite betrug gemäss Meteonews mehr als zehn Kilometer. Welche Auswirkungen das Wetter direkt auf Flugbewegungen über der Stadt hatte, kann Meteonews nicht genau einschätzen. Die Wetterfrösche bleiben vorsichtig:

«Möglicherweise können Formationsflüge dadurch erschwert werden, Überflüge sollten möglich sein.»

Für genauere Einschätzungen verweist Meteonews mit sonnigen Grüssen an die Schweizer Luftwaffe. Der ist die Fragestellung aus der Ferne freilich viel zu spekulativ. Die Fragen bleiben deshalb unbeantwortet.

Warum überhaupt keine Flugformationen in Russland?

Gut möglich also, dass der russischen Führung eine Flugformation über Moskau zu riskant war. Womit das Spekulieren allerdings noch lange kein Ende nimmt. Denn gemäss Medienberichten kam es in keiner der russischen Städten zwischen Sankt Petersburg ganz im Westen und der Amur-Region ganz im Osten zu einer Flugparade, mit einer einzigen Ausnahme: In Wolgograd, der Stadt, die extra für die Feierlichkeiten temporär in ihren früheren Namen Stalingrad umbenannt worden ist, stiegen am Montag Jets zu einer Formation auf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen