Ukraine-Krieg: Putin bittet Lukaschenko um Hilfe

Russland Putin bittet Lukaschenko um Hilfe: Zieht der Kreml jetzt Minsk mit in den Krieg? Weissrussland ist abhängig von Moskau, in der Ukraine kämpfen will Diktator Alexander Lukaschenko allerdings nicht. Was Putin mit dem Besuch in Minsk bezwecken will. Paul Flückiger, Warschau 19.12.2022

Tritt als Bittsteller in Minsk auf: Russlands Präsident Wladimir Putin (l) zu Gast bei Weissrusslands Machthaber Alexander Lukaschenko. Pavel Bednyakov / AP

Alexander Lukaschenko hat seinem Gast einen grossen Strauss roter Tulpen auf den Flughafen gebracht. Jahrelang war Wladimir Putin nicht mehr in Minsk, stattdessen reiste Lukaschenko jeweils nach Moskau, St. Petersburg und Sotschi, um dort seine Bitten wie ein Schuljunge vorzutragen. Doch nun steht tatsächlich Putin höchstpersönlich auf dem Minsker Flugplatz, es kommt zu einer flüchtigen Umarmung, dann schreitet Putin über den roten Teppich zur russischen Staatskarosse.

In Minsk sind derweil schon weitere Spitzenpolitiker des Kreml angekommen. Sergej Lawrow hat seinen neuen weissrussischen Amtskollen Sergej Alejnik im Aussenministerium getroffen. Alejnik ersetzt den erst kürzlich unter geheimnisvollen Umständen gestorbenen langjährigen Aussenminister Wladimir Makei. Gesondert in einem weiteren russischen Regierungsflugzeug eingeflogen ist auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, der in Minsk seinen Amtsfreund Wiktor Chrenin treffen will.

Dass dabei eine gemeinsame Invasion der beiden Heere von Norden her in die Ukraine besprochen werden soll, wie manche Beobachter in Kiew im Vorfeld befürchteten, weisst der Kreml weit von sich. «Das sind besonders stupide Behauptungen», sagte Putin-Sprecher Dmitri Peskow im Vorfeld der Gespräche in Minsk.

Fast 1500 Menschen im Arbeitslager

In der Tat geht es offiziell auch bei den Gesprächen zwischen Putin und Lukaschenko «nur» um den bereits 1996 beschlossenen «Unionsstaat Weissrussland-Russland» (ZBiR), der bisher weitgehend ein Papiertiger geblieben ist. Doch seit 2019 drängt Moskau auf die praktische Umsetzung verschiedenster Verträge.

Die gefälschten Präsidentenwahlen und wochenlangen Nachwahlproteste im August 2020 hatten dem Kreml unvermittelt ein neues Druckmittel gegeben. Denn Lukaschenko konnte die Proteste nur mit Russlands Hilfe niederringen. Am Montag sassen im Zusammenhang mit jenen Protesten nicht weniger als 1437 politische Gefangene in Lukaschenkos Gulag-ähnlichen Arbeitslagern, weil sie 2020/21 vom Menschenrecht der freien Meinungsäusserung Gebrauch gemacht hatten. Ein Teil von ihnen wurde in Russland auf der Flucht verhaftet und umgehend ausgeliefert.

Offiziell nur ein Nebenschauplatz sollen Gespräche über die Konfliktherde dieser Welt, allen voran über die Ukraine sein. Dass dem nicht so ist, beweist der bereits zweite Minsk-Besuch des russischen Verteidigungsministers Schoigu alleine im Dezember. Verdächtig mutet auch die von Lukaschenko plötzlich befohlene Prüfung der Gefechtsbereitschaft seines 62'000 Berufssoldaten umfassenden Heeres an. Dazu kommen 344'000 Reservisten, die seit Monaten teilweise aufgeboten werden. Diese soll am Montag abgeschlossen worden sein, zufriedenstellend, wie Lukaschenko berichtete.

Neue Soldaten für Putins Krieg?

Dass diese Truppen bald gegen die Ukraine eingesetzt werden, bestreiten sowohl Moskau wie Minsk. Angekündigt wurden am Montag allerdings neue gemeinsame Abwehrmanöver für 2023. Laut Lukaschenko trachtet nämlich Kiew – unterstützt von der Nato - nach einer Invasion nach Weissrussland. Lukaschenko hat deshalb als Oberbefehlshaber schon kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine mehrere Divisionen seines eigenen, viel kleineren und als weitgehend veraltet geltendes Heeres an die gemeinsame, rund 1000 Kilometer lange Grenze abkommandiert.

Diese Streitkräfte bedrohen dort indirekt die westukrainischen Regionalhauptstädte Lwiw, Luzk und Riwne inklusive des nahen AKW. Vor allem aber binden sie ukrainische Truppen weitab vom Donbass. Angriffe auf die Ukraine fliegen indes nur russische Raketen- und Kampfjetstaffeln, die Weissrussland dank Lukaschenkos Freundschaftsdiensten für Putin seit Februar als Aufmarschgebiet nutzen können.

Lukaschenko wird in Minsk auch im Gespräch mit Putin – das bei Redaktionsschluss noch andauerte – unterstrichen haben, dass sein Volk die Unabhängigkeit bewahren will. «Wir sind bereit, in einem Staat zu leben, so wie es die Sowjetunion war», sagte er am Wochenende, «aber wir wurden aus der UdSSR gegen unseren Willen in die Unabhängigkeit hinausgeworfen. Diese müssen wir nun aber verteidigen, denn so will es das Volk. Gleichzeitig aber werden wir nie Feinde Russlands sein, denn unsere beiden Völker sind am ähnlichsten». Putin steht damit in Minsk vor einer Quadratur des Kreises.

