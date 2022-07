Russland Geflüchtet, verhaftet, vergiftet: Diese russischen Kriegsgegner sorgen für Aufsehen – und bezahlen einen hohen Preis Kritiker des Regimes von Wladimir Putin haben es nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine schwer. Doch seit der Kreml neue Gesetze erlassen hat, ist Kritik praktisch unmöglich, wenn man nicht im Gefängnis landen will. Kürzlich wurde gegen den letzten sich auf freiem Fuss befindenden Oppositionspolitiker ein Verfahren eröffnet. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 14.07.2022, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der kürzlich zu sieben Jahren Haft verurteilte Lokalpolitiker Alexej Gorinow zeigt während seines Gerichtsprozesses einen Zettel, auf dem steht: «Ich bin gegen den Krieg.» Alexander Zemlianichenko / Keystone

Die Repression macht vor niemandem Halt, auch nicht vor gewählten Volksvertretern. Kürzlich wurde der Moskauer Lokalpolitiker Alexej Gorinow (60) zu sieben Jahren Haft verurteilt. Gorinow hatte im März Russlands Krieg in der Ukraine kritisiert und als solchen bezeichnet. Er forderte, einen Malwettbewerb für Kinder in seinem Wahlkreis, dem Moskauer Bezirk Krasnoselski, abzusagen, «solange in der Ukraine jeden Tag Kinder sterben». Sein Auftritt damals wurde gefilmt und auf Youtube verbreitet.

Der 60-Jährige habe aus «politischem Hass» gehandelt und «wissentlich Falschinformationen über die russische Armee verbreitet», sagte die zuständige Richterin. Der verurteilte Gorinow hielt während der Verhandlung einen Zettel in die Kameras, auf dem stand: «Ich bin gegen den Krieg.» Gorinow ist der erste gewählte russische Volksvertreter, der wegen seiner Kritik am Krieg in der Ukraine zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.

Gesetze, um Kritiker mundtot zu machen

Seit dem Beginn der grossflächigen Invasion der Ukraine durch die russischen Streitkräfte am 24. Februar gehen die Behörden gegen Kritikerinnen und Kritiker der Offensive vor. Bereits am neunten Kriegstag führte Präsident Wladimir Putin neben Gesetzen zur Militärzensur weitere Straftatbestände ein, welche auf kremlkritische Aussagen zielen: erstens die «Diskreditierung der Handlungen der russischen Streitkräfte» und zweitens der «Aufruf zu Sanktionen gegen Russland».

Hinzu kommen die «Öffentliche Verbreitung falscher Informationen über die Aktivitäten der russischen Streitkräfte» – worauf bis zu 15 Jahre Haft stehen – sowie ein Verbot der Verbreitung von «Fake News» über russische staatliche Stellen im Ausland. Dem russischen Menschenrechtsmedienprojekt OVD-Info, dass sich gegen die politische Verfolgung von Kremlkritikern einsetzt und unter anderem auch Rechtshilfe bietet, sind mindestens 178 Fälle von Menschen bekannt, die wegen ihrer Antikriegsposition oder wegen Protests angeklagt sind oder bereits verurteilt wurden.

Allein bis Ende März sollen nach OVD-Info zudem mehr als 15’000 Menschen wegen Antikriegsdemonstrationen festgenommen worden sein. Der jetzt ins Straflager geschickte Gorinow ist denn auch nicht der einzige bekannte Kriegs- und Regimekritiker, der seit dem Beginn der Invasion der Ukraine in die Mühlen der russischen Willkürjustiz geraten ist.

Preisschilder gegen den Krieg

Ein weiteres prominentes Opfer der neuen Gesetze ist die Künstlerin und Autorin Alexandra «Sascha» Skotschilenko (31). Sie hatte Preisschilder an Waren in einem russischen Supermarkt durch Zettel mit Infos über die Opfer der russischen Armee in der Ukraine ersetzt. Zum Beispiel: «Die russische Armee hat eine Kunstschule in Mariupol bombardiert. Etwa 400 Menschen hatten dort vor den Angriffen Schutz gesucht.»

Wegen Antikriegsslogans drohen der russischen Künstlerin Alexandra Skotschilenko bis zu zehn Jahre Haft. ap / Keystone

Skotschilenko wurde im April in ihrer Heimatstadt St.Petersburg festgenommen. Ihr drohen bis zu zehn Jahre in einer Strafkolonie. Erst kürzlich wurde ihre Untersuchungshaft verlängert. Der Fall erinnert an den berühmten Kremlkritiker Alexej Nawalny, der im August 2020 mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurde und den Anschlag überlebte.

Der bekannte Oppositionspolitiker Alexej Navalny vor Gericht in Russland im Januar 2021. Nawalny sitzt eine mehrjährige Haftstrafe in einer Strafkolonie ab. Keystone

Seit Februar 2021 sitzt er in Russland eine mehrjährige Haftstrafe wegen eines angeblichen Verstosses gegen Bewährungsauflagen ab. Aus dem Gefängnis hat Nawalny im März dieses Jahres Russen und Weissrussen dazu aufgerufen, gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.

Die erste Angeklagte war eine Starköchin

Die Autorin und Starköchin Veronika Belotserkowskaja (51) hatte mehr Glück als etwa Skotschilenko oder Nawalny. Sie war bis zum Kriegsausbruch keine bekannte Kremlkritikerin, jedoch am 16. März die erste prominente Person, die wegen der neuen Gesetze angeklagt wurde. Sie befand sich zum Zeitpunkt ihrer Kritik gegen den Krieg nicht in Russland – und wird wohl auch nicht mehr so schnell dorthin zurückkehren können.

Starköchin Veronika Belotserkowskaja wurde als Erste wegen der neuen Gesetze angeklagt, als sie Putins Krieg kritisierte. Sie wohnt in Frankreich. Screenshot Instagram

Die Kochbuchautorin beschuldigte Putin öffentlich, «Knaben zwischen 18 und 20 als Kanonenfutter zu brauchen, um seine Ziele zu erreichen». Auch sagte sie: «Die Ukrainer sind nicht der Feind, sondern unsere Brüder und Schwestern.» Ihr wird darum vorgeworfen, «wissentlich falsche Informationen über den Einsatz der russischen Streitkräfte» verbreitet zu haben.

Belotserkowskaja wurde in Odessa geboren, wuchs aber in Russland auf. Seit Kriegsbeginn setzt sie sich für Frieden ein und zeigt das auch auf ihrem Instagram-Account, der mit 960'000 Followern eine beträchtliche Reichweite hat. Dort postet sie immer wieder Bilder in den Nationalfarben der Ukraine und schreibt dazu über das Schicksal von Opfern, zum Beispiel über die getötete Mutter einer früheren Klassenkameradin.

In Russland wurde der Account mittlerweile gesperrt. Davon lässt sich Belotserkowskaja aber nicht beirren. Zur Anklage sagt sie auf Telegram: «Also bin ich jetzt offiziell als anständiger Mensch anerkannt worden. Ich kann höchstwahrscheinlich nie mehr nach Hause, aber ich werde nicht schweigen.» Bei einer Rückkehr nach Russland droht ihr die Verhaftung.

Letzte Oppositionelle warten auf ihren Prozess

So erging es dem bekannten russischen Oppositionellen Ilja Jaschin, dem bald der Prozess gemacht wird. Jaschin hatte auf Youtube über die Morde an Zivilisten in der ukrainischen Kleinstadt Butscha nahe Kiew gesprochen. Jaschin war bis vor kurzem einer der letzten lautstarken Kritiker des Kriegs, der auf freiem Fuss war. Bereits im Frühjahr wurde er mit einem Bussgeld wegen «Verunglimpfung der russischen Armee» belegt.

Oppositionspolitiker Ilja Jaschin drohen bis zu zehn Jahre Haft wegen angeblicher «Falschmeldungen zum Einsatz der russischen Armee». Alexander Zemlianichenko / Keystone

Vor kurzem musste der 39-Jährige wegen angeblichen «Widerstands gegen die Staatsgewalt» für 15 Tage ins Gefängnis, nun wurde gegen den Lokalpolitiker des Moskauer Stadtteils Krasnoselski ein Strafverfahren wegen «Falschmeldungen zum Einsatz der russischen Armee» eingeleitet und die Untersuchungshaft verlängert – bei einer Verurteilung drohen Jaschin bis zu zehn Jahre Haft. Bald wird er wohl dem bereits verurteilten Lokalpolitiker Alexej Gorinow ins Straflager folgen müssen.

Auch ein weiterer bekannter Oppositionspolitiker und Journalist, Wladimir Kara-Mursa (40), wartet auf seinen Prozess. Am 11. April wurde er vor seinem Wohnhaus in Moskau von der Polizei verhaftet. Auch er wurde daraufhin zu 15 Tagen Haft verurteilt, dann kurz vor seiner Freilassung als «ausländischer Agent» eingestuft und seine Untersuchungshaft verlängert. Auch Kara-Mursa drohen bis zu zehn Jahre Haft, da gegen ihn ein Strafverfahren wegen «Falschaussagen über die russische Armee» eröffnet wurde.

Auch gegen den russischen Journalisten und Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa, ein Vertrauter des 2015 ermordeten Politikers Boris Nemzow, wurde ein Strafverfahren eröffnet, als er wegen einer Bagatelle bereits für 15 Tage inhaftiert wurde. Das Vorgehen der russischen Behörden ist fast deckungsgleich mit dem Fall des Oppositionspolitikers Ilja Jaschin. Keystone

Zum Verhängnis wurde ihm nun eine Rede, die er im März vor dem Repräsentantenhaus des Staates Arizona gehalten hatte. Seine Familie lebt aus Sicherheitsgründen seit Jahren in den USA. In seiner Rede sprach Kara-Mursa die «Kriegsverbrechen, die durch das diktatorische Kremlregime in der Ukraine begangen werden», an.

Ende Februar dieses Jahres gründete Kara-Mursa ein Antikriegskomitee. Auch arbeitet er für die – vom bekannten Kremlkritiker Michail Chodorkowski ins Leben gerufene – Stiftung Open Russia. Bis 2015 war er zudem Berater des damals ermordeten Politikers Boris Nemzow. Kara-Mursa hat bereits mehrere Giftanschläge, mutmasslich vom russischen Inlandgeheimdienst FSB initiiert, knapp überlebt. Nun wird wohl auch er zum Schweigen gebracht.

Neben den bekannten Kritikerinnen und Kritikern des Kremls gibt es in Russland aber auch einen subtileren, versteckten Protest – meist von Menschen initiiert, die sich ansonsten nicht politisch engagieren. So bedruckt zum Beispiel der Moskauer Künstler Sergej Besow über sein Projekt «Partisan Press» Plakate sowie Accessoires wie Tassen oder Taschen mit politischen Botschaften und verteilt sie.

Auch Besow muss aufpassen, dass er unter dem Radar der russischen Behörden bleibt. Auf dem Plakat steht «Frieden», noch zu Beginn des Kriegs hatte Besow die Worte «Nein zum Krieg» abgedruckt. Nun wich er auf subtilere Botschaften aus. Seine Plakate wurden auf Antikriegsdemonstrationen gezeigt, zwei seiner Angestellten wurden bereits, natürlich auf Basis der von Putin neu erlassenen Gesetze, angeklagt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen