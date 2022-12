Krieg, Inflation, Kampfjets: Die grossen Irrtümer 2022

Russland, Covid-19, Inflation 2022 war das Jahr, in dem vieles anders kam: Diese zehn Persönlichkeiten schreiben über ihren Irrtum – nur eine mag nicht dazu stehen Nobelpreisträger Paul Krugman lag bei der Teuerung daneben, Schriftsteller Alex Capus täuschte sich in Russland, SP-Nationalrätin Gabriela Suter sieht die Kampfjet-Beschaffung anders als früher. Neun Irrtumsbekenntnisse – und ein lautes Schweigen. Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Schriftsteller Alex Capus. Valentin Hehli

«Jahrzehntelang habe ich die Überzeugung vertreten, dass es seit dem Fall der Mauer die Nato gewesen sei, die sich nach Osten ausgedehnt hat, gegen alle Versprechen. Ich war im Baltikum auf Lesereisen und war verwundert über die Besorgnis der dortigen Menschen, der russische Bär komme vielleicht wieder. Ich sagte dann immer, im globalisierten Kapitalismus sei das nicht mehr denkbar. Und jetzt sehe ich, dass sie recht hatten. Ich muss meine Meinung revidieren.»

Star-Ökonom Paul Krugman. Imago

«Bei der Teuerungsfrage gab es lange ein ‹Team Inflation› und ein ‹Team Relaxed›. Ich und viele andere Ökonomen, die sich linksliberal positionieren, gehörten dem ‹Team Relaxed› an. Wir waren entspannt und gingen nicht davon aus, dass die Inflation stark ansteigen würde. Es kam anders. Der Grund für unseren Irrtum lag nicht primär in der Beurteilung von Präsident Bidens Stimulus-Politik. Ihr Einfluss war, wie wir annahmen, relativ klein.

Ein beträchtlicher Anteil der Inflation ist auf die Coronapandemie zurückzuführen. Es gab bei der Nachfrage nach Gütern einen Nachholbedarf. Hinzu kamen Lieferkettenprobleme bei den Anbietern. Die wiederholten Lockdowns in China, aber auch Russlands Invasion in die Ukraine haben diese Effekte noch verstärkt.

In der Finanzkrise 2008 funktionierten die Prognosemodelle ziemlich gut, und ich ging davon aus, dass sie es auch in der jüngsten Krise tun würden. Ich hätte früher realisieren sollen, dass Hochrechnungen in der neuen Welt, die Covid-19 geschaffen hat, keine sichere Wette mehr sind.» (Quelle: «New York Times»)

SP-Nationalrätin Gabriela Suter (AG). Chris Iseli / AGR

«Manchmal muss man die eigene Position überdenken. Bei mir war das im September anlässlich der Abstimmung im Nationalrat über die Beschaffung der F-35A-Kampfjets der Fall. 2020 hatte ich mich aus finanziellen Gründen noch gegen eine solche Luxuslösung ausgesprochen.

Zwei Gründe waren ausschlaggebend für meine Meinungsänderung. Erstens demokratiepolitische Überlegungen: Die Stimmberechtigten haben an der Urne einen Grundsatzentscheid für die Beschaffung von Kampfjets gefällt. Die Typenauswahl wurde explizit dem Bundesrat überlassen.

Der zweite Grund ist sicherheitspolitischer Art. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die europäische Sicherheitsarchitektur fundamental verändert. Nie hätte ich gedacht, dass es je wieder zu einem konventionellen Angriffskrieg in Europa kommen könnte, mit langfristigen Folgen für die Sicherheit auf dem ganzen Kontinent. Für mich ist heute klar: Neben ihrem wichtigen Engagement für Friedensförderung und Völkerrecht muss die Schweiz auch Verteidigungsfragen mehr Gewicht geben.

Der soziale Druck im Parlament war gross: Als einzige im links-grünen Lager stimmte ich der Beschaffung zu. Nach der Abstimmung erhielt ich zahlreiche positive Rückmeldungen aus dem gesamten politischen Spektrum – auch von Mitgliedern meiner Partei. Man gratulierte mir dazu, meine Haltung angesichts der veränderten Sicherheitslage revidiert zu haben.»

Parteichef und Nationalrat Jürg Grossen GLP/BE. Peter Schneider / KEYSTONE

«Wir Grünliberalen – mich eingeschlossen – haben die Verwendung von Gentechnik in der Landwirtschaft bisher kritisch beurteilt. Aufgrund der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir die Methode der Genom-Editierung nun ausführlich diskutiert. Eine klare Mehrheit sprach sich danach für eine risikobasierte Zulassung aus. Auch mich persönlich haben die Fakten überzeugt.

Für mich sind Technologie und Innovation zentral zum Meistern der grossen Herausforderungen – gerade im Bereich Umwelt und Klima. Wenn man den Aufruf «Follow the science» (Folge der Wissenschaft) ernst nimmt, braucht es eine Offenheit der Politik gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen. Im Gegensatz zur klassischen Gentechnik kommen moderne Züchtungstechnologien ohne Einsatz artfremder DNA aus. Die sogenannte Genom-Editierung lässt sich im Resultat nicht von zufällig auftretenden Mutationen unterscheiden, die ständig in Pflanzen stattfinden oder in der Zucht herbeigeführt werden.

Heute ist es erlaubt, ungezielte Mutationen durch den Einsatz von Strahlung zu erwirken. Die viel gezieltere Genom-Editierung ist hingegen nicht zulässig. Das ergibt keinen Sinn. Neue Züchtungstechnologien können einen wichtigen Beitrag für die Ernährungssicherheit, die Ressourceneffizienz und die Reduktion des Pestizideinsatzes leisten. Nicht umsonst wurde die Genom-Editierung 2020 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet.»

Ex-Nato-Chef Anders Fogh Rasmussen. Keystone

Dass Putin tatsächlich einen Angriffskrieg auf die Ukraine startet, galt selbst unter den grössten Kennern der Weltbühne lange als kaum vorstellbar – daran änderte auch die Annexion der Krim 2014 nichts. Ein Fehler, wie der ehemalige Nato- Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen (69) heute eingesteht: «Hätten wir gewusst, wie brutal Putin ist und dass er sich im Jahr 2022 mit Peter dem Grossen vergleicht, hätten wir sicher anders gehandelt», sagte er vor wenigen Wochen im Interview mit den Zeitungen von CH Media.

Dabei gab es erste Anzeichen bereits vor knapp 15 Jahren: «Wissen Sie, was mir Putin hinter verschlossener Türe sagte? Am Nato-Gipfel 2008 sprach er im kleinen Kreis bereits davon, dass die Ukraine für ihn kein unabhängiger Staat sei und er die Krim als Teil Russlands sehe», sagte Rasmussen. «Hätten wir ihn damals ernst genommen, wäre es vielleicht nie zu diesem Krieg gekommen.» (yno)

Nationalrat Peter Schilliger (FDP/LU). Alexandra Wey / Keystome

«Nach der Katastrophe in Fukushima war eine sachliche Diskussion zur Kernenergie nicht mehr möglich. Die Zustimmung zur Ausstiegsinitiative war realistisch, es drohte ein Verfassungsartikel mit Kernenergieverbot. Dieses Worst Case konnte nur mit einem von mir unterstützten gesetzlichen Neubauverbot abgewendet werden. Für mich schon damals nicht ideal, aber pragmatisch sinnvoll.

Heute müssen wir anerkennen, dass die Prämisse der Energiestrategie 2050 unrealistisch war. Der Zubau von erneuerbaren Energien stockt, die Umweltverbände leisten ihren Anteil dazu! Die Stromversorgung ist mehr denn je auf Bandenergie unserer Kernkraftwerke angewiesen. Zudem muss hinterfragt werden, ob der ökonomische BKW-Entscheid, das Kraftwerk in Mühleberg vom Netz zu nehmen, richtig war. Heute versuchen wir mit immens grossem Geldeinsatz, die Stromversorgung zu sichern. Wäre die damalige Geldspritze in dieses Werk nicht klimaverträglicher und nachhaltiger gewesen?

Aus der Politik muss nun das Signal kommen, dass man eine Neubeurteilung will, dass man gescheiter geworden ist. Wenn die Schweiz auf lange Sicht eine sichere und nachhaltige Stromversorgung will, ist der Bau von smarten und modernen Kernkraftwerken sowie die Instandhaltung der bestehenden AKW essenziell. Die moderne Technik wird einen sicheren Betrieb von über 50 Jahren ermöglichen. Zudem machen Lösungen betreffend die Beseitigung von Atommüll ständig Fortschritte. Technologieverbote sind falsch!»

Polit-Journalistin Doris Kleck. Sandra Ardizzone

«Vier Vertreter der lateinischen Schweiz im Bundesrat? Die Deutschschweizer in die Minderheit verbannt? Nein, das konnte ich mir vor der Bundesratswahl vom 7. Dezember dieses Jahres nicht vorstellen. Die jurassische Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider auf dem SP-Ticket für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga sah ich allein schon wegen ihrer Herkunft im Nachteil. Die Deutschschweizer in der Minderheit – eine solche Konstellation gab es zuvor in der 174-jährigen Geschichte des Bundesstaates erst einmal. Von 1917 bis 1920 führten zwei Romands, ein Tessiner und ein Rätoromane zusammen mit drei Deutschschweizern die Geschicke des Landes.

Die Wahl von Baume-Schneider hat mich deshalb überrascht. Positiv überrascht. Sie spricht für die Integrationskraft dieses Landes. Auch, dass die Herkunft im Vorfeld der Wahlen gar kein Thema war. Ganz anders als 2009 bei der Wahl des Nachfolgers von Pascal Couchepin, als die ganze Schweiz darüber diskutierte, ob der Freiburger Urs Schwaller ein Romand oder ein Deutschschweizer sei. Oder bei der gebürtigen Solothurnerin Ruth Lüthi, die ihre ganze politische Karriere im Kanton Freiburg gemacht hatte und 2002 die Nachfolge von Ruth Dreifuss antreten wollte. Vielen galt sie nicht als Romands genug – gewählt wurde schliesslich die Genferin Micheline Calmy-Rey.

Natürlich: Bei Schwaller und Lüthi waren die Vorzeichen umgekehrt, es ging nicht um eine Über-, sondern um eine Untervertretung der Westschweiz. Und trotzdem ist es erstaunlich, wie sich die Debatte um die sprachregionale Herkunft der Kandidierenden abgekühlt hat.

Ist der Röstigraben nun also passé? Man kann das Resultat der Bundesratswahlen so lesen. Allerdings – und das ist das Paradoxe – wurde die Jurassierin Baume-Schneider auch deshalb gewählt, weil die Romands zusammengehalten haben.»

Chinas Präsident Xi Jinping. Athit Perawonmetha / AP Pool Reuters

Von Chinas Staatspräsident Xi Jinping haben wir keinen O-Ton. Es gehört nicht zu den Merkmalen einer Autokratie, dass sie Fehler öffentlich zugibt. Aber es ist offensichtlich: Xis Null-Covid-Strategie ist gescheitert und wurde vor kurzem beendet. In der Theorie war sie überzeugend: Wo sich Menschen nicht begegnen, können sie sich auch nicht mit Sars-CoV-2 anstecken. Also reduzieren harte Lockdowns und die Abriegelung ganzer Quartiere und Städte die Kontaktmöglichkeiten und somit die Ansteckungsgefahr.

Doch die Theorie missachtete das Wesen des Menschen – und auch jenes des Halblebewesens Virus. Nur, weil sich Menschen nicht mehr begegnen, verschwindet das Virus nicht einfach. Es hat Geduld und wartet immer auf seine Chance. Und diese Chance hat das Virus sogar in Gesellschaften straff organisierter Diktaturen. Zwar konnten die Infektionsketten durch die Null-Covid-Strategie zumindest bis zur Delta-Variante noch unterbrochen und die Fallzahlen tief gehalten werden. Aber die chinesischen Impfstoffe waren schwächer als unsere, und es gab schlicht zu wenige Impfungen bei den Älteren. Darum fand das Virus ausgerechnet bei den verletzlichen Menschen seit Omikron immer wieder seinen tödlichen Weg. In diesen Tagen, mit der Öffnung und Abkehr von Null-Covid, hat Sars-CoV-2 in den schwach immunisierten Bevölkerungsteilen leichtes Spiel. (Kn.)

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sebastian Kahnert / DPA

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spielt in Sachen Russland eine ganz besondere Rolle. Er war es, der während vieler Jahre die Fäden in der deutschen Aussenpolitik zog – gleich zweimal als Aussenminister unter Kanzlerin Angela Merkel. Kurz nach Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine musste er zugeben, dass seine Russland-Politik auf einer krassen Fehlannahme aufbaute. «Ich habe mich geirrt», konstatierte Steinmeier Anfang April dieses Jahres. Stets sei er davon ausgegangen, der Herrscher im Kreml werde schon nicht den Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen. Doch genau so sollte es kommen. Es sei nicht gelungen, führte Steinmeier weiter aus, Russland in die europäische Politik und in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden. Kurzum: «Wir sind gescheitert.»

Kritik auf ganzer Linie, die seine damalige Chefin bis heute nicht teilt. Angela Merkel steht noch mehr als Steinmeier für die Putin-freundlichen Positionen Berlins, die Deutschland letztlich abhängig von russischem Gas machten. Und die, wie Kritiker des sanften Russland-Kurses betonen, den Kreml-Chef zu seinem Ukraine-Feldzug möglicherweise erst ermutigten. Von Selbstkritik will Merkel dennoch nichts wissen. Ihr sei es mit ihrer Russland-Politik darum gegangen, einen Krieg zu verhindern, sagte sie in einem ihrer auffallend wenigen Interviews in diesem Jahr. «Dass das nicht gelungen ist, heisst noch nicht, dass die Versuche deshalb falsch waren.» (fho)

Philosoph Richard David Precht. Sven Simon / Imago

Noch Ende Juni forderte der deutsche Philosoph Richard David Precht zusammen mit Dutzenden Intellektueller aus Kunst, Medien und Universitäten einen Waffenstillstand in der Ukraine. Sie forderten Bundeskanzler Olaf auf, keine Waffen mehr ins Kriegsgebiet zu liefern. Mit dabei: Alice Schwarzer, Dieter Nuhr, Reinhard Mey, Juli Zeh, Alexander Kluge und viele mehr. Vom Frühling bis in den Sommer hinein hätten diese Ratschläge wohl nichts anderes bedeutet als die Kapitulation der Ukraine vor dem Aggressor Russland.

Mitte November dann ruderte einer zurück: Richard David Precht bekannte auf einem Podium, er sei einer Fehleinschätzung aufgesessen: «Die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, ist viel besser geglückt, als nahezu alle Beobachter, auch ich, zu hoffen gewagt haben.» Die Häme über den späten Rückzieher kam denn auch prompt, gepaart mit der berechtigten Kritik an Allerweltsintellektuelle, deren moralistische Ferndiagnose näher an aufdringlicher Astrologie denn an faktenbasierter Expertise liegt. (hak)

