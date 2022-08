Der 81-jährige Dave Williams stand in der Vergangenheit bereits mit den Beatles auf der Bühne. Am 23. Juli verzauberte der ehemalige Arzthelfer mit einer spontanen Gesangseinlage das ganze Park-View-Pflegeheim in Liverpool. Auf Tiktok wird er für seine beeindruckende Darbietung bewundert.

09.08.2022, 13.45 Uhr