Reportage von der Front: So reagieren die Ukrainer auf Putins

Reportage «Wir müssen kämpfen, egal, was die Russen tun»: So reagieren die Ukrainer auf den wutentbrannten Putin Viele ukrainische Frontsoldaten nehmen die russische Mobilisierung mit ­Gelassenheit auf. Sie kämpfen mit ihren heutigen Problemen und kümmern sich wenig darum, was in ein paar Wochen oder Monaten geschehen könnte. Kurt Pelda, Südukraine 24.09.2022, 05.00 Uhr

Unterwegs in der Nähe der Front im Süden der Ukraine: ein gepanzerter Truppenpanzer in Fahrt, auf­genommen von einem Schützenpanzer aus. Bild: Kurt Pelda

«Wir haben genügend Treibstoff, aber uns fehlen die Autos», sagt Viktor, ein Militärpsychologe an der ukrainischen Südfront. Er meint das als Entschuldigung und Bitte zugleich. Deshalb bringen wir ihn und seinen Kollegen mit dem Auto von einem Dorf ins andere. Wir befinden uns irgendwo im Kampfgebiet nordöstlich der russisch besetzten Provinzhauptstadt Cherson.

Kurt Pelda, Kriegsreporter bei CH Media, ist für seine dritte Reise in die Ukraine seit Kriegsbeginn an die Front im Süden des Landes gefahren.

Teilmobilisierung in Russland? Das ist für die Soldaten in Frontnähe höchstens ein Thema, wenn die Männer abends Telegram-Kanäle auf ihren Mobiltelefonen nach Nachrichten und Propaganda durchforsten. Wer unter dem ständigen Druck lebt, von Raketen und Granaten getroffen zu werden, hat andere Sorgen, als darüber nachzudenken, ob sich die Zahl der russischen Gegner an der Front in ein paar Monaten vervielfachen könnte. Man lebt im Heute.

Viktors Probleme sind zum Beispiel jene Soldaten, die dem Druck des Artilleriebeschusses nicht standhalten und sich deshalb umbringen wollen. Oder jener Kämpfer, der davon erfuhr, dass sich seine Frau mit einem anderen vergnügte, während er im Schützengraben lag. Der Soldat gab sich die Kugel.

Hunderttausende frische Soldaten? Ukrainisches Schulterzucken

Sergej, ein Offizier, der uns Viktor vorgestellt hat, erklärt die gelassene Haltung der Ukrainer auf seine Weise. Als wir an einer von den USA gelieferten 155-Millimeter-Haubitze vorbeifahren, deren Mannschaft das Geschütz soeben in Stellung bringt, sagt er: «Vielleicht kann man mit dieser Kanone 1000 Granaten verschiessen, bevor man sie zur Überholung in die Werkstatt bringen sollte. Wir sind jetzt bei 700.»

«Wir kümmern uns dann um das Problem, wenn es wirklich auftaucht.»

So sei es auch mit der russischen Mobilisierung: Die Ukrainer hätten keine Wahl, sie müssten kämpfen und sich verteidigen, egal, was die Russen tun.

Man ist sich an der Front in Cherson durchaus bewusst, dass in wenigen Wochen weitere Zehntausende schlecht trainierte und ausgerüstete russische Soldaten auftauchen könnten. Allerdings müssten die Russen hier zuerst den breiten Dnjepr überqueren. Das ist im Moment nur mit Booten und Fähren möglich, weil die Ukrainer alle Brücken zerstört haben. Und so widmen sich die Männer im «Swiss Taxi», wie sie unseren Geländewagen nennen, wieder ihren gegen­wärtigen Problemen.

Tiefe Einschusskrater und pfeifende Granaten

Je mehr wie wir uns der Front nähern, desto häufiger klaffen grosse Krater in der schwarzen Erde der Äcker. Sie rühren von Raketen her, die eine Reichweite von rund 100 Kilometern haben. Weiter südlich, also näher an der Front, werden die Trichter dann kleiner, weil wir uns nun in Reichweite der russischen Kanonenartillerie befinden, die selten weiter als 30 Kilometer schiessen kann. Diese Geschosse weisen ein kleineres Kaliber auf als die weiterreichenden Raketen. An diesem Tag und an diesem Frontabschnitt hält sich das russische Feuer allerdings in Grenzen. Wenn der Wind mitspielt, hört man den Abschuss der Haubitzen, und Sekunden später pfeifen die Granaten hoch über unsere Köpfe hinweg. Wir haben Glück, keines der Geschosse schlägt näher als ein paar hundert Meter von uns entfernt ein.

Die Ukrainer sind aktiver. Neben den M-777-Haubitzen aus den USA schiessen auch die gefürchteten amerikanischen Himars-Raketenwerfer den ganzen Tag und auch in der Nacht auf gegnerische Stellungen. Die mit Satellitennavigation präzise gesteuerten Geschosse entwickeln beim Abschuss und im Flug ein charakteristisches Fauchen, das selbst die Kinder in den Dörfern sofort erkennen. In der Nacht sieht man die Feuerschweife der Raketen hoch oben am pechschwarzen Himmel.

Himars-Raketen wurden auch eingesetzt, um die russisch kontrollierten Brücken über den Dnjepr so lange zu beschädigen, bis sie unbrauchbar wurden. Vor kurzem revanchierten sich die Russen, indem sie ein Präzisionsgeschoss auf eine Brücke über den Wyssun-Fluss abfeuerten. In deren Mitte klafft nun ein grosses Loch, wo nur noch ein paar Stahlträger überlebt haben. Ein älterer ukrainischer Soldat balanciert darauf und überquert den kleinen Fluss. Für Fahrzeuge ist die Brücke unpassierbar.

Die Gegend ist weitgehend flach. Riesige Felder sind umgeben von Streifen mit Wald – Pappeln, Eichen und anderen Bäumen, die als Windschutz dienen. Wo immer es ein Blätterdach gibt, finden sich darunter Militärlastwagen, Geschütze und Panzer. Wenn man sich nichts ahnend dem Wald nähert, verwandelt er sich jeweils in ein Heerlager. Daneben liegen abgeerntete, ockerbraune Weizenfelder. Allerdings ist die Ernte noch nicht überall zu Ende. Mähdrescher fahren über Sonnenblumenfelder, während auf den Äckern daneben zum Teil schon der Winterweizen aus dem Boden spriesst.

Westliche Waffensysteme ergänzen alte Panzer aus Sowjetzeit

In einem Dorf, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, halten wir an einer zerschossenen Busstation. Auf dem Beton ist in grüner Farbe ein Pfeil aufgesprüht und die kyrillischen Buchstaben «Med». Gleich um die Ecke befindet sich ein kleines Feldlazarett im Garten eines Hauses.

Ein Sanitäter zeigt uns den Krater, den eine russische Rakete bei einem Gehöft hinterlassen hat. Bild: Kurt Pelda

Ein Sanitäter erzählt von seinen Sorgen: Evakuierung der Verwundeten. Es gebe zu wenig Geländewagen, die bis zur Front fahren könnten. Die Ukrainer verwenden deshalb alte Schützenpanzer und gepanzerte westliche Fahrzeuge, um ihre Soldaten zum Lazarett zu bringen. Nach der Erstversorgung dauert die anschliessende Fahrt ins Spital immer noch 30 Minuten. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich ein grosser Krater in der dunklen Erde. Der Sanitäter führt uns zu dem Trichter. Die Samariter haben eine zerrissene Tragbahre voller Blut in das grosse Loch geworfen.

Ich wage nicht zu fragen, ob der darauf transportierte Verwundete überlebt hat.

Gegenüber der zerschossenen Busstation ist ein alter sowjetischer Schwimmpanzer eingetroffen. Eine Ambulanz mit aufgemaltem roten Kreuz fährt die steile Rampe auf den Kettenpanzer hoch. An dessen Heck sind zwei Schiffsschrauben erkennbar. Die Mannschaft des schwimmbaren Gefährts hat den Auftrag, den Krankenwagen über den nahe gelegenen Fluss zu bringen. Dort haben die Ukrainer Anfang September einen Brückenkopf aufgebaut und eine tiefe Bresche in die russische Front geschlagen.

Nachdem der Schwimmpanzer in einer Staubwolke am Horizont verschwunden ist, nähert sich von der Front her ein ukrainischer Flugabwehrpanzer, ein älteres russisches Modell. Westliche Waffen haben entscheidend dazu beigetragen, die Wende auf dem Schlachtfeld herbeizuführen. Das Gros der Panzer und Geschütze sind jedoch alte Waffensysteme aus der Sowjetzeit.

