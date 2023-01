Frankreich: Frauen werden von Rentenreform benachteiligt

Rentenalter Wie in der Schweiz: Frauen werden von Macrons Rentenreform benachteiligt In Frankreich haben erneut Hunderttausende gegen die Erhöhung des Rentenalters demonstriert. Darunter besonders viele Frauen: Wie in der Schweiz haben sie in der Reform mehr zu verlieren als die Männer. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 31.01.2023, 18.00 Uhr

Demo am Dienstag in Montpellier. Keystone

Zwei Wochen nach dem ersten Protesttag waren am Dienstag erneut weite Teile des französischen Wirtschaftslebens gelähmt. Nahzüge verkehrten kaum, während TGV-Verbindungen und Flüge etwas weniger betroffen waren. Schulen und Verwaltungen wurden bestreikt; erstmals blieben einzelne Rathäuser ganz geschlossen.

Umso stärker besucht waren die Demonstrationen in 250 französischen Städten. Das genaue Ausmass der Beteiligung stand vorerst nicht fest. Schätzungen gingen aber erneut von mehr als einer Million Demonstranten aus. Sie skandierten Parolen gegen die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre und verlangten den Rückzug des Reformwerkes.

Demo-Frage: König Macron - oder Hofnarr? Keystone

Die Gewerkschaften und Linksparteien kritisieren die Reform als «sozial ungerecht». Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron bestreitet dies mit dem Argument, sie erhöhe die Mindestrente von 960 Euro auf 1200 Euro im Monat.

Der Vorsteher der Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez, meinte dagegen am Dienstag auf dem TV-Sender RMC, das Reformprojekt benachteilige generell die schlechter Verdienenden, die meist schon in jungen Jahren in die Arbeitswelt eingestiegen seien. Leidtragende seien auch die Frauen, die häufiger als andere auf eine «zerstückelte Karriere» zurückblickten und deshalb keine Vollrente erhielten. Wegen ihren Kindern, aber auch aus anderen Gründen kämen sie seltener als Männer auf die neu verlangte Beitragsdauer von 43 Jahren.

Unabhängigen Berechnungen zufolge müssen Frauen infolge der Erhöhung des Rentenalters effektiv zwei Jahre länger arbeiten, Männer dagegen nur anderthalb Jahre länger, um in den Genuss einer Vollrente zu kommen.

Keine Metro mehr: Gare de l'Est in Paris, wo auch Züge aus der Schweiz ankommen. Bild: Keystone

Premierministerin Elisabeth Borne versucht Gegensteuer zu geben: «Im Gegenteil, wir beschützen die Frauen, die nicht regelmässig einbezahlt hatten, die schon früh gearbeitet hatten oder die eine kleine Pension beziehen.» So erhielten Frauen einen Rentenbonus von bis zu zwei Jahren, wenn sie Kinder grossgezogen hätten. Die neue Minimalrente von 1200 Euro im Monat komme zudem mehrheitlich – zu 60 Prozent – Frauen zugut, behauptet Borne, die für Macron die Kohlen aus dem Feuer holen soll, weil sich der unpopuläre Staatspräsident bei seiner eigenen Reform bewusst zurückhält.

Die Regierungsangaben werden von den Gewerkschaften in Abrede gestellt. Ungeschickterweise räumte Macrons Parlamentsminister Franck Riester selber ein, Frauen würden in der Reform «ein wenig benachteiligt». Auch die konservative Zeitung Le Figaro rechnete vor, dass der Kinderbonus für Familienmütter durch die Rentenreform tendenziell sinke.

Borne bestreitet dies vehement. Gegen den allgemeinen Eindruck, dass Frauen von der Reform härter getroffen seien, kommt sie allerdings nicht an. Wie in der Schweiz bei der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahren haben viele Französinnen den Eindruck, dass sie unter dem Strich ein grösseres Opfer erbringen müssen als die Männer.

Philippe Martinez, Chef der radikalen Gewerkschaft CGT. Bild: Keystone

Borne erklärt sich deshalb bereit, über Spezialkonditionen für Mütter und für Frauen mit unterbrochenen Karrieren zu sprechen. Die Wirkung der Reform für erwerbstätige Frauen wird damit zu einem Verhandlungsargument – und zur vielleicht letzten Hintertür für Konzessionen der Regierung. Das Rentenalter 64 ist laut Borne aber «nicht verhandelbar».

Ob die Premierministerin damit ab nächstem Montag durch die mehrwöchige Parlamentsdebatte kommt, muss sich weisen. 1995 war Premier Alain Juppé mit seiner Rentenreform am Widerstand der Strasse gescheitert; 2010 brachte Präsident Nicolas Sarkozy das neue Rentenalter 62 jedoch gegen mehrere Grossdemonstrationen durch. Derzeit ist der Ausgang offen. Die breite Protestfront von links bis rechts aussen wirkt allerdings sehr entschlossen und in der Bevölkerung verankert. Wenn sich Macron durchsetzen will, wird er an seiner Reform noch etliche Abstriche vornehmen müssen. Die Frage der Frauenrenten könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

