Regierungskrise Nach dem Draghi-Rücktritt stehen die Rechtsparteien für die Machtübernahme bereit: Das «Risiko Italien» kehrt zurück Italien bereitet sich nach dem Abgang von Ministerpräsident Mario Draghi auf Neuwahlen im Herbst vor. Staatspräsident Sergio Mattarella hat das Parlament aufgelöst. Damit wird das Land wieder zum europäischen Unsicherheitsfaktor. Dominik Straub, Rom 21.07.2022, 18.34 Uhr

Noch-Ministerpräsident Mario Draghi eröffnet dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella seinen Rücktritt. Paolo Gia / EPA

Gestern hat Mario Draghi seinen Rücktritt verkündet. Staatspräsident Sergio Mattarella nahm Draghis Demission diesmal an, nachdem er sie in der vergangenen Woche noch abgelehnt hatte. Am Mittwoch hatten drei der ehemaligen Koalitionsparteien Draghis in einer Vertrauensabstimmung dem Premier die Unterstützung verweigert. Die Fünf-Sterne-Bewegung sowie die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi sind der Abstimmung ferngeblieben.

Nach der Annahme von Draghis Rücktritt hat Staatspräsident Mattarella noch am Donnerstag das Parlament aufgelöst – ohne den Versuch, eine Übergangsregierung zu bilden. Weil Neuwahlen spätestens 70 Tage nach der Auflösung der Kammern stattfinden müssen, dürften diese zwischen Mitte September und Anfang Oktober angesetzt werden.

Parteien befinden sich bereits im Wahlkampf

Bis zur Vereidigung der neuen Regierung bleibt Draghi geschäftsführend im Amt. Den neuen Staatshaushalt – im hochverschuldeten Italien ein delikates Geschäft – wird jedoch die neue Regierung ausarbeiten. Die politische Zusammensetzung der neuen Exekutive scheint bereits festzustehen: Laut Prognosen wird dem Rechtsbündnis aus Lega, Forza Italia und den postfaschistischen Fratelli d’Italia (FDI) der Wahlsieg kaum zu nehmen sein.

Matteo Salvinis Lega hat auch schon Wahlkampagnen mit dem Slogan «Basta Euro» geführt. Riccardo Antimiani / EPA

Die Parteien befinden sich längst im Wahlkampf: Lega-Chef Salvini versammelte gestern seine Parteispitzen, um die finanz- und sozialpolitischen Ziele zu formulieren. Als da sind: eine neue Steueramnestie, die Einführung einer Flat Tax sowie Bekräftigung des bisherigen, tiefen Pensionsalters, das Draghi erhöhen wollte. Die künftigen Regierungspartner Berlusconi und Meloni wären wohl nicht abgeneigt.

Finanzmärkte reagieren direkt

Mit anderen Worten: Italien ist mit dem Rücktritt Draghis wieder zum Unsicherheitsfaktor geworden. Die Finanzmärkte haben angesichts der sich abzeichnenden Rückkehr des Landes zur finanzpolitischen Lässigkeit bereits reagiert: Seit Beginn der Regierungskrise haben die Aktienkurse an der Mailänder Börse kräftig nachgegeben, während der Risikozuschlag für die italienischen Staatsanleihen gegenüber den deutschen Bundesschatzbriefen in die Höhe schoss.

Nach dem Abgang des überzeugten Europäers Draghi, unter dem Italiens Gewicht in Brüssel gestiegen war, droht das Land auch auf europäischer und internationaler Ebene wieder zu einem unsicheren Kantonisten zu werden. Alle drei der mutmasslichen nächsten Regierungsparteien sind europapolitisch zumindest ambivalent: Die Lega ist offen europafeindlich und hat auch schon Wahlkampagnen mit dem Slogan «Basta Euro» geführt. Die postfaschistischen Fratelli d’Italia gehen zwar nicht soweit, sind aber auch nicht vor antieuropäischen Reflexen gefeit.

Ukraine verliert einen Unterstützer

Am europafreundlichsten ist noch Silvio Berlusconi, dessen Forza Italia im Europaparlament Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP) ist. Eine schlechte Nachricht ist der Sturz Draghis auch für die Ukraine, die mit ihm einen Unterstützer verliert: Draghi hatte von Anfang an alle westlichen Sanktionen unterstützt. Er war auch einer der Ersten gewesen, der sich für einen schnellen Beitritt der Ukraine in die EU aussprach.

Auf EU-Ebene forderte er ausserdem die Einführung eines Preisdeckels für russisches Gas, um den vor allem für einkommensschwache Bevölkerungskreise sehr belastenden Anstieg der Energiepreise zu bremsen. Nach dem Abgang Draghis und einer Rückkehr der beiden Putin-Freunde Salvini und Berlusconi an die Macht muss Kiew damit rechnen, in Rom keinen Ansprechpartner mehr zu finden.