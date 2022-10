Wie die Rechtspopulisten Schwedens neue Regierung im Griff haben

Regierungsbildung Schweden verabschiedet sich von der Grosszügigkeit: Wie die Rechtspopulisten die neue Regierung im Griff haben Die neue schwedische Regierung steht – mit enormem Einfluss der Rechtspopulisten. Sie übernehmen keine Ministerverantwortung, aber sorgen für eine Kehrtwende in der Einwanderungspolitik. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 14.10.2022, 18.11 Uhr

Von links nach rechts: Jimmie Akesson, Parteichef der Schwedendemokraten, Ulf Kristersson, Chef der Moderaten Sammlungspartei, Ebba Busch, Chefin der Christdemokraten und Johan Pehrson, Chef der liberalen Partei, bei der Verkündung des Regierungsprogramms. Jonas Ekstrã¶mer/Tt / AP

Wie schon nach den Parlamentswahlen vor einem Monat war Jimmie Åkesson wieder der strahlende Sieger. Aus dem Chef der Rechtspopulisten strömte Genugtuung: 12 Jahre lange habe seine Partei, die Schwedendemokraten (SD), um Einfluss auf die Regierungspolitik gekämpft.

Jetzt stellte die neue bürgerliche Regierung mit Ministerpräsident Ulf Kristersson ihr Programm vor – das einen überdeutlichen Stempel der Rechtspopulisten trägt. Nur mit deren Unterstützung haben die drei bürgerlichen Regierungsparteien eine dünne Mehrheit von drei Sitzen im Parlament. Damit war ein Machtwechsel überhaupt erst möglich geworden.

Kriminalität und Einwanderung werden Regierungsprogramm

Die SD bekommen zwar keinen einzigen Ministerposten – dafür seien sie noch nicht «reif» genug, hatten die Bürgerlichen schon im Wahlkampf erklärt. Doch das ist Parteichef Åkesson eigentlich nur recht: Er muss damit auch keine direkte Verantwortung für die Folgen der Regierungspolitik tragen. Und: «Wir haben sachpolitisch enorm viel bekommen», laut Politologen am meisten von allen Parteien.

Jimmie Åkesson, Parteichef der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, ist zufrieden mit der Regierungsbildung, auch wenn seine Partei keinen Ministerposten einnimmt. Jonas Ekstroemer / EPA

Åkesson und schwedische Kommentatoren sind sich darum einig: Faktisch erhalten die Rechtspopulisten, die hinter den Sozialdemokraten erstmals zweitgrösste Partei wurden, auch so die Rolle einer Regierungspartei. Nach einem Monat Verhandlungen ist ihr Wahlprogramm bei den Themen Kriminalität und Einwanderung zu grossen Teilen zum Regierungsprogramm worden.

Dies bedeutet, dass Schweden seine grosszügige Ausländerpolitik aufgeben will. Die Asyleinwanderung war bereits nach der Flüchtlingskrise 2015 etwas gebremst worden, doch nun spricht Åkesson stolz von einem «Paradigmenwechsel».

Das bedeutet: Eine Flüchtlingsaufnahme, die nur noch dem von der EU geforderten Minimum entspricht, erschwerter Familiennachzug, leichtere Ausschaffung, höhere Hürden für ausländische Arbeitskräfte. Zudem sollen deutlich weniger von den Vereinten Nationen verteilte, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufgenommen werden – statt 6400 nur noch 900 pro Jahr.

Bittere Pille für die liberalen Kräfte

Gerade für die Liberalen, der kleinsten Regierungspartei, ist eine solche Politik eine harte Pille. Für die Christdemokraten wiederum ist die geplante Reduktion der Entwicklungshilfe ein Problem. Der neue Regierungschef Ulf Kristersson erklärte, alle Beteiligten hätten Kompromisse eingehen müssen: «Damit können wir Veränderung schaffen.»

Ulf Kristersson, Chef der Moderaten Sammlungspartei, wird neuer Regierungschef in Schweden. Jonas Ekstroemer / EPA

Bei der Präsentation seines Regierungsprogramms fiel aber die prominente Stellung von Migration und Kriminalität auf. Gesundheit, Bildung sowie Energie waren zweitrangig, die Themen Wirtschaft und Finanzen blieben äusserst vage. Ein konkretes Ziel ist, neue Atomkraftwerke zu bauen, auch dies eine Umkehrung der bisherigen Politik in Schweden.

Einzelne Parlamentarier der Liberalen deuteten gestern bereits an, gewissen Plänen der Regierung ihre Zustimmung zu verweigern – womit die Mehrheitsverhältnisse im Parlament rasch kippen könnten. Die Chefin der Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, neu in der Opposition, kritisierte denn auch die Regierung als «enorm schwach». Ulf Kristersson wird auf jeden Fall weiterhin viele Kompromisse brauchen, um regieren zu können. Für seine Bestätigung als Regierungschef am Montag dürfte er aber vorerst genügend Stimmen bekommen.

