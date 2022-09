Rechte Politikerinnen Giorgia Meloni und Marine Le Pen: Die ungleichen Schwestern, die sich nicht ausstehen können Die Französin und die Italienerin verkörpern Europas neue Rechte – und doch können die beiden Frauen nicht miteinander. Die Gründe sind nicht nur ideologischer Natur. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.30 Uhr

Giorgia Meloni (links) und Marine Le Pen sind trotz ideologischer Nähe keine Freundinnen. CH Media Online

Natürlich freute sich Marine Le Pen am Montag über den Sieg der italienischen Rechten. Signifikantes Detail: Die Chefin des französischen «Rassemblement National» (RN) gratulierte Matteo Salvini ebenso wie Giorgia Meloni. Da mochte auch politischer Neid mitspielen: Während Le Pen schon dreimal – das letzte Mal im April – bei den Präsidentschaftswahlen scheiterte, ist Meloni in Rom ganz oben angelangt.

Bei ihrem letzten gemeinsamen Treffen im Jahre 2015, es war in einer italienischen Talkshow, hatte Le Pen ihrer Gesinnungsschwester noch gute Ratschläge erteilt und sie regelrecht von oben herab behandelt, so wie die Franzosen die Italiener gerne ihre «kleinen Brüder» nennen. Während Meloni am Wahltag mit einem Kurzvideo scherzeshalber zwei Melonen vor sich hinhielt, käme es der steifen, von sich eingenommen Pariserin nie in den Sinn, sich fast schon selbstironisch filmen zu lassen.

Im Kern ähnliche Positionen

Seither jenem Auftritt vor sieben Jahren haben sich die beiden Politikerinnen nicht mehr getroffen. Le Pen bevorzugt Matteo Salvini. Dem Grossmaul und Russlandfreund steht sie sowohl persönlich wie politisch näher. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Frankreich sah Meloni umgekehrt erstmals davon ab, zur Wahl Le Pens aufzurufen: «Kein Kandidat entspricht dem Lager der Konservativen, dem ich angehöre», sagte sie zu Begründung.

Marine Le Pen gilt als betonte Putin-Freundin und hatte gar Wahlkampfkredite aus Russland aufgenommen. Meloni hingegen gilt als proamerikanische Atlantikerin. Chesnot / Getty

Im Kern vertreten die beiden Rechtspolitikerinnen ähnliche Positionen – gegen die Eliten und die EU, wider Einwanderung und Islam. Den christlichen Ansatz Melonis teilt Le Pen aber nicht: Die Französin, die sich lieber als gute Republikanerin gibt – während Meloni als Konservative antritt – ist für ein liberales Abtreibungsrecht. Sie ist zwar auch für ein staatlich gefördertes Familienrecht, aber dies eher aus nationalistischen, nicht wie Meloni aus religiösen Gründen.

Während die Italienerin als proamerikanische Atlantikerin gilt und klar zur Ukraine steht, war Le Pen zumindest bis zum Krieg eine betonte Putin-Freundin, die von Kreml-Vertrauten gar Wahlkampf-Kredite aufgenommen hatte.

Private Verbindungen

Unterschiedlich gehen die beiden Frauen auch mit der belasteten Vergangenheit ihrer Bewegungen um. Meloni hat offenbar weder Mühe noch Skrupel mit dem Urvater der «Fratelli d’Italia», Benito Mussolini.

Italiens faschistischer Diktator Benito Mussolini (Mitte), der Urvater der «Fratelli d'Italia» von Giorgia Meloni. AP

Le Pen verurteilt dagegen zumindest rhetorisch den französischen Vichy-Anführer Philippe Pétain. Damit hebt sie sich bewusst von ihrem eigenen Vater Jean-Marie Le Pen ab, der den «Front National» (FN) zusammen mit Vichy-Anhängern gegründet hatte. Meloni wie Le Pen führen zwar beide das faschistische Flammen-Symbol in ihrem Parteilogo. Beim anstehenden RN-Kongress hat Le Pen die störende Flamme aber fast schon in einen schematisierten Eiffelturm verwandeln lassen.

Dass die beiden rechten Politikerinnen Europas gemeinsame Sache machen werden, scheint auch deshalb ausgeschlossen, weil in Frankreich erst wieder 2027 Präsidentschaftswahlen anstehen. Zumindest solange muss sich Le Pen noch gedulden.

Auch so hätten die Stimmen Le Pens und Melonis in der europäischen Debatte viel Gewicht. Doch nicht einmal diese Debatte werden sie zusammen führen: Meloni neigt in Paris eher dem ultrakonservativen Ex-Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour zu – Le Pens internem Rivalen, ja Feind.

Eric Zemmour ist ein politischer Gegner von Le Pen. Ludovic Marin / EPA

Das hat auch eine private Komponente: Le Pens Nichte, Marion Maréchal, ist zu Zemmour übergelaufen und gilt deshalb im Le Pen-Lager als eigentliche Verräterin an der Familiendynastie der Le Pens. Maréchals Lebenspartner ist indes Vincenzo Sofo, ein EU-Abgeordneter von Melonis «italienischen Brüdern». Ein Grund mehr, dass Marine Le Pen die wahrscheinliche Ministerpräsidentin nicht in ihrem Herzen trägt.

