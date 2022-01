Für EU ist Atom jetzt «grün» - das meinen Schweizer Politiker

REAKTIONEN Für die EU sind Atom und Gas jetzt «grün» – sollte die Schweiz auf das AKW-Verbot zurückkommen? Die EU will Atom- und Gaskraftwerke als «grün» einstufen. Führt der Entscheid auch zu einem Umdenken in der Schweiz, die ein AKW-Neubau per Gesetz verboten hat? Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie lange noch? Atomkraftwerk in Gösgen. Keystone

Für einmal dürfte die SVP zufrieden sein, mit dem, was da aus Brüssel kommt: Die EU-Kommission will, dass Atomkraftwerke der neusten Generation und neuartige Gaskraftwerke als «nachhaltig» eingestuft werden. Es handle sich um einen «pragmatischen und realistischen» Entscheid: Wegen ihrem niedrigen CO 2 -Ausstoss könnten beide Formen der Energiegewinnung dazu beitragen, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen.

Die Konsequenzen sind potenziell weitreichend: Mit einem grünen «Qualitätssiegel» dürften künftig Milliarden an öffentlichen und privaten Geldern in den Bau neuer Atomanlagen und Gaskraftwerken fliessen.

Burkart: FDP-Delegierten diskutieren AKW-Verbot im Februar

Magdalena Martullo-Blocher, Nationalrätin SVP. Keystone

Führt der Richtungswechsel in der EU auch zu einem Umdenken in der Schweiz? Immerhin ist mit der Energiestrategie 2050 der Ausstieg aus der Atomkraft beschlossene Sache und der Neubau eines AKWs per Gesetz verboten.

SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher forderte schon im vergangenen Juli, auf das AKW-Verbot zurückzukommen: «Wir können uns nicht erlauben, die Kernkraft abzustellen», so Martullo-Blocher im «Blick».

Thierry Burkart, Präsident FDP. Alex Spichale

FDP-Präsident Thierry Burkart zeigt sich immerhin diskussionsbereit: «Die politischen Rahmenbedingungen sollen technologieneutral sein», so der Ständerat aus dem Atom-Kanton Aargau. Auf welchem Weg eine CO 2 -freie Energiegewinnung erreicht werde, müsse der Markt entscheiden. Wichtig sei, dass die bestehenden Kernkraftwerke möglichst lange und solange sie sicher sind, betrieben würden.

Die FDP-Delegierten würden voraussichtlich im Februar eine Resolution zur Versorgungssicherheit verabschieden. «Das 2017 in einer Volksabstimmung beschlossene Verbot eines Kernkraftwerks-Neubaus wird bei dieser Gelegenheit sicher intensiv diskutiert werden», so Burkart. Kurzfristig brauche es aber konkrete Lösungen, um die drohenden Versorgungslücken anzugehen. Eine Option seien neue Gaskraftwerke, die nachhaltig betrieben werden können und kaum CO 2 ausstossen.

GLP-Grossen: 1000 Generationen müssen sich noch mit AKW-Abfall befassen

Das sieht auch Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen ähnlich: «Gaskraftwerke können als Übergangstechnologie einen Beitrag leisten, um den Strom- und Wärmebedarf im Winter zu decken». Bedingung wäre für ihn, dass in Zukunft nicht Erdgas, sondern Biogas oder synthetischen Gase, hergestellt aus überschüssigem Strom aus den Sommermonaten, verwendet würden.

Dass in Europa je ein neues, eigenwirtschaftliches AKW gebaut wird, kann sich Grossen nicht vorstellen. Dafür sei die bestehende Atomtechnologie schlicht nicht rentabel genug. «Vor allem wenn man die Abfallproblematik einpreist, mit der sich noch 1000 kommende Generationen befassen müssten», so Grossen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

SP-Nussbaumer fürchtet neue Subventionen für AKWs

Die Entsorgungsfrage bewegt auch SP-Nationalrat Eric Nussbaumer: Die Atomenergie stehe vom Abbau des Rohstoffes bis zur Entsorgung im Widerspruch zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Die EU-Entscheidung, Atomstrom als «grün» zu klassifizieren, sei deshalb «irreführend», so Nussbaumer.

Politisch gefährlich werde es vor allem, sobald eine neue Behilferegel geschaffen werde und Atomkraftwerke mit staatlichen Subventionen versorgt werden könnten, so Nussbaumer.

Mitte-Nationalrat Müller-Altermatt: «Müssen es mit Erneuerbaren machen»

Weder Gaskraftwerke, geschweige denn neue Atomkraftwerke, kommen für Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt in Frage. Den EU-Entscheid nennt er «unvernünftig». Man könne die Schweiz und die EU aber auch nur begrenzt vergleichen: «Die EU hat einen miserablen Strommix», so der Solothurner.

Für Deutschland, das rund 30 Prozent seiner Energie aus Kohle beziehe, sei klar, dass der Ersatz durch Gaskraftwerke eine Option sein könne. Die Schweiz aber verfüge bereits heute über 60 Prozent grüne Wasserkraft. Man solle sich deshalb nicht an den Verhältnissen in der EU messen lassen. Sein Fazit: «Es gibt kein Nachbesserungsbedarf bei der Energiestrategie. Wir werden es mit den Erneuerbaren machen müssen».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen