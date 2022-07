Rücktritt Boris Johnson: Die Reaktionen der EU

Reaktionen «Endlich hat das unwürdige Spektakel ein Ende»: Boris geht, Brexit bleibt – in Brüssel macht man sich keine Illusionen Auch in der EU-Hauptstadt weiss man: Boris Johnsons Nachfolger wird am Brexit-Kurs nichts ändern. Es bleibt aber die Hoffnung, dass man bald wieder auf das Wort Londons zählen kann. Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Dass Boris Johnson in Brüssel, aber auch in den Hauptstädten der 27 EU-Staaten, nicht sonderlich beliebt war, wäre eine Untertreibung. Unter seiner Ägide haben sich die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU geradezu zerrüttet. Vor allem mit Frankreich, dem alten Konkurrenten Grossbritanniens auf dem Kontinent, war das Verhältnis im Zuge des Brexit-Streits auf den Gefrierpunkt abgekühlt.

EU-Parlamentarier: Johnson endet in Schande wie sein Freund Trump

Bei der EU ist man dementsprechend froh, dass Johnson nun weg ist. «Boris Johnsons Regierungszeit endet in Schande, so wie jene seines Freundes Donald Trump», kommentiert Guy Verhofstadt, der vormalige Brexit-Verantwortliche des EU-Parlaments. Die Beziehungen seien nach Johnsons Brexit-Politik so schlecht, dass es eigentlich nur besser werden könnte, so der ehemalige belgische Premierminister.

