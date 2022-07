Rücktritt Boris Johnson: Die Reaktionen der EU

REAKTIONEN «Endlich hat das unwürdige Spektakel ein Ende»: Boris geht, Brexit bleibt – in Brüssel macht man sich keine Illusionen Auch in der EU-Hauptstadt weiss man: Boris Johnsons Nachfolger wird am Brexit-Kurs nichts ändern. Es bleibt aber die Hoffnung, dass man bald wieder auf das Wort Londons zählen kann. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Johnson geht, aber der Brexit bleibt. Der britische Premier beim Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Keystone

Dass Boris Johnson in Brüssel, aber auch in den Hauptstädten der 27 EU-Staaten, nicht sonderlich beliebt war, wäre eine Untertreibung. Unter seiner Ägide haben sich die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU geradezu zerrüttet. Vor allem mit Frankreich, dem alten Konkurrenten Grossbritanniens auf dem Kontinent, war das Verhältnis im Zuge des Brexit-Streits auf den Gefrierpunkt abgekühlt.

EU-Parlamentarier: Johnson endet in Schande wie sein Freund Trump

Bei der EU ist man dementsprechend froh, dass Johnson nun weg ist. «Boris Johnsons Regierungszeit endet in Schande, so wie jene seines Freundes Donald Trump», kommentiert Guy Verhofstadt, der vormalige Brexit-Verantwortliche des EU-Parlaments. Die Beziehungen seien nach Johnsons Brexit-Politik so schlecht, dass es eigentlich nur besser werden könnte, so der ehemalige belgische Premierminister.

Erleichtert ist auch Bernd Lange, der Vorsitzende Handelsausschuss im EU-Parlament: «Endlich hat das unwürdige Spektakel ein Ende», schreibt er auf Twitter. Johnson sei es nur um Machterhalt und sein Ego gegangen, lösungsorientierte Politik habe ihn nie interessiert. Es brauche jetzt einen Neustart, so der SPD-Politiker aus Deutschland.

Auf einen Neuanfang hofft auch Michel Barnier, der ehemalige Brexit-Chefverhandler der EU. Johnsons Abgang würde eine «neue Seite» im Verhältnis EU-UK eröffnen. Barnier: «Möge es konstruktiver, respektvoller gegenüber Abmachungen, vor allem bezüglich Frieden und Stabilität in Nordirland und freundschaftlicher im Umgang mit Partnern in der EU sein.»

«Kein Kommentar»: Bei der EU-Kommission freut man sich im Stillen

Von Seite der EU-Kommission war auf offiziellem Weg nichts zu erfahren. «Wir kommentieren keine demokratischen Prozesse in Drittländern», sagte ein Sprecher bloss. Klar ist aber, dass auch bei der Brüsseler Behörde, die für die 27 EU-Staaten den Brexit managt, stille Genugtuung um Johnson Abgang herrscht.

Dabei ist weniger der Brexit an sich das Problem. Mehr Ärger als der EU-Austritts Grossbritanniens hatte man in Brüssel in letzter Zeit mit der Tatsache, dass die Johnson-Regierung nicht mehr als verlässlicher Partner gesehen werden konnte. Unter Johnson löste sich das gegenseitige Vertrauen auf wie ein Stück Zucker im Wasser. Zuletzt traute man sich kaum mehr über den Weg.

Exemplarisch dafür steht der Streit um das Nordirland-Protokoll, welches nach dem Brexit eine harte Grenze in der ehemaligen Bürgerkriegsregion verhindern sollte. Johnson hatte das Protokoll als entscheidendes Element seines Brexit-Deals persönlich ausgehandelt und unterschrieben. Bald aber wurde klar, dass er sich nicht mehr an die Vereinbarung gebunden fühlt. Im Juni machte er sich daran, den Deal einseitig aufzukündigen. Für die EU war das der absolute Vertrauensbruch. Diplomaten erhoffen sich nun, dass auf Johnson jemand folgt, auf dessen Wort etwas mehr Verlass sein wird.

Keine Illusionen: Auch Johnsons Nachfolger wird am Brexit festhalten

Darüber, dass London seine Haltung zum Brexit grundsätzlich überdenken wird, macht man sich bei der EU jedoch keine Illusionen. Auch in Brüssel weiss man, dass der Brexit bei der Tory-Partei unbestritten ist und eines der letzten Themen war, mit welchem Johnson trotz allen Problemen seine Kollegen regelmässig hinter sich vereinigen konnte. Manche Anwärter auf das Premierministeramt wie Aussenministerin Liz Truss geben sich sogar Mühe, noch härter als Johnson beim Brexit aufzutreten. Mittlerweile ist auch klar, dass selbst die Labour-Oppositionspartei nicht mehr vom Brexit zurücktreten will.

Johnson kriegt bei einem Spaziergang in Kiew von einer Bürgerin einen Keramik-Krug in der Form eines Hahns geschenkt. Keystone

In der Ukraine ein Held: Selenski dürfte seinem Freund Boris nachtrauern

Wo man in Europa allerdings traurig über den Abgang von Boris Johnson sein wird, ist in der Ukraine. Im von Putins Angriffskrieg geplagten Land ist Johnson wegen seiner bedingungslosen Unterstützung ein Held. «God save the Queen» sollen ukrainische Soldaten vor dem Abschuss der höchsteffizienten NLAW-Panzerabwehrwaffe aus britischer Produktion jeweils ausrufen. Bereits vor dem russischen Einmarsch unterstützte Johnson die Regierung von Präsident Wolodimir Selenski grosszügig mit Waffenlieferungen. Nach den USA ist das Vereinigte Königreich der zweitgrösste Waffenlieferant für die Ukrainer.

