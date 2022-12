Selenski in USA: Kreml droht mit «Verschärfung des Konflikts»

REAKTION Selenski in Washington: Kreml droht mit «Verschärfung des Konflikts» und «Satan 2» Russland reagiert zerknirscht auf den US-Besuch des ukrainischen Präsidenten. Putin verspricht seinen Militärs derweil den Sieg in der Ukraine, neue Waffen und Soldaten. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 21.12.2022, 17.33 Uhr

Will keinen finanziellen Aufwand scheuen, um sein Ziel zu erreichen: Russlands Präsident Putin bei seiner Rede am Mittwoch. Keystone

Der Besuch Wolodimir Selenskis in Washington und die neuen US-Waffenlieferungen an die Ukraine haben in Moskau für eine verärgerte Reaktion gesorgt: «Das alles führt zweifellos zu einer Verschärfung des Konflikts und verheisst an sich nichts Gutes für die Ukraine», drohte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Er rechne damit, dass Selenski bei seiner Rückkehr aus den USA noch weniger Verhandlungsbereitschaft für Friedensgespräche an den Tag legen werde.

Peskow kritisierte insbesondere, dass die US-Waffenlieferungen nicht nur fortgesetzt, sondern um neue Systeme ergänzt würden. Damit spielt er auf die Patriot-Flugabwehrraketen an, welche die USA der Ukraine zur Verfügung stellen und welche zu den modernsten ihrer Art gehören.

Flankiert: Links Verteidigungsminister Schoigu, rechts Generalstabschef Gerassimov. Keystone

Ukraine-Krieg ist jetzt wie Abwehrkampf gegen Napoleon und Hitler

Ebenfalls am Mittwoch hat Präsident Wladimir Putin eine Mutrede vor der erweiterten russischen Militärführung gehalten. Seinen Auftritt begann Putin, flankiert von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabchef Valerij Gerassimov, mit einer Schweigeminute für die getöteten russischen Soldaten. Er sei sich sicher, dass «wir Schritt für Schritt alle unsere Ziele» erreichen werden, sagte Putin mit Blick auf die Ukraine. Die russischen Soldaten und Kommandeure nannte er «Helden».

Während der Kreml-Herrscher es früher verboten hatte beim Angriff auf die Ukraine von «Krieg» zu sprechen, verglich er die Situation jetzt mit dem vaterländischen Krieg 1812 gegen Napoleon sowie mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Russland stehe in der Ukraine der gesamten Nato gegenüber, wiederholte Putin einmal mehr das russische Propagandamärchen und versicherte, dass man keinerlei finanziellen Aufwand scheuen und die Streitkräfte aufrüsten werde.

Auch im Publikum: Der russische Patriarch Kirill, der einst ein KGB-Agent war. Keystone

Putin verspricht neue Waffen, darunter auch «Satan 2»

Dabei versprach Putin einen ganzen Strauss an neuen Waffen: Neue U-Boote, Kriegsschiffe, Hyperschallraketen und viele neue Drohnen fürs kommende Jahr, aber auch die Inbetriebnahme von Atom-Raketen des Typ Sarmat. Die Interkontinentalrakete mit dem NATO-Codenamen «Satan 2» kann über 18'000 Kilometer weit fliegen und ist mit mehreren Atomsprengköpfen bestückbar.

Verteidigungsminister Schoigu kündigte ausserdem an, dass die Armee auf total 1,5 Millionen Soldaten aufgestockt werden soll. Das bedeutet die Verpflichtung von 350’000 zusätzlichen Soldaten. Ein erstes Mal räumte Putin auch ein, dass bei der Teil-Mobilisierung von 300’000 Reservisten im September nicht alles rund gelaufen sei. Er betonte aber, Russland sei allen militärischen Herausforderungen gewachsen und werde sich gegen «die Bedrohung durch die Nato» zu wehren wisse. Gleichzeitig werde Russland nicht in den Modus einer Kriegswirtschaft wechseln, um seine Rüstungsausgaben zu stemmen. Das sei auch gar nicht nötig, so Putin.

