Roaming-Kosten sparen mit eSIM: günstiger surfen im Ausland

Ratgeber Mit diesem einfachen Trick sparen Sie Roaming-Kosten während der Ferien im Ausland Schweizer Smartphone-Nutzer müssen draufzahlen, wenn sie in den Ferien ins Internet wollen. Dabei gibt es eine simple Lösung, günstig an Internetguthaben im Ausland zu kommen.

Wie lange reicht das Datenguthaben? Eine junge Frau telefoniert am Strand. Andrea Piacquadio/Pexels

Wer in den Ferien im Ausland ins Internet will, muss aufpassen, dass er nicht in die Roaming-Falle tappt. Kunden von Schweizer Anbietern müssen in der Regel einen Zuschlag zahlen, um die Internetdienste auch im Ausland zu nutzen.

Für Inhaber von relativ teuren Abonnementen hat sich die Situation in den letzten Jahren gebessert. Die Standard-Abos der grossen Anbieter haben nun oft zumindest ein beschränktes Datenvolumen für das Ausland inklusive. Teuer bleibt es für günstigere Abos. Wer einfach drauflos surft, könnte eine saftige Rechnung erhalten. Doch auch die Datenpakete fürs Ausland sind nicht ganz billig.

Wer zum Beispiel mit dem Einstiegsabo «blue Mobile S» von Swisscom in Europa ins Internet will, bezahlt zwischen 14.90 Franken für 1 Gigabyte (GB) und 89.90 Franken (10 GB). Bei Sunrise kostet 1 GB in Europa ebenfalls 14.90. Für 5 GB werden 39.90 Franken fällig. Unlimitiertes surfen kostet 49.90 Franken. Bei Salt kann man sich für Europa ein Datenpakete à 1,5 GB für 24.95 Franken kaufen oder einen Abozusatz à 500 MB für 9.95 Franken pro Monat.

Ähnlich sieht es bei den Budget-Angeboten aus, die ebenfalls auf den Netzen der grossen drei laufen, aber eigene Markennamen haben. So kosten sieben Tage unlimitiertes Surfen bei Yallo (Sunrise-Netz) in vielen europäischen Ländern, den USA und Kanada 15 Franken für 3 Tage. Bei M-Budget (Swisscom-Netz) kostet ein Datenpaket à 1 GB in Europa 15.90 Franken. Bei «das Abo» (Salt-Netz) kosten 1,5 GB in Europa 24.95.

Das sind nur einige Beispiele. Der Tarifdschungel ist kaum überblickbar, weil Datenpakete der Anbieter verschieden gross, unterschiedlich lang gültig und in unterschiedlichen Regionen der Welt erhältlich sind. Es lohnt sich immer die Tarife genau anzuschauen. Ein Blick auf die verschiedenen Angebote zeigt aber: für manchen Mobilfunknutzer lohnt es sich deutlich, ihr Datenguthaben für die Ferien bei einem externen Anbieter einzukaufen.

Virtuelle SIM-Karte aus App installieren

Ein Alternative zu Datenpaketen vom eigenen Anbieter ist die Installation einer elektronischen SIM-Karte (eSIM) eines Drittanbieters. Um diese Möglichkeit zu nutzen, muss zuerst geklärt werden, ob das eigene Handy überhaupt in der Lage ist, virtuelle SIM-Karten zu installieren. Bei der iPhone-Reihe von Apple funktioniert die virtuelle SIM ab den Modellen XS und XR. Wer also ein iPhone X, 8 oder ein noch älteres Modell hat, kann diese Alternative nicht nutzen. Bei Samsung sind die Modelle «Fold», «Z Flip» und die Modelle der S-Reihe ab dem Modell S20 eSIM-fähig.

Verschiedene Firmen bieten Datenpakete per eSIM an. Für diesen Artikel wurde das Angebot von Airalo getestet. Die App Airalo bietet für 190 einzelne Länder Datenpakete an. So kostet 1 GB Internet während sieben Tagen in Deutschland 5 US-Dollar, also ungefähr 4.70 Franken. Das gleiche Angebot für Italien kostet 4.50 US-Dollar, also 4.20 Franken. 5 GB für 30 Tage kosten in Deutschland 15 US-Dollar und in Italien 14.50 US-Dollar.

Wer in Europa auf ein Datenpaket angewiesen ist, zahlt mit der eSIM also höchstens einen Drittel des Preises für Schweizer Datenpakete. Ähnlich sieht es im beliebten Reiseland Thailand aus. Bei Airalo kostet unlimitiertes surfen 9.20 Franken. Beim günstigsten Angebot eines Schweiz Anbieters (Swisscom) sind es 19.90 Franken.

Wer eine grössere Reise plant, kann auch Datenpakete für die Regionen Europa, Afrika, Asien und Karibik buchen. 5 GB während dreissig Tagen in Europa kosten 20 US-Dollar.

Die Installation der eSIM ist relativ einfach. Zunächst muss die Smartphone-App des Anbieters heruntergeladen werden. Dann wählt man Land und Laufdauer aus und kauft das Datenpaket mit einer Kreditkarte. Schliesslich muss die virtuelle SIM-Karte auf dem Gerät mit ein paar Klicks installiert und aktiviert werden. Das Prozedere nimmt etwa fünf Minuten in Anspruch.

Es ist möglich sowohl die virtuelle als auch die eigene SIM-Karte aus der Schweiz gleichzeitig auf dem Gerät aktiviert zu haben. So bleibt man per Telefon erreichbar, kann aber das Datenpaket zum Beispiel für Whatsapp oder Instagram nutzen. Nachteil: Sind beide SIM-Karten aktiviert, ist der Akku schneller leer.

Der Trick mit der eSIM lohnt sich vor allem für Personen, die für eine begrenzte Zeit ins Ausland fahren, zum Beispiel, um Ferien zu machen und zu Hause ein günstiges Abo ohne Datenvolumen im Ausland haben. Wer regelmässig zum Beispiel ins europäische Ausland fährt, ist unter Umständen besser bedient, wenn er in seinem heimischen Abo schon Datenvolumen inklusive hat.

