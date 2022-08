ARD zeigt keine Winnetou-Filme mehr – das steckt dahinter

Rassismus-Debatte ARD zeigt keine Winnetou-Filme mehr – doch der vermeintliche Skandal ist vielleicht gar keiner Filmklassiker wie «Der Schatz im Silbersee» oder «Der Ölprinz» sind auf den Sendern der öffentlich-rechtlichen Anstalten der ARD nicht mehr zu sehen. Knickt der Sender vor den Kritikern ein, die in den Karl-May-Verfilmungen Rassismus sehen? Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 26.08.2022, 17.52 Uhr

Die legendären Blutsbrüder Winnetou (Pierre Brice, links) und Old Shatterhand (Lex Barker) werden bei der ARD nicht mehr zu sehen sein. zvg

«Sender zieht Schlussstrich!» - die Boulevardzeitung «Bild» verbreitete die Meldung über den angeblichen Skandal am Freitag prominent und in dicken Lettern: Die Sender der ARD zeigen keine Winnetou-Filme mehr. Die Karl-May-Verfilmungen mit Pierre Brice in der Rolle des Apachen-Häuptlings liefen über Jahrzehnte vor allem in den dritten Programmen, meist zu Randzeiten oder tagsüber.

Ravensburger zog Buch über jungen Winnetou zurück

Die Meldung sorgt für Unmut, da diese konkret auf eine Debatte über die Geschichte des fiktiven Indianers und seines Blutsbruders Old Shatterhand anspielt, die in den letzten Tagen hochgekocht ist. Nach heftiger Kritik in sozialen Medien zog der Spielzeughersteller Ravensburger ein Kinderbuch zu dem am 11. August in den deutschen Kinos gestarteten Film «Der junge Häuptling Winnetou» zurück. In dem Buch - wie auch in dem Film - würden rassistische, kolonialistische Stereotype über die indigenen Nationen in Nordamerika verbreitet.

Im Zuge der Debatte wurde auch gefordert, das Wort «Indianer» aus dem deutschen Sprachgebrauch zu verbannen. Das Wort rufe Assoziationen über die indigene Bevölkerung auf, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Ravensburger zog daraufhin das Werk sowie ein dazugehöriges Puzzle und ein Stickerbuch mit der Begründung zurück, man habe «die Gefühle anderer» nicht verletzen wollen. Der strittige Film läuft übrigens am 20. Oktober auch in den Schweizer Kinos an.

Ein öffentlich-rechtlicher Mitbewerber

Mitten in diese aufgeheizte Stimmung verbreitet sich also die Meldung, wonach der öffentlich-rechtliche Sender ARD sich den Kritikern beuge und sich einer Selbstzensur unterwerfe. Allerdings schlagen die Wellen in diesem Fall etwas zu hoch - denn die ARD hat die Lizenzen für die Winnetou-Filme bereits 2020 auslaufen lassen. Danach wurden die Rechte an den Winnetou-Filmen «von einem Mitbewerber erworben», heisst es bei der ARD.

Dieser Mitbewerber notabene ist ebenfalls eine Anstalt der Öffentlich-Rechtlichen. Der zweite Kanal, das ZDF, wird auch weiterhin die Karl-May-Klassiker im Programm laufen lassen. Was also bleibt: Der Sender hegt derzeit keine Pläne, die Lizenzen wieder zu erneuern. Ob er möglicherweise wegen der aufgeheizten Stimmung darauf verzichtet, bleibt unklar.

Der Historiker Manuel Menrath. PD

Der Unmut über die Meldung zeigt aber, wie hitzig die Diskussion geführt wird. Der Luzerner Historiker Manuel Menrath kann die Kritik an den Winnetou-Büchern- und Filmen nachvollziehen: Auch wenn diese «nicht per se rassistisch konzipiert» seien, verharmlosten sie doch die indianische Realität.

Der 48-jährige Menrath forschte jahrelang zur indigenen Geschichte Nordamerikas und hielt sich längere Zeit in Cree-Reservaten auf, ab Oktober leitet er ein Forschungsprojekt zu Indigenen in Kanada an der Pädagogischen Hochschule Luzern.

Menrath rät davon ab, mit allgemeinen Verboten für Winnetou-Filme und Bücher auf solche durch Karl May dargestellten Verharmlosungen zu reagieren. «Am besten wäre es, ein öffentliches Bewusstsein für Geschichte und Gegenwart der in Nordamerika lebenden Indigenen zu schaffen», so Menrath:

«Dadurch würden die Menschen hierzulande die Problematik hinter gewissen Verkleidungen, etwa an der Fasnacht, erkennen und diese zunehmend selbst ablehnen.»

