Radioaktive Gefahr «Besorgniserregende Situation»: Das AKW Saporischschja befindet sich auf der Frontlinie – und jetzt läuft die ukrainische Gegenoffensive Die Gefechte rund um das von Russland besetzte grösste Atomkraftwerk Europas werden intensiver. Auch fällt das Kraftwerk in das Einzugsgebiet der laufenden Gegenoffensive der ukrainischen Armee. Experten zeigen sich besorgt. Hans-Caspar Kellenberger 27.07.2022, 11.15 Uhr

Ein russischer Soldat bewacht das Atomkraftwerk Saporischschja in der Stadt Enerhodar in der Südostukraine. Rund um das Gelände direkt am Fluss Dnipro gibt es wegen des Kriegs immer wieder Zwischenfälle. Sergei Ilnitsky / EPA

Seit dem 4. März befindet sich das grösste Atomkraftwerk Europas unter russischer Kontrolle. Das AKW ist der grösste, einzelne Strombetreiber der Ukraine. Bereits zu Beginn der Besetzung des Geländes nahe der Stadt Enerhodar im ukrainischen Oblast Saporischschja kam es zu einem Brand in einem Verwaltungsgebäude des AKW. Ein Übergreifen der Flammen auf die Reaktoren konnte verhindert werden.

Das Feuer zeigte jedoch, welche Gefahr von Gefechten rund um das Kraftwerk ausgehen kann. Diese Gefahr eines schweren Zwischenfalls, im schlimmsten Falle resultierend in einem unkontrollierten Austritt von radioaktiven Stoffen in die Umwelt, nimmt gleich aus mehreren Gründen nicht ab.

Erstens befinden sich auf dem Gelände unterdessen rund 500 russische Soldaten – und offenbar auch eine hohe Anzahl an Waffen. Russland hat das AKW-Gelände zur Militärbasis umfunktioniert. «Die russischen Besatzer haben mindestens 14 Stück schwerer Waffen mit Munition sowie Sprengstoff ins Maschinenhaus des 1. Energieblocks des Atomkraftwerkes Saporischschja gebracht.» Dies teilte Energoatom, der staatliche Betreiber der ukrainischen Atomkraftwerke, auf Telegram mit. Gemäss dem «Wall Street Journal» hat die russische Armee auch Panzer und Artillerie auf das Gelände verlegt.

Ein russischer Konvoi von Militärlastwagen beim Gelände des besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in Enerhodar. Sergei Ilnitsky / EPA

Energoatom warnt, dass die russische Ausrüstung den Zugang für die Feuerlöschgeräte zum Maschinenhaus blockieren würde. Daher steige das Brandrisiko «um ein Vielfaches», eine schnelle Löschaktion im Notfall werde «problematisch». Weiter schreibt das Unternehmen: «Die Besetzer verstossen auf zynische Weise gegen alle Normen und Anforderungen in Bezug auf die Brand-, Nuklear- und Strahlungssicherheit des Kernkraftwerksbetriebs».

Die Ukraine wirft Russland vor, das Kernkraftwerk als Schutzschild zu verwenden. Denn wenn die Ukraine Schäden an der Nuklearanlage verhindern will, kann sie die dort stationierte russische Artillerie kaum effektiv angreifen.

Darüber hinaus nimmt die russische Armee vom Gelände des AKWs aus benachbarte Gebiete mit Artilleriewaffen unter Feuer. Unter anderem wurde die Stadt Nikopol getroffen. Diese liegt rund fünf Kilometer vom AKW entfernt auf der anderen Uferseite des Dnipro. Der Beschuss soll mit einem Mehrfachraketenwerfer durchgeführt worden sein.

Die ukrainische Armee versucht indes trotz aller Gefahr, die russischen Stellungen beim AKW anzugreifen. Dies indem sie das Gelände offenbar mit Drohnen unter Beschuss nahm. Kiew bestätigte den Einsatz von «Kamikaze-Drohnen» beim AKW. Der ukrainische Geheimdienst SBU meldete die Zerstörung von russischer Luftabwehr sowie eines Raketenwerfers. In einem vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video sind Zelte und vor einer Explosion fliehende Menschen zu sehen.

Aus Russland hiess es, dass die Geschosse nur wenige Dutzend Meter von einem Tank mit Kühlflüssigkeit des Reaktors gelandet seien. Die Einschläge kommen dem Kernkraftwerk also von Tag zu Tag näher.

Der Beschuss rund um Enerhodar, wo das grösste AKW Europas direkt am Fluss Dnipro steht, nimmt im Angesicht der gestarteten Gegenoffensive der Ukraine zu. Die Gegenoffensive wird durch schweren Artilleriebeschuss eingeleitet. Screenshot Nasa / FIRMS

Die Daten der US-Raumfahrtbehörde NASA bestätigen den zunehmenden Beschuss rund um die AKW-Stadt Enerhodar. Ihre Lage an der Grenze zwischen den Oblasten Saporischschja und Cherson ist unter dem Eindruck der kürzlich gestarteten ukrainischen Gegenoffensive mehr als kritisch.

Nicht nur ausserhalb, sondern auch innerhalb des Kernkraftwerks steigt der Druck, gerade auch auf das Personal, das bereit seit Anfang März unter erschwerten Bedingungen arbeiten muss. Neben der militärischen Zweckentfremdung gefährdet auch die Behandlung der AKW-Mitarbeiter durch die russischen Soldaten den reibungslosen Betrieb der Anlage.

Satellitenaufnahme des AKW Saporischschja in Enerhodar. Die Mitarbeitenden erfüllen ihre Aufgaben unter massiv erschwerten Bedingungen. Das Risiko einer Havarie steigt. AP

Mitarbeitende sollen gezwungen sein, Überstunden zu absolvieren, um das Kernkraftwerk am Laufen zu halten. Schichtwechsel wurden gestrichen. Auch diese Faktoren tragen dazu bei, dass das Sicherheitsniveau im Kernkraftwerk sinkt. Bei der internationalen Atomenergiebehörde IAEA heisst es, dass es Berichte gebe, die darauf hindeuten, «dass sich die ohnehin schwierigen und stressigen Bedingungen, unter denen ukrainisches Personal in der Anlage leidet, weiter verschlechtert haben».

Seit dem Beginn der russischen Invasion konnte das AKW nicht mehr von der IAEA besichtigt werden. Denn die ukrainische Regierung lehnt einen Besuch von IAEA-Vertretern ab, solange das Kernkraftwerk von russischen Truppen besetzt ist. Die ukrainische Atombehörde Energoatom argumentierte, dass ein solcher Besuch die Präsenz Russlands legitimieren könnte.

Der IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi bezeichnet die Situation rund um das AKW Saporischschja als «besorgniserregend». Christian Bruna / EPA

IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi sagte, dass die jüngsten Berichte über das Kernkraftwerk auf eine «zunehmend besorgniserregende Situation» hindeuten. Er forderte eine «maximale Zurückhaltung» von den beiden Konfliktparteien, um Unfälle zu vermeiden, welche die «öffentliche Gesundheit in der Ukraine und anderswo gefährden könnten».

Seit Beginn des militärischen Konflikts in der Ukraine hat die IAEA vor der Gefahr eines schweren nuklearen Unfalls in der Ukraine gewarnt. Grossi hat wiederholt betont, dass die IAEA in der Lage sein muss, eine Mission zum Kernkraftwerk Saporischschja zu entsenden, um «wesentliche Sicherheitsmassnahmen» in der Anlage durchzuführen.

Bereits bei der russischen Besetzung des AKW im März fiel ein Teil der Stromversorgung aus. Diese wird unter anderem zur Kühlung der Reaktorkerne gebraucht. Bereits dieses Teilproblem zeigt auf, an welch seidenem Faden die Sicherheit des AKW Saporischschja hängt.

Der Zusammenschluss der Westeuropäischen Atomaufsichtsbehörden WENRA beschreibt in einem Bericht das bestehende, erhöhte Risiko eines nuklearen Unfalls und die erwarteten Auswirkungen. Die Verschlechterung der externen Infrastrukturen, Schäden am Standort oder die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen tragen gemäss der WENRA alle gleichsam zu einem erhöhten Risiko eines Zwischenfalls bei.

Und die Auswirkungen wären erheblich: Im Falle eines Unfalls der Grössenordnung von Fukushima (2011), müssten die Anwohner im Umkreis von mindestens 20 Kilometern rund um das Kraftwerk evakuiert werden, wie WENRA beschreibt. Eine Havarie, vergleichbar mit derjenigen in Tschernobyl 1986, hätte indes noch weitaus schwerere Folgen.

Beim damaligen Reaktorunfall in Tschernobyl, als der Super-Gau eintrat und in Folge der Explosionen und der Brände radioaktives Material austrat, mussten mehr als 330'000 Menschen evakuiert werden. Wegen der Wetterbedingungen wurden 45'000 km² in ganz Europa durch Radioaktivität belastet. Bis nach Schweden war eine erhöhte Radioaktivität messbar.

