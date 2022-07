Quatorze Juillet Macron stellt am Nationalfeiertag auf härtere Zeiten ein: Franzosen sollen Strom sparen – sonst werden sie dazu gezwungen Der französische Präsident Emmanuel Macron stellt seine Mitbürger auf härtere Zeiten ein – und greift rhetorisch tief unter die Gürtellinie. Stefan Brändle, Paris 14.07.2022, 16.50 Uhr

Emmanuel Macron an der Truppenparade des «Quatorze Juillet». AP

Der französische Nationalfeiertag des 14. Juli stand ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. An die Truppenparade hatte Macron Delegationen der sechs osteuropäischen und der drei baltischen Staaten eingeladen. Sie grenzen zum Teil an die Ukraine und bilden die Ostflanke der Nato; Macron präsentierte sie aber eher als Ausdruck einer «verstärkten europäischen Verteidigung».

Kanonen wie in der Ukraine

Die Ukraine war an dem Umzug von 6300 Soldaten und 90 Flugobjekten nicht vertreten, was Macron damit indirekt begründete, dass sein Land mit Russland nicht im Krieg sei. Die Symbole waren allerdings präsent: Über die Prachtavenue der Champs-Elysées rollten jene französischen Caesar-Haubitzen, die der ukrainischen Armee derzeit gute Dienste leisten. Pariser Medien werteten dies als «klare Botschaft an Wladimir Putin».

Ein anderes Défilé an der Militärparade – mit First Lady Brigitte Macron, dem britischen Model Naomi Campbell (Dritte von links) sowie einigen Ministerinnen. EPA

Nicht zuletzt an die Adresse des russischen Präsidenten erklärte Macron, Frankreich werde weiter in seine Armee investieren und die erste Streitmacht der EU «verstärken». Der Verteidigungshaushalt wird um drei auf 44 Milliarden Euro aufgestockt. Armeeminister Sébastien Lecornu sprach sogar von «Kriegswirtschaft».

6300 Soldatinnen und Soldaten, 200 Pferde, 181 Vehikel, 90 Flugobjekte, darunter 64 Flugzeuge, 25 Helikopter und eine Drohne, rollten über die Champs-Elysées. EPA

Macron warf Putin vor, einen «hybriden Krieg» zu führen, indem er die Energie «wie eine Kriegswaffe» einsetze. Die Europäer müssten sich deshalb auf «ein Szenario ohne russisches Gas» einstellen. Frankreich, das nur 17 Prozent seines Gaskonsums aus Russland bezieht, wolle seinen Partnern helfen, über die Runden zu kommen: «Wir werden den Deutschen helfen», versprach der im April wiedergewählte französische Staatschef. Frankreich selbst handle Abkommen mit Norwegen, Katar, Algerien und den USA über die Lieferung von Flüssiggas aus.

Das genüge aber nicht, machte Macron klar. Sein Land müsse sich auf eine Ära «ohne russisches Gas» und damit auf eine «Stromverknappung» ab Herbst einstellen. Die Hauptquelle, der französische AKW-Park aus 57 Reaktoren, funktioniere derzeit nur zur Hälfte. Wenn das Gas auch rar werde, müsse sich die Bevölkerung auf Sparmassnahmen einstellen. Die öffentliche Verwaltung werde dabei vorausgehen und unter anderem die Lichter früher löschen; aber auch die privaten Haushalte müssten dazu beisteuern. Macron deutete an, dass auch Zwangsmassnahmen erwogen werden, wenn freiwilliges Sparen nicht genügen sollte.

Der Präsident wackelt

Macron zeigte sich von der Notwendigkeit solcher Eingriffe umso mehr überzeugt, als sie auch klimapolitisch Sinn machten, wie er sagte. Südwestfrankreich leidet derzeit wie Spanien unter einer Extremhitze, die schon zahlreiche Waldbrände ausgelöst hat. Auch am Nationalfeiertag mussten in der Gegend zwischen Bordeaux und der spanischen Grenze zahlreiche Einwohner und Camper evakuiert werden. In vielen Departementen wurden die traditionellen Feuerwerke aus Anlass des «Quatorze Juillet» verboten.

In einem TV-Interview mit den wichtigsten Landessendern verteidigte sich Macron gegen Medienvorwürfe, er habe als Wirtschaftsminister Geheimabsprachen mit dem Fahrdienst Uber getroffen. «Ich stehe völlig zu dieser Marktöffnung», konterte er. Zuvor hatte der Präsident salopp gesagt, bei dieser Kritik wackelten ihm «nicht einmal beide Eier». Er beeilte sich anzufügen, der bekannte Spruch stamme vom früheren Präsidenten Jacques Chirac. Bloss verfügt Macron nicht über dessen Popularität, weshalb ihm die neuste Stillosigkeit vielenorts als neue Vulgarität angekreidet wird.

Am Nationalfeiertag darf auch die Patrouille de France nicht fehlen. Tesson

Macron wollte damit vielleicht klarmachen, dass seine politisch ungemütliche Stellung an ihm abprallt. In der Nationalversammlung verfügt sein Lager seit den Parlamentswahlen von Juni nicht mehr über die Mehrheit. Das wurde diese Woche erstmals deutlich, als Premierministerin Elisabeth Borne bei dem Versuch scheiterte, eine Anti-Covid-Testpflicht für den Grenzübertritt durchzusetzen. Sie verlor die Abstimmung mit 219 gegen 195 Stimmen.

Im Gegenangriff

Macron ging bei dem TV-Interview zum Gegenangriff über: Er warf den linken «Unbeugsamen» von Jean-Luc Mélenchon vor, sie hätten mit der Rechten von Marine Le Pen gemeinsame Sache gemacht. Das sei eine «barocke» Allianz. Wie er in seiner zweiten fünfjährigen Amtszeit aber seine Reformpolitik durchziehen will, wenn er schon mit seinem ersten Gesetz Schiffbruch erleidet, vermochte Macron nicht zu sagen.