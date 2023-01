Proteste Zehntausende demonstrieren in Israel gegen Netanjahu – was treibt die Menschen auf die Strasse? Auch diesen Samstag werden sie wieder protestieren: Seit mehreren Wochen demonstrieren in Israel Zehntausende gegen Netanjahus neue Regierung. Win Schumacher, Tel Aviv Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Tausende demonstrieren gegen die israelische Regierung. In Tel Aviv allein sollen es laut Medienberichten gar 100'000 Menschen gewesen sein. Abir Sultan / EPA

Was wohl der alte Theodor Herzl da oben über die Demonstranten da unten denkt? Von einem Gebäude an der Kaplanstrasse blickt der Mann mit dem Rauschebart wie ein Abbild des Allmächtigen auf ein Meer von Fahnen. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Zionistenkongresses in Basel wurde der Gründer des politischen Zionismus vor einigen Monaten auf ein haushohes Plakat gedruckt. Unter den Augen des gütig herabblickenden Österreichers sind sonst an Samstagabenden nur wenige Menschen unterwegs. Heute aber ist die Kaplanstrasse Schauplatz der grössten Demonstration in Israel seit langem.

«Demokratie! Demokratie!», ruft die Menge. Seit einigen Wochen demonstrieren in Israel Zehntausende gegen die neue Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Vor allem säkulare Israelis fürchten, dass die Koalition mit ihren ultrareligiösen und rechtsextremen Parteien das Gesicht des Landes unumkehrbar verändern wird. Selbst ehemalige Anhänger Netanjahus haben sich mittlerweile den Demonstranten angeschlossen. Am Samstag demonstrierten allein in Tel Aviv israelischen Medienangaben zufolge weit mehr als Hunderttausend, in Haifa waren es über 6000, in Jerusalem 4000.

Was viele Israelis auf die Strasse treibt, ist vor allem die geplante Justizreform der Regierung. Unter anderem soll in Zukunft eine Mehrheit in der Knesset, dem israelischen Parlament, Gesetze durchsetzen können, auch wenn diese aus Sicht des Obersten Gerichts gegen das Grundgesetz verstossen. Justizminister Jariv Levin will auch mehr Mitspracherecht des Parlaments unter anderem bei der Wahl von Richtern.

«Es ist ein Wendepunkt», sagt Lior Livne, «das Gefühl, das gerade etwas wirklich Schlimmes passiert. Ich kann im Moment nicht einfach zuhause bleiben.» Der 47-jährige Grafikdesigner ist mit seinem Partner Avner Thaler bereits zum dritten Mal in diesem Januar auf der Strasse, um gegen die neue Regierung zu demonstrieren. «Unter liberalen und linken Israelis breitet sich gerade Verzweiflung aus, aber die Demonstrationen geben uns Hoffnung. Der Hauptgrund, dass ich dabei bin, ist, dass die neue Regierung das Gesicht Israels verändert und die Demokratie verletzt. Das hat auch Auswirkungen auf die Menschenrechte».

Die Macht des Parlaments soll vergrössert werden - auf Kosten des höchsten Gerichts. Viele Demonstranten befürchten darum «das Ende der Demokratie.» Abir Sultan / EPA

Verschiedene politische Gruppen demonstrieren gegen die Regierung

In der Kaplanstrasse schwenken Unzählige die Nationalflagge Israels mit dem Davidstern. In das weiss-blaue Fahnenmeer mischen sich jedoch auch andere Farben. Die Demonstranten eint ihre Sorge um die geplante Justizreform, doch ihre Banner und Fahnen zeigen, dass in Tel Aviv ganz unterschiedliche Gruppierungen verschiedenster politischer und gesellschaftlicher Hintergründe ihren Zorn auf die Regierung auf die Strasse tragen.

Eine Gruppe schwenkt die roten Fahnen der Kommunisten. Daneben flattern vereinzelt schwarze Fahnen und die Flagge Palästinas, die auf Wunsch des neuen Ministers für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir auf Demonstrationen eigentlich verboten wurden, «wenn sie die öffentliche Ordnung gefährden».

«Ich habe die Anweisung erteilt, die Flaggen, die den Terrorismus unterstützen, aus dem öffentlichen Raum zu entfernen und die Aufwiegelung gegen den Staat Israel zu unterbinden», twitterte der Vorsitzende der rechtsextremen Partei Otzma Jehudit Anfang Januar. Ob die Anordnung rechtskonform ist, ist noch unklar. Die palästinensische Flagge aufzuhängen und zu zeigen, war in Israel bisher grundsätzlich nicht verboten.

Weitere Demonstranten halten Schilder mit «Palestinian Lives Matter» und «It’s either Democracy or Occupation» hoch. 2022 waren nach Angaben des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitäre Angelegenheiten (UNOCHA) 209 Palästinenser im Zusammenhang mit Militäreinsätzen, bei gewalttätigen Auseinandersetzungen und Razzien durch israelische Soldaten ums Leben gekommen.

Die Zahl schliesst 50 Getötete während der Militäroperation in Gaza im August ein. Etlichen der Zusammenstösse waren Terroranschläge vorausgegangen, bei denen 21 israelische Zivilisten, Polizisten und Soldaten getötet wurden. Andere Organisationen nennen 31 israelische Opfer. Seit 2005 war der Konflikt nicht mehr so blutig verlaufen. Zu Jahresbeginn setzten sich gewalttätige Zusammenstösse insbesondere im Westjordanland fort.

In der Kaplanstrasse sind Hunderte auch mit Regenbogenfahnen zu der Demonstration gekommen. «Nehmen wir die Rechte von Homosexuellen in Israel», sagt Avner Thaler, «Sie wurden durch Gerichtsbeschlüsse erreicht. Sie können sich ändern. Die Rechte von Minderheiten allgemein wären nicht geschützt.» Der 45-jährige Neurologe sorgt sich um die Zukunft seines Landes im Allgemeinen. «Meine Mutter hat noch nie in ihrem Leben demonstriert, aber jetzt ist sie dabei. Wenn der angestrebte Wandel so eintreten sollte, wenn Israel keine Demokratie mehr sein wird, möchte ich mit meiner Familie nicht mehr hier sein. Viele in unserem Umfeld denken so.»

«Oberstes Gericht ist einem hemmungslosen Angriff ausgesetzt»

Die Autorin und Historikerin Fania Oz-Salzberger war in den letzten Wochen ebenfalls wiederholt auf den Demonstrationen in Tel Aviv und Haifa. «Ich protestiere nicht, weil die Regierung durch und durch rechts ist, sondern vielmehr, weil sie durch und durch korrupt ist», sagt sie. «Ich protestiere im Namen der Väter und Mütter Israels, die sich gerade im Grab umdrehen».

Die 62-Jährige Tochter des Schriftstellers Amos Oz, deren Bücher «Israelis in Berlin» und «Juden und Worte» auch auf Deutsch erschienen sind, hat in den politischen Debatten Israels immer wieder Stellung bezogen. Die geplante Justizreform sieht sie mit besonderer Sorge. «Wenn die Unabhängigkeit der Justiz abgeschafft wird, ist das hier kein lebenswertes Land mehr. Ich demonstriere dafür, dass Israel noch anständige Freunde hat, denn wenn dieser Staatsstreich wirklich gelingen sollte – dann wird kein anständiger Mensch mehr, weder in Israel noch sonst wo auf der Welt, in der Lage sein, mein Land zu unterstützen. Nur Viktor Orban und seine Freunde. Und vor allem zeige ich, dass ich eine Patriotin des Landes bin und es von ganzem Herzen liebe, solange es eine Demokratie ist.»

Unter dem Abbild Theodor Herzls auf der Plakatwand an der Kaplanstrasse hält Nir Akoka seine sechsjährige Tochter Noga auf dem Arm. Er ist einer von vielen Eltern, die auch ihre Kinder mit auf die Demonstration gebracht haben. «Wir sind als ganze Familie gekommen, um gemeinsam für den Schutz des demokratischen Charakters Israels zu demonstrieren», sagt der 50-jährige Ökonom. «Wir sind gekommen, um unsere Unterstützung für die Prinzipien von Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit für alle ohne Ausnahme zu demonstrieren. Wir sind gekommen, um allen zu sagen, dass wir sie sehen und hören, einschliesslich aller Religionen und Lebensbereiche in Israel.»

Ende Dezember hat das die Koalition von Netanjahus Likudpartei das seit Juni 2021 amtierende Kabinett unter dem zeitlich zwischen den Ministerpräsidenten Naftali Benett und Jair Lapid geteilten Kabinett abgelöst. Die vorausgegangenen Wahlen zeigten einmal mehr die Zerrissenheit der israelischen Gesellschaft. Mit Unterstützung der strengreligiösen Parteien Schas und dem Vereinigten Thora-Judentums, sowie erstmals der rechtsextrem Parteien Otzma Jehudit und Ha-Ichud HaLeumi – Tkuma gelang Netanjahu erneut eine Koalition. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels.

Nir Akoka sagt, er akzeptiere, dass die Mehrheit die Wahlen gewonnen hat, auch wenn er deren Entzückung darüber nicht teile. «Das Oberste Gericht ist einem hemmungslosen Angriff unverantwortlicher Politiker ausgesetzt, die Desinformationen und giftige Rhetorik verbreiten, die es nicht zulassen, dass ein echter Diskurs über die Nation geführt wird», sagt er. «Ein unabhängiges Oberstes Gericht ist bei Bedarf für das Gleichgewicht des politischen Systems unverzichtbar.»

Akoka sieht wie viele andere Israelis, dass die geplante Justizreform vor allem Politikern dienen könnte, ihren Machterhalt zu sichern. «Der grosse Elefant im Raum ist Netanjahus Prozess», sagt er. Der Ministerpräsident ist weiter wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt. Kritiker glauben, dass ein geschwächtes Justizsystem vor allem darauf zielt, Netanjahu zu schützen und die Rechtsstaatlichkeit weiter auszuhebeln.

«Unsere Töchter Rani und Noga stellen viele Fragen. Wir haben versucht, den Mädchen unsere Geschichte altersgerecht zu vermitteln, hoffentlich mit Erfolg. Wir haben auch über die Demokratie geredet, über Meinungsfreiheit und die Freiheit, so zu sein, wie man sein möchte. Wir wollen in unserem Land mit all seinen besonderen Werten weiterhin auf der richtigen Seite der Geschichte leben.»

