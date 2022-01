Kasachstan hat neuen Regierungschef

Seit Tagen halten die Proteste in Kasachstan schon an. Ausgelöst durch erhöhte Treibstoffpreise schlugen die Proteste schnell in Kritik an der Regierung um. Nun hat das Land einen neuen Regierungschef, die Probleme sind damit aber nicht gelöst.

11.01.2022, 10.01 Uhr