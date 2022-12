«Die Fussballer darf man nicht mit dem Regime gleichsetzen»

Proteste im Iran «Die Nationalmannschaft darf man nicht mit dem Regime gleichsetzen» Die iranische Diaspora sei vom Bundesrat enttäuscht, sagt Saghi Gholipour. Die iranischstämmige Politologin über die Schweizer Neutralität und Fussballer die singend verstummen. Deborah Stoffel Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Proteste gegen das Regime im Iran dauern bald drei Monate an. Menschenrechtsorganisationen gehen von 450 getöteten Demonstranten, darunter 64 Minderjährigen, aus. Keystone/ap

Die iranische Fussballnationalmannschaft hat in ihrem ersten Spiel in Katar die Hymne nicht gesungen. Im zweiten und dritten Spiel hat sie dem Druck nachgegeben und wieder mitgesungen. Ein Zeichen, dass der Druck des Regimes wirkt?

Saghi Gholipour: Ja, beim ersten Spiel gegen England haben die Fussballer die Hymne nicht gesungen. Das iranische Staatsfernsehen hat sofort versucht, diese starken Bilder auszublenden. Offenbar wurde den Familien der Fussballer nach diesem Spiel mit Folter gedroht, falls diese ihren Protest weiterführen.

Inwieweit würden Sie sagen, die Fussballer repräsentieren den Iran?

Ich denke, dass man die Fussballnationalmannschaft nicht mit dem Regime gleichsetzen darf. Die Fussballer werden instrumentalisiert und stehen unter enormem Druck. Dieser hat beim zweiten und dritten Spiel gewirkt. Nach dem Sieg gegen Wales haben auf den iranischen Strassen nur die Sicherheitskräfte gefeiert. Dabei sind die Iranerinnen und Iraner eigentlich ein fussballverrücktes Volk, das Teheran-Derby findet jeweils vor 100’000 Zuschauern statt. Heute aber schaut kaum jemand Fussball, es gibt keine Verbindung zur Nationalmannschaft.

Gilt das auch für andere Sportarten?

Andere Sportlerinnen und Sportler solidarisieren sich viel expliziter mit der Protestbewegung. Etwa die Spielerinnen einer Basketballequipe, die sich als Team ohne Kopftuch haben ablichten lassen. Oder die iranische Snookermeisterin und ihre Schwester, die sich aus dem Nationalkader zurückgezogen haben und sagten: Wir spielen nicht mehr, wir sind Teil des protestierenden Volkes.

Nach dem Sieg des «grossen Satan» USA gegen Iran vom Dienstag war von dieser angeblichen Feindschaft nichts zu spüren. Getty Images

Was denken Sie über das Spiel gegen die USA?

Nach dem Sieg gegen Wales wurden anscheinend 700 Gefangene aus der Haft entlassen. Voria Ghafouri, ein ehemaliger Nationalspieler, der sich für Frauenrechte einsetzt, wurde ebenfalls auf Kaution freigelassen. Zynischer kann das Regime nicht handeln. Ich bin deshalb ehrlich gesagt gar nicht so unglücklich darüber, dass der Iran am Dienstag verloren hat und aus der WM ausgeschieden ist.

Die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung hat extreme Formen angenommen. Auch von gezielten Vergewaltigungen ist die Rede.

Ja, in den Gefängnissen finden systematische Vergewaltigungen statt. Frauen bitten ihre Verwandten, wenn sie denn überhaupt Besuch empfangen können, dass sie ihnen die Pille mitbringen, damit sie wenigstens nicht schwanger werden. Zudem häufen sich die Selbstmorde von jungen Frauen und Männern nach der Freilassung aus der Haft. Die Selbstmorde stehen im Zusammenhang mit den Vergewaltigungen.

Am vergangenen Donnerstag hat sich der UN-Menschenrechtsrat zum ersten Mal in den 43 Jahren, in denen das islamische Regime im Iran an der Macht ist, mit der Situation im Land befasst. Welche Bedeutung hat das?

Dass sich Deutschland und Island im Menschenrechtsrat so stark machen, hat eine grosse Bedeutung. Wir sehen hier erstmals, was feministische Aussenpolitik bedeuten kann. Die UNO hat mit der Sitzung anerkannt, dass die Proteste allumfassend sind und eine Resolution verabschiedet, dass die Gewalt, die das Regime gegen das Volk ausübt, unabhängig untersucht werden. Damit wird das Regime klar bedroht, es bedeutet: Wir ziehen Euch zur Rechenschaft. Es zeigt dem iranischen Volk auch: Wir glauben, dass ihr erfolgreich sein werdet. Die UNO bewegt sich weiter. Am 14. Dezember findet eine Abstimmung dazu statt, ob der Iran aus der UN-Frauenrechtskommission ausgeschlossen werden soll. Ein Schritt, den Iranerinnen und Iraner schon lange fordern – es gibt wenige Staaten, die Frauenrechte so systematisch missachten wie der Iran.

Gleichzeitig übernimmt die Schweiz die Sanktionen der EU nicht. Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats wäre dafür, während die Schwesterkommission des Ständerats und der Bundesrat dagegen sind.

Ja, aber im Ständerat waren die Voten fünf zu sieben, das ist bemerkenswert für diese eher konservative Kammer. Die Schweiz hat sich dazu verpflichtet, im Kriegsfall neutral zu sein. Neutralität ist aber nicht in Stein gemeisselt. Mit Artikel 54 der Bundesverfassung verpflichtet sich die Schweiz auch zur Förderung der Menschenrechte und der Demokratie weltweit. Hier die Stimme zu erheben, ist eine Pflicht. Aktuell bezieht die Schweiz nur Stellung, wenn es ihr zum Vorteil gereicht. Es sieht so aus, als ob sich der Bundesrat jeweils die Frage stellt, ob ein Konflikt es wert ist, sich von einer starren Interpretation der Neutralität zu entfernen.

Die Sanktionen gegen die Drohnenlieferungen von Iran an Russland hat die Schweiz übernommen.

Ja, weil es um die Ukraine geht. Es müsste aber viel mehr passieren. Das islamische Regime trägt enorm zur Destabilisierung im Nahen Osten bei. Und die Revolutionsgarden sind überall involviert, wo wir uns auch in Westeuropa bedroht fühlen: Irak, Syrien, Libanon. Wir von Free Iran Switzerland fordern personalisierte Sanktionen gegen Regimeangehörige und dass die Revolutionsgarden und Basidschmilizen (paramilitärische Miliz des Iran, die sich aus Freiwilligen rekrutiert) auf die Terrorliste gesetzt werden.

Bringen denn die EU-Sanktionen, die sich auf 126 Personen und elf Organisationen beziehen, etwas?

Es ist ein Zeichen. Immerhin mehr, als was die Schweiz tut. Im Vergleich: Kanada hat 11’000 Menschen identifiziert, die zum Regime gehören, und sie sanktioniert. Es ist nicht schwierig, die Befehlshaber der Revolutionsgarden oder auch die Parlamentsmitglieder, die sich für ein hartes Vorgehen gegen die Protestierenden – sprich die Todesstrafe – ausgesprochen haben, ausfindig zu machen. Wir erwarten von der Schweiz, dass sie immerhin diese Personen sanktioniert.

Was halten Sie von Berichten, die sagen, dass die Exiliraner zerstritten seien, sich die Hardliner mit den Andersdenkenden nicht einig sind? Es gibt auch die Theorie, dass das Regime seine Agenten einsetzt, um Uneinigkeit bei seinen Gegnern zu sähen.

Ich bin überzeugt, dass das Regime mit aller Kraft versucht, die Einheit der Diaspora zu untergraben. Das Regime infiltriert Kundgebungen und fotografiert Demonstranten, Leute, die öffentlich hinstehen, werden bedroht. Sie versuchen das Terrorregime, das im Iran herrscht, in die Welt hinauszutragen. Wir lassen uns nicht darauf ein und nehmen uns ein Beispiel an den Menschen im Iran, die als Einheit auftreten. Denn nur vereint können wir das Ziel Demokratie, Menschenrechte und Freiheit im Iran erreichen.

In der Schweiz wird Neutralität als Begriff gerade neu definiert. Sehen Sie das als Chance, oder kommt die Entwicklung für den Iran zu spät?

Die Schweizer Politik ist langsam, die Kommissionsmotion der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats wird erst im Frühling behandelt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät. Wir sind am Anfang einer Revolution im Iran und die Schweiz hat die Chance, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen. Iranerinnen und Iraner nehmen sehr genau wahr, wer wann wie reagiert. Sie sind enttäuscht über die bisher sehr schwache Reaktion aus dem Bundesrat zu den Protesten im Iran. Schauen wir mal, wer neue Bundesrätin und neuer Bundesrat wird und wie die Departementsverteilung herauskommt. Vielleicht wäre es interessant, wenn die Mitte das Aussendepartement übernehmen könnte und beteiligt wäre an der Neudefinition der Neutralität.

Die Kurden stehen vom Regime besonders unter Beschuss. Sieht das Regime sie nicht als Iraner? Kann die Situation mit einem eigenen Staat für die Kurden gelöst werden?

Iran ist ein Vielvölkerstaat, alle leben friedlich zusammen, Kurden, Belutschen, Araber, so viele verschiedene Völker. Unsere Liebe zum Iran und das Zugehörigkeitsgefühl sind sehr gross. Von Sanandadsch (Hauptstadt der Provinz Kurdistan) bis Teheran opfere ich mein Leben für den Iran, hört man auf der Strasse. Dieses Gefühl der Einheit von allen, die den Sturz des Regimes wollen, ist einmalig.

Die Unterdrückung im Iran fusst nicht nur auf Gewalt, sondern auch auf Zensur, auf Informationssperren. Im Jahr 2022 ist es für uns schwer vorstellbar, wie ein Staat seine Menschen so krass von der medialen Öffentlichkeit abkapseln kann.

Ja – es gibt keine ausländischen Korrespondentinnen und Korrespondenten mehr im Iran. Und das Regime arbeitet sehr eng mit China zusammen, gerade auch wenn es um Technologie geht, darum das Internet zu kontrollieren und auszuschalten. Der Kontrollapparat ist viel mächtiger geworden, jedes Handy, jede Internetverbindung werden geprüft. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie, dass die Stimmen und Bilder der Iranerinnen und Iraner durch VPN-Tunnels doch in die Welt gelangen. Sogar meine 65-jährige Tante hat so einen Kanal.

Saghi Gholipour kam als kleines Kind in die Schweiz, wo sie aufgewachsen ist und Politikwissenschaft studiert hat. Heute engagiert sie sich bei Free Iran Switzerland dafür, dass die iranischen Proteste auch in der Schweiz gehört werden. zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen