Mona Lisa im Louvre mit Torte beworfen

Spreitenbach Grossbrand im Industriegebiet: So ist die Lage am Tag danach ++ Brand brach in Lagerhalle von Transportfirma aus

In Spreitenbach war im Industriegebiet am späten Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die dunkle Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr standen bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr ist auch am Montagmorgen noch vor Ort.