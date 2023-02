Operation Freihandel: Wie Europa die Globalisierung retten will

PROTEKTIONISMUS Operation Freihandel retten: Zwischen US-Hammer und chinesischem Amboss bangt Europa um die Früchte der Globalisierung 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges droht der Globalisierung das Ende. Die Zeichen stehen auf Fragmentierung und Abschottung. Ausgerechnet der Sozialdemokrat Olaf Scholz positioniert sich als letzter Verteidiger des Freihandels. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Der letzte «Free-Trader»? Olaf Scholz beim WEF in Davos. Bild: Keystone

Grosses vollzieht sich gerade im globalen Wirtschaftsgefüge. Manche reden von einer «tektonischen Plattenverschiebung» oder einem «Gezeitenwechsel». 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges, dem ein beispielloser Handelsboom folgte, schlägt das Pendel zurück. Das Modell der offenen Märkte, das der westlichen Welt und insbesondere der Schweiz Wohlstand gebracht hat, ist bedroht.

Nirgends konnte man dies so sehr spüren wie am vergangenen Weltwirtschaftsforum in Davos. «Kooperation in einer fragmentierten Welt» lautete das leicht deprimierende Motto. Statt Deregulierung und Freihandel drehte sich auf dem Bündner Zauberberg alles um Protektionismus, Subventionen und Staatseingriffe. Was ist passiert?

Kurz gesagt: Die Geopolitik ist zurück. Seit Jahren spitzt sich die Rivalität zwischen den USA und China zu. Spätestens seit dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine wird die Welt wieder in Freund und Feind eingeteilt. Die Blockbildung ist in vollem Gange. Im Westen versucht man, einst ausgelagerte Fabriken und Wertschöpfungsketten zurückzuholen. Die Wirtschaftszeitschrift «Economist» spricht von einer «destruktiven Logik des Nullsummenspiels»: Was man dem einen wegnimmt, kann man bei sich selbst verbuchen.

Biden macht «America first» unter anderem Namen

Den Europäern gefällt das alles nicht. Sie fürchten, im neuen Kalten Krieg aufgerieben zu werden. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet der sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz und sein grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck sich als letzte Verteidiger des Freihandels positionieren: «Ich werde mich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass den Freihandelsabkommen mit Kanada, Korea, Japan, Neuseeland und Chile bald weitere neue folgen», versprach Scholz den Top-Managern in Davos.

Auf das Ende des Freihandels lautet seine Antwort noch mehr Freihandel. Andererseits ist das auch nur zu verständlich: Als Export-Maschine fürchtet Deutschland wie kaum ein anderes Land um sein Geschäftsmodell.

Kein einfacher Partner: Joe Biden (rechts) mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (Mitte) und Olaf Scholz beim G20-Gipfel in Bali. Bild: Keystone

Während chinesische Staatssubventionen schon länger als unfair kritisiert werden, fühlen sich die Europäer neuerdings auch von US-Präsident Joe Biden ins Visier genommen. Was Vorgänger Donald Trump mit seiner «America-First»-Politik begonnen hat, führe Biden einfach unter anderem Namen weiter. Aktuell geht es um den sogenannten «Inflation Reduction Act» (IRA), ein 340 Milliarden Dollar schweres Wirtschaftsprogramm zur Förderung der Klima-Industrie.

Firmen, die Elektroautos, Batterien und andere grüne Technologien herstellen und sich dazu in den USA ansiedeln, können auf üppige Steuergeschenke zählen. Es ist ein gewaltiges Subventionspaket, welches sich natürlich zum Nachteil Europas auswirkt, auch wenn die USA das Gegenteil behaupten. Die EU will nun deshalb mit einem eigenen grünen Industrieplan reagieren.

Von der Leyen muss zwischen den Frontlinien navigieren

Um zu verhindern, dass Europas Unternehmen der Zukunft von den USA abgezügelt werden, sollen die EU-Beihilferegeln gelockert werden. Das würde es den europäischen Regierungen erlauben, die Geldschleusen zu öffnen und im Subventionswettlauf mit den USA zu kontern. Diesen Mittwoch will die EU-Kommission ihre Ideen im Detail vorstellen.

Das Problem: Darüber, was die richtige Antwort auf Bidens IRA sein soll, gibt es in Europa stark unterschiedliche Ansichten. Während Länder wie Frankreich, die seit je her wenig Berührungsängste mit einer interventionistischen Industriepolitik haben, die Ellbogen ausfahren wollen, versuchen andere so viel wie möglich von der Globalisierung zu retten. Statt auf Konfrontation mit den USA zu gehen, schlägt etwa der deutsche Finanzminister Christian Lindner «eine Freihandelszone der Demokratien» vor.

Für Zoff sorgt in Europa aber insbesondere ein angedachter Topf an neuen EU-Schulden, aus dem die Klima-Subventionen bezahlt werden sollen. Deutschland und eine Reihe von vorwiegend nördlichen Staaten sind gegen einen solchen «Souveränitätsfonds». Die Länder des Südens hingegen beharren darauf, weil nicht jeder wie Berlin seine Unternehmen mit Milliarden aus der Portokasse fitspritzen kann.

David Kleimann, Handelsexperte beim Brüsseler Thinktank Bruegel. Bild: zvg

Experte relativiert: Die Globalisierung ist so schnell nicht totzukriegen

Doch trifft tatsächlich zu, was das WEF in seinem Risiko-Bericht in Aussicht stellt: Dass die Welt auf ein von Deglobalisierung geprägtes, «unsicheres und turbulentes Jahrzehnt» zusteuert? Eine ungemütliche Prognose, vor allem für auf Freihandel setzende Länder wie Deutschland – oder auch die Schweiz.

«Es gibt tatsächlich eine wachsende Gefahr für exportorientierte, offene Volkswirtschaften», sagt David Kleimann, Handelsexperte beim Brüsseler Wirtschaftsforschungsinstitut Bruegel. Der US-Schwenk zum Protektionismus bringe viel Konfliktpotenzial mit sich. Gleichzeitig relativiert Kleimann: «Viel hängt davon ab, ob wir diesen Sirenen-Klängen folgen.» Europa habe sich in der Vergangenheit als entschiedene Verteidigerin des Freihandels erwiesen.

Die Nachrichten vom Tod der Globalisierung seien insofern stark übertrieben, sagt er in Anlehnung an ein Bonmot von Mark Twain. Im Gegenteil: In den letzten Jahren habe das weltweite Handelsvolumen trotz allem zugenommen. Die Wirtschaft von Deutschland, aber auch jene der Schweiz, hätten sich als äusserst anpassungsfähig gezeigt. Trotz der Höhe der Gelder, mit der die USA nun Standortwettbewerb betreiben, dürften die Effekte zudem überschaubar bleiben. Kleimann: «Die Globalisierung kann nur begrenzt gesteuert werden. Am Schluss entscheiden immer noch die Unternehmen selbst über ihre Investitionen und nicht die Regierungen.»

