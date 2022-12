Propaganda Ukraine siegt im Krieg der Bilder: Videos zelebrieren jüngste Abschusserfolge Ein abgeschossener russischer Alligator-Helikopter oder von einem Gepard-Flugabwehrpanzer zerstörte russische Marschflugkörper: Solche viral gehenden ukrainischen Erfolgsvideos dienen einem ganz bestimmten Zweck. Bojan Stula Jetzt kommentieren 06.12.2022, 18.30 Uhr

Das von ukrainischer Seite verbreitete Video zeigt, wie der russische Alligator-Angriffshubschrauber von einer Rakete getroffen wird und in der Luft explodiert. Imago

Der Ukraine-Krieg ist seit bald 300 Tagen heftig umkämpft und äusserst blutig. Zumindest die Propagandaschlacht und den Krieg der Bilder gewinnen die Ukrainer aber haushoch. Dies zeigt sich gerade wieder in den vergangenen Tagen.

Während von russischer Seite weiterhin vor allem Meldungen von unzufriedenen Mobilisierten über die Unzulänglichkeiten der eigenen Armee in den sozialen Netzwerken kursieren, gehen auf ukrainischer Seite die Erfolgsmeldungen viral. Wie zum Beispiel der Abschuss eines russischen Angriffshubschraubers vom Typ Kamow Ka-52 «Alligator» am vergangenen Sonntag nahe der umkämpften Stadt Swatovo.

Stolz verkündete die ukrainische Grenzverteidigung, dass der gefürchtete russische Kampfhelikopter «dank der hervorragenden Zusammenarbeit» mit der eigenen Grenzluftaufklärung abgeschossen werden konnte, nachdem diese die Positionsdaten des Alligators an eine Raketen-Flugabwehrbatterie gemeldet hatte.

Ein Video zeigt, wie der Helikopter unter dem Jubel ukrainischer Soldaten in der Luft explodiert. Verantwortlich für den Abschuss war laut offiziellen Angaben die 138. Luftabwehrbrigade aus Dnipro. Auf russischer Seite hiess es, die zweiköpfige Besatzung sei dabei ums Leben gekommen. Beide sollen hochdekorierte Angehörige einer Elitestaffel gewesen sein.

Gemäss der nicht verifizierbaren Tagesstatistik des ukrainischen Verteidigungsministeriums war dies bereits der 264. Abschuss eines russischen Hubschraubers seit Kriegsbeginn. Höhnisch kommentierte dieses das Video mit der Frage-Antwort «Wieso können Alligatoren nicht fliegen? Weil die ukrainischen Streitkräfte dafür sorgen.» Das britische Verteidigungsministerium vermeldete am Montag, die Ukraine habe darüber hinaus bereits mehr als 60 russische Kampfflugzeuge abgeschossen.

Deutscher Gepard holt angeblich russische Rakete vom Himmel

Doch nicht nur das Alligator-Video wurde in den vergangenen 48 Stunden tausendfach angeklickt und weiterverbreitet. Auch der Abschuss eines russischen Marschflugkörpers durch einen Gepard-Flugabwehrpanzer stiess im Internet auf enorme Beachtung. Um welchen Raketentyp es sich dabei handelte, lässt sich aus den Bildern nicht erschliessen. Dafür wurde es aus zu weiter Entfernung aufgenommen. Aber wiederum bejubeln die filmenden ukrainischen Soldaten den Volltreffer.

Gerade an diesem Mitschnitt zeigen sich beispielhaft Absicht und Wirkung der ukrainischen Kriegspropaganda. Nicht nur wird die Überlegenheit der eigenen Armee und der militärische Erfolg zelebriert. Geschickt wird auch dem sympathisierenden Ausland suggeriert, wie gut aufgehoben und sinnvoll eingesetzt fremdes Militärgerät in ukrainischen Händen ist.

Die Ukraine hat von Deutschland inzwischen 30 Gepard-Flugabwehrpanzer aus Industriebeständen erhalten; am vergangenen Freitag wurde in Berlin die Lieferung von sieben weiteren Geparden angekündigt. Von der Bundeswehr vor einem Jahrzehnt ausgemustert, erweist sich der Panzer mit seinen beiden 35-Millimeter-Kanonen in diesem Krieg als wahre Wunderwaffe, von der die Ukraine gerne noch mehr geliefert bekämen.

Auf Facebook wurde diese Botschaft mit dem Zusatz «Von Partnern bereitgestellte Ausrüstung schützt den ukrainischen Himmel vor den Marschflugkörpern der Terroristen. Dieses Mal ist es eine tadellose Arbeit des deutschen Geparden. Vielen Dank, Deutschland» verstärkt.

