Russland: Kreml macht antiwestliche Ideologie zum Pflichtstoff

Propaganda Russlands Schulsoldaten: Der Kreml macht antiwestliche Ideologie zum Pflichtstoff – selbst für die Kleinsten Mit der Mobilisierung nimmt der Kreml Russlands Schulen die Lehrer und schwört den Bildungssektor immer stärker auf den angeblichen Feind im Westen ein. Wer kritisiert, kann aus dem Klassenraum abgeführt werden, wie der Fall einer Zehnjährigen bei Moskau zeigt. Inna Hartwich, Moskau

Schülerinnen und Schüler bei einer Zeremonie mit russischer Flagge: Die Indoktrination der Jugend nimmt immer krassere Formen an. Bild: Pavel Pavlov/Getty

«Hallo Soldat, mein Name ist Wika», schreibt eine Achtjährige in geschwungener Krakelschrift in ihr liniertes Heft. «Wika» befolgt die Aufgabe, die ihre Schule in der Region Irkutsk als Hausaufgabe aufgegeben hat: einen Brief an die Front schreiben.

Das Aufklärungsministerium, wie das Bildungsdepartement in Russland heisst, hatte bereits im März seinen Bildungseinrichtungen «empfohlen», sie mögen den Geist der Armee mit patriotischen Aktionen in Kindergärten und Schulen stärken. Nun, kurz vorm Neujahr, Russlands wichtigstem Familienfeiertag, wünschen sich die Kinder im Land von den Soldaten «Frieden». Frieden, indem diese Krieg führen, was in staatlichen russischen Schulen kaum in Frage gestellt werden darf.

«Wika» schreibt: «Da ich schon lesen kann, weiss ich aus dem Internet, welche wichtige Aufgabe du, mein lieber Soldat, zu erfüllen hast. Du bist unser Verteidiger! Ich bin stolz auf dich.» Dazu gibt es Kästchen, in die Wörter wie «Vaterland», «Sieger» und «Russland» geschrieben werden sollen.

Der Bürgermeister aus «Wikas» Heimatstadt Tscheremchowo präsentiert voller Begeisterung die Briefe der Kinder, sagt, wie verständnisvoll doch die Kleinen mit der Lage, in der sich Russland derzeit befinde, umgingen. Unter welchem ideologischen Zwang die Kinder solche Zeilen verfassen, sagt der Bürgermeister freilich nicht.

Kinder weinen, weil die Väter eingezogen werden

Regionalsender bringen derweil Reportagen aus den Schulen, wo Kinder teilweise weinen, weil ihre Väter eingezogen worden sind. Die Stimme aus dem Off sagt dazu trocken: «Auch manche Jungen reagieren emotional, aber sie werden bald lernen, dass die Verteidigung der Heimat die wichtigste Aufgabe im Leben eines Mannes ist, und diese Aufgabe später selbst übernehmen.»

Manche Erzieherinnen lassen Kleinkinder in Z-Formationen marschieren und veröffentlichen die Videos in den sozialen Netzwerken, Lehrerinnen teilen Vorlagen für die Soldatenbriefe aus und lassen ältere Schüler Gedichte schreiben, in denen sie der Armee huldigen.

Seit Russland Krieg in der Ukraine führt, den es «militärische Spezialoperation» nennt, versucht der Kreml, auch den Bildungssektor in den Kriegsdienst zu stellen. Die Indoktrinierung fängt bereits im Kindergarten an. Wer kritisiert – ob Eltern, Lehrer, Schüler – lebt in einem System der Überwachung und Bestrafung ein immer gefährlicheres Leben.

Lehrer, die sich weigern, sogenannte «Gespräche über Wichtiges» zu veranstalten, eine Art Klassenstunde im Patriotismus-Format, verlieren unter fadenscheinigen Gründen die Stelle. Manche Schulen kämpfen derweil gegen Lehrermangel an, weil gewisse Pädagogen mit der Ausrufung der Mobilisierung eingezogen worden sind, andere aber, weil sie nicht eingezogen werden wollten, ins Exil gegangen sind. Offiziell ist die Mobilisierung nicht beendet.

Eine Zehnjährige wird aus dem Klassenraum abgeführt

Manchmal holt die Polizei selbst Grundschüler aus dem Klassenraum ab, weil die Schule ihre Schüler denunziert hat. Der krasseste Fall ereignete sich kürzlich an einer Schule im Südosten Moskaus.

Ein zehnjähriges Mädchen soll in einem Klassenchat ukrainische Symbolik verwendet haben und darin über Krieg und Frieden diskutiert haben wollen. So berichtet es die Schule. Die Polizisten holten das Kind aus dem Unterricht ab, mehrere Beamte hatten es über dessen Freizeitgestaltung und den Beruf der Mutter ausgefragt.

Die Schulleiterin hatte die Mutter nicht informiert. Sie hatte den Behörden ohnehin geschrieben, die Mutter «beeinflusse das Kind falsch». Die Frau hatte ihre Tochter aus den «Gesprächen über Wichtiges» nehmen lassen.

Dabei lernen Erstklässler sowjetische Kriegslieder, Drittklässler, dass es kaum etwas Wichtigeres gebe, als für die Heimat zu sterben und Zehntklässler, dass die «Spezialoperation» eine vom Westen aufgezwungene Notwendigkeit sei. An sich ist das Fernbleiben aus dem Unterricht möglich, weil die Stunde als Wahlfach gedacht ist. Manche Schulleiter erklären die Stunde jedoch zur Pflicht.

Eltern werden unter Aufsicht des Jugendamtes gestellt

Der Druck der Schulen ist so gross, dass nicht alle Eltern den Weg des Widerstandes zu gehen bereit sind, weil sie den Schulalltag ihrer Kinder nicht gefährden wollen. Die Mutter der Zehnjährigen weigerte sich – und fand ihr Kind auf der Polizeiwache wieder. Nun steht die ganze Familie unter Aufsicht des Jugendamtes und muss sich einer sogenannten «sozialen Betreuung» der Behörde unterziehen.

Dabei erklären staatliche Angestellte den Eltern, welche «Pflichten» sie für die «richtige geistige, psychische und moralische Entwicklung» ihrer Kinder erfüllen müssten. Ein Einzelfall sind solche Massnahmen nicht.

Laut russischer Verfassung ist politische Einflussnahme an Schulen verboten. Doch Gesetze legen die Ministerien nach eigenem Gutdünken aus. In den Geschichtsbüchern für die zehnte Klasse wird den Jugendlichen über die «Wiedergeburt Russlands» erzählt und die «Wiedervereinigung der Krim mit Russland» gelehrt. In Klassenstunden wird ihnen von der «notwendigen Vernichtung der Nazis in der Ukraine» berichtet und die «Krise 2022» erläutert, die «Russland nur Gutes» bringe.

