Rishi Sunak im Porträt: So tickt der neue britische Premier

Porträt Er trinkt lieber Cola als Alkohol, ist reich und der erste Nicht-Weisse im Amt: So tickt der neue britische Premier Rishi Sunak Der Sohn indischer Einwanderer hat Historisches geschafft: Mit Rishi Sunak, 42, zieht erstmals ein Angehöriger einer Minderheit in die Downing Street Nummer 10 ein. Drei Fakten über den neuen Regierungschef in London. Sebastian Borger, London Jetzt kommentieren 24.10.2022, 15.50 Uhr

Auf ihm ruhen die Hoffnungen der krisengeplagten Briten: Kann Rishi Sunak, 42, das Land als neuer Premierminister in ruhigere Fahrwasser führen? Neil Hall / EPA

«Ready for Rishi», lautete sein Kampagnenslogan im vergangenen Sommer: Die Zeit sei reif für den früheren Finanzminister Rishi Sunak. Das konservative Parteivolk war anderer Meinung, machte Liz Truss zur Parteichefin und damit automatisch auch zur letzten Premierministerin von Queen Elizabeth II.

Nach Truss' desaströser, sechswöchiger Amtszeit steht nun der 42-Jährige auf der Schwelle der Downing Street Nummer Zehn – der erste Regierungschef, der vom neuen König Charles III. berufen wird, und der erste Nicht-Weisse im Amt. Einige Fakten über den Finanzfachmann:

Sunak gehört der erfolgreichsten britischen Minderheit an

Wann immer auf der Insel Bildungsstatistiken gewälzt werden, stehen indischstämmige Einwanderer ganz vorn. Viele waren wie Sunaks Grosseltern aus dem Punjab zunächst nach Ostafrika emigriert, ehe sie während der Entkolonisierung in den 1960er Jahren ins britische Mutterland weiterzogen. Anders als bei den überwiegend armen, kaum gebildeten ländlichen Migranten aus Pakistan, Bangladesh und der Karibik gehörten die indischen Hindus häufig der gebildeten Mittelschicht an.

Der indischstämmige Rishi Sunak ist der nächste britische Premierminister. MIRROR NOW/YouTube

Der Politiker ist der älteste Sohn eines Allgemeinarztes und einer Apothekerin, sein Bruder arbeitet als klinischer Psychologe, seine Schwester ist in New York für die UNO tätig. «Wenn sie sich mal geistig richtig unterlegen fühlen wollen», hat ein Jugendfreund der «Times» anvertraut, «sollten sie einen Abend mit den Sunaks verbringen».

Nach dem Besuch teurer Privatschulen und der Elite-Uni Oxford arbeitete Sunak in der Finanzindustrie für die Investmentbank Goldman Sachs und Hedgefonds, ehe er in die Politik ging. «Abgesehen von der Hautfarbe» habe Sunak also «die klassische Karriere» der grossbürgerlichen Oberschicht hinter sich, analysiert Sunder Katwala vom Migrations-Thinktank British Future.

Sein Glaube ist Sunak wichtig

«Rishi» ist im Hinduismus ein Weissager oder Prophet. Dem Glauben seiner Eltern ist der 42-Jährige treu geblieben: «Er gibt mir Stärke und Bestimmung», sagt Sunak. Als der Abstinenzler – statt Alkohol trinkt er lieber Cola - 2015 erstmals ins Unterhaus gewählt wurde, legte er seinen Amtseid auf die Gita, eine zentrale Schrift des Hinduismus, ab.

Zu den schönsten Momenten seiner Amtszeit als Schatzkanzler zählt er ein Lichter-Fest (Diwali), an dem er, wie es der Tradition entspricht, auf der Schwelle seines damaligen Amtssitzes in der Downing Street Nummer Elf eine Öllampe (Diya) entzündete. Am Montagabend könnte Sunak die Tradition aufrechterhalten, nur eben ein Haus weiter: In diesem Jahr fiel Diwali ausgerechnet auf den Tag des Tory-Wettstreits um die Truss-Nachfolge.

Aufs Premiersgehalt ist Sunak nicht angewiesen

Vorgänger Boris Johnson war beinahe unablässig in Finanz-Skandale verwickelt, wollte sich von Tory-Spendern teure Tapeten bezahlen lassen. Hingegen könnte Sunak auf das dem Premierminister zustehende Jahresgehalt von umgerechnet 178'045 Franken problemlos verzichten. Der frühere Investmentbanker und Hedgefonds-Manager ist nämlich nicht nur selbst mehrfacher Millionär, sondern auch mit einer Milliarden-Erbin verheiratet, mit der er zwei Töchter hat.

Der Modedesignerin Akshata Murty gehören 0,93 Prozent des von ihrem Vater mitgegründeten IT-Giganten Infosys. Allein im vergangenen Jahr erhielt sie Dividendenzahlungen von mehreren Millionen. Gemeinsam verfügt das Paar laut Reichenliste der «Sunday Times» über ein Vermögen 826 Millionen Franken.

Ex-Premier Boris Johnson (l) und sein damaliger Schatzkanzler Rishi Sunak. Leon Neal / AP

Fehlt dem neuen Premier deshalb ein wenig die Bodenhaftung? Im Frühjahr kamen Steuerakten ans Licht, denen zufolge Murthy den hochumstrittenen Status als Steuer-Ausländerin («non-dom») wahrgenommen und damit dem britischen Fiskus hohe Summen vorenthalten hatte. Zudem wurde bekannt, dass Sunak selbst aus seiner Zeit als Investmentbanker bei JP Morgan noch immer eine Green Card für die Arbeit in den USA besass.

Der enorme Rufschaden verfestigte den Eindruck von Sunak als einem brillanten Finanz-Akrobaten, dem es an politischem Fingerspitzengefühl mangelt. Anders als in Grossbritannien üblich hat der neue Premier auch keine breite Erfahrung in unterschiedlichen Ressorts. Vielmehr war seine politische Karriere bisher ausschliesslich aufs Finanzministerium konzentriert.

Im Vorfeld von Sunaks Kür waren Zweifel an seiner Amtseignung weniger wegen der Hautfarbe als vielmehr wegen der Nähe seines Milliarden-schweren Schwiegervaters zu Indiens Premier Narendra Modi lautgeworden. In der Politik gegenüber dem indischen Subkontinent, schon von Haus aus eine delikate Gratwanderung für britische Premiers, wird der neue Premier also besondere Vorsicht walten lassen müssen.

