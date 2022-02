«Dicke, schlaffe Schweiz»: Macron-Politikerin sorgt für Eklat

Polemik «Dicke, schlaffe Schweiz»: Französische EU-Parlamentarierin muss sich nach verbalem Aussetzer entschuldigen Nathalie Loiseau, EU-Parlamentarierin und Macrons ehemalige Europaministerin, äusserte sich in einem Interview abfällig über die Schweiz. Nach Intervention der Schweizer Botschaft in Paris hat sie sich entschuldigt. Remo Hess, Brüssel 06.02.2022, 15.26 Uhr

«Vive la Suisse»: Nach ihrer missratenen Wortwahl hat sich Nathalie Loiseau auf Twitter entschuldigt. Keystone

Das ging nach hinten los: Nathalie Loiseau, EU-Abgeordnete von Frankreichs Präsidentenpartei «La République en Marche» und Macrons ehemalige Europaministerin, sprach in einem Interview mit dem Magazin «Le Point» darüber, wie sich die EU in der aktuellen Krise um die Ukraine verhalten soll. Dabei meinte Loiseau, Europa könne sich nicht erlauben, wie eine «dicke, schlaffe Schweiz» aufzutreten.

Was gemeint war als ein Verweis auf die Schweizer Neutralität, die sich die EU nicht leisten könne, kam gar nicht gut an. Ein Schwall an Empörung brandete Loiseau auf Twitter entgegen. Etliche Schweizer, aber auch französische Nutzer warfen der Politikerin vor, sich in der Wortwahl zünftig vergriffen zu haben und dass man so unter Nachbarn nicht spricht.

Hat für Aussenminister Ignazio Cassis das Rahmenabkommen verhandelt: Ex-Staatssekretär Roberto Balzaretti, heute Botschafter in Paris. Keystone

Balzaretti reagiert: «Diese Äusserungen sind inakzeptabel»

Dieser Meinung war offensichtlich auch Roberto Balzaretti, Schweizer Botschafter in Paris. Der ehemalige Schweizer-Chef-Unterhändler für die EU liess Loiseau über den offiziellen Twitter-Account der Botschaft antworten, dass sich die Schweiz seit Jahrzehnten für den Frieden und die Sicherheit in Europa einsetze. Das tue man mit Entschlossenheit und Diskretion und an der Seite von Partnern wie Frankreich.

Gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP erklärte Balzaretti, inhaltlich sei er zwar mit allem einverstanden, was Loiseau im Interview gesagt habe. Frankreich und die Schweiz hätten dasselbe Ziel: Der Ukraine zu helfen, an den Verhandlungstisch mit Russland zu kommen. «Ich hätte dasselbe Interview geben können», so Balzaretti. Die Tonalität die Loiseau angeschlagen habe, sei allerdings daneben gewesen. «Diese Äusserungen sind inakzeptabel» und er habe deshalb reagieren müssen.

«Es lebe die Schweiz»: Loiseau entschuldigt sich

Am Samstagabend setzte Loiseau dann zur Korrektur an: Sie bedaure, wie der Titel des Interviews gewählt wurde. Auch lenke er von ihrem Hauptanliegen ab, nämlich dass Europa entschieden auftreten müsse in der Ukraine-Krise. Und entschuldigend schob sie nach: «Ansonsten: Vive la Suisse».

Nicht zum ersten Mal übers Ziel hinausgeschossen

Die 57-jährige Politikerin fällt nicht zum ersten Mal durch ihre markante Wortwahl auf. Als sie im Juni 2019 kurz nach den Europawahlen in den Startlöchern stand, um als Leiterin von Macrons Europa-Delegation die Fraktion der Liberalen im EU-Parlament anzuführen, liess sie sich in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten über diverse Politiker aus, darunter Angela Merkel und der damalige Liberalen-Chef Guy Verhofstadt («ein Frustrierter»).

Über Manfred Weber, den deutschen Fraktionsführer der Christdemokraten, der damals für das Amt als Kommissionspräsident kandidierte, sagte Loiseau, er sein ein «Ektoplasma» (frei nach Wikipedia eine schleimig-klebrige Substanz), der «noch nie etwas zustande gebracht» habe. In der Folge musste Loiseau ihre Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz begraben.