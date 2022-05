Philippinen: Wie Bongbong Marcos in Fussstapfen vom Vater tritt

Philippinen Die Rückkehr des Diktatoren-Clans: Wie Ferdinand Bongbong Marcos in die blutigen Fussstapfen seines Vaters treten will Der 64-Jährige hat beste Aussichten, am Montag ins höchste politische Amt des Inselstaates gewählt zu werden. Für das Land verheisst das nichts Gutes. Felix Lill 08.05.2022, 18.00 Uhr

Den Philippinen droht am Montag ein Déjà-Vu der aussergewöhnlichen Sorte: Der asiatische Inselstaat mit fast 110 Millionen Einwohnern wählt den Nachfolger des abtretenden Präsidenten Rodrigo Duterte. Und alles deutet darauf hin, dass dessen politischer Zögling Ferdinand Marcos Junior das Rennen macht. Mit 56 Prozent Stimmenanteil liegt der Sohn des langjährigen philippinischen Diktators Ferdinand Marcos.

Nun ist Marcos Junior – landesweit besser bekannt unter seinem Spitznamen «Bongbong» – drauf und dran, in die blutigen Fussstapfen seines Vaters zu treten. Seine ärgste Herausfordererin, die amtierende Vizepräsidentin Leni Robredo, kommt laut Umfragen nur auf 23 Prozent der Stimmen, der einstige Boxweltmeister und Neo-Politiker Manny Pacquiao sogar nur auf 7 Prozent.

Gekaufte Follower, getäuschte Wählerinnen

Der Name Marcos polarisiert auf den Philippinen wie kein anderer. Die einen verbinden mit der Familie Marcos eine Ära des phasenweisen ökonomischen Aufstiegs, andere den Sturz der Philippinen in Chaos und Diktatur. Ferdinand Marcos Senior regierte den Inselstaat von 1965 bis 1986, rund die Hälfte davon als Diktator. Ab 1972 galt das Kriegsrecht: Zehntausende Oppositionelle, Medienschaffende und Aktivisten wurden verhaftet oder getötet. Erst 1986 musste sich Marcos Senior dem pro-demokratischen Massenprotesten beugen und abtreten.

Marcos Junior aber hält an seiner verklärten Sicht auf seinen 1989 verstorbenen Vater fest. Der 64-jährige Präsidentschaftskandidat sagt:

«Mein Vater ist der Staatsmann, er ist das politische Genie, er ist all das – er ist mein Idol.»

Auch seine Mutter Imelda verehrt Marcos Junior öffentlich. Die riesige Schuhsammlung der heute 92-Jährigen war einst zum Symbol der korrupten Marcos-Diktatur geworden. Ihr wird die Entwendung von mehreren Milliarden US-Dollar aus der Staatskasse nachgesagt.

Eine Mehrheit der Philippinos scheint die verklärte Sicht von Marcos Junior auf seine Eltern zu teilen. Ein wichtiger Grund hierfür ist der scheidende Präsident Rodrigo Duterte, ein Freund der Marcos-Familie. Über Jahre hat Duterte dem jetzigen Favoriten auf die Nachfolge im Präsidentenamt den Weg geebnet. Dem einst aus dem Land vertriebenen Marcos Senior bereitete Rodrigo Duterte 2016 ein spätes Heldenbegräbnis in der Hauptstadt Manila. Und Dutertes Tochter Sara kandidiert nun als Vizepräsidentin an der Seite von Ferdinand Marcos Junior.

Von Duterte hat Marcos Junior auch den Umgang mit den Sozialen Medien gelernt. Er hat Trolle und Influencer engagiert, um schlecht über die politischen Gegner zu reden und ihm zu huldigen. Laut der Onlineanaylsefirma SparkToro sind fast die Hälfte seiner Millionen-Folgschaft auf Twitter Fake-Accounts.

Schlechter Student, visionärer Schwurbler

Über die Sozialen Medien verbreitet Marcos Junior auch diverse Unwahrheiten über sich und seinen Clan. So kursiert die Behauptung, er hätte einen Abschluss von der Universität Oxford. Bei seinen Prüfungen an der britischen Elite-Institution war er einst durchgefallen. Auch die Kurse in Wirtschaftswissenschaften an der Wharton School an der amerikanischen University of Pennsylvania brach er ab, ohne je einen Abschluss zu erreichen.

Anfang Januar dann war «Bongbong», der sich ansonsten immer als fitter, freundlicher Typ inszeniert, plötzlich krank: Er hätte wegen Steuerhinterziehungsvorwürfen an einer gerichtlichen Anhörung teilnehmen sollen, gab mit Verweis auf seine Erkrankung aber an, er könne vor Schmerzen nicht sprechen.

Für seine laut Verfassung auf sechs Jahre begrenzte Amtszeit hat Marcos Junior, sofern er die Wahl denn gewinnt, «Preise und Jobs» als seine Priorität angegeben. Tatsächlich ist die Inflation von zuletzt rund vier Prozent und das hohe Ausmass an Arbeitslosigkeit ein grosses Problem im Land. Wie er diese Probleme konkret anpacken möchte, steht in den Sternen.