Was die Linde von Linn mit der Geburt unserer Tochter zu tun hat

Was die Linde von Linn (vielleicht) mit der Geburt unserer Tochter zu tun hat Eine natürliche Geburt ist immer etwas Spezielles. In der Regel gelingt es nicht, sie auf ein bestimmtes Datum zu lenken. Uns ist es trotzdem gelungen – glauben wir jedenfalls. Philipp Indermühle 27.11.2022

Mit magischen Kräften? Die Linde von Linn im Frühling. Patrick Züst

«Jaja, ihr Zahlenmenschen», hat meine Mutter nur den Kopf geschüttelt, als wir ihr erklärten, warum unser Mädchen am 12.10. zur Welt kommen sollte. Und ja, vielleicht sind wir da ein wenig speziell unterwegs. Aber was kann man auch erwarten von einem Paar, das am 8.8. zusammengefunden und am 9.9. (nicht im gleichen Jahr) geheiratet hat.

Der 7.7. wurde es bei der Geburt unseres ersten Kindes nicht – obwohl es vom Geburtstermin her gut hätte sein können. Und bei unserer Tochter wurde es (Achtung Spoiler!) auch nicht der 10.10., obschon das der errechnete Termin war. Das passt. Die Kinder haben ihre eigene Geschichte und sollen auch ihre eigenen Daten haben. So «schnapsig» wie wir müssen sie ja nicht sein.

Aber den 12.10. hätten wir schon gerne gehabt. Denn: Geburtstag (12) plus Geburtsmonat (10) ergäbe dann das Geburtsjahr (22). So wie es schon bei unserem Sohn der Fall ist.

Über 40 Stunden im Gebärzimmer – nein danke

Die Nervosität nahm spätestens so ab dem 10.10. zu. Weniger wegen dem nahenden Wunschdatum. Aber unser Sohn hatte sich bei seiner Geburt Zeit gelassen. Über eine Woche über dem Termin und dann über 40 Stunden Leiden im Gebärzimmer – das musste nicht noch einmal sein.

Wir machten uns deshalb schlau, wie man das Ganze etwas ankurbeln könnte. Da gibt es ja so vieles, das Wehen auslösen soll. Das meiste davon haben wir NICHT ausprobiert. Und auch der 11.10. war nicht bewusst mit «Geburtsbeschleunigern» vollgepackt. Unbewusst aber wohl schon.

Aussicht von der Linner Linde an einem herbstlichen Samstagnachmittag. Ina Wiedenmann

Womit wir zur Linde von Linn kommen. Wir hatten diesen bekannten Baum zuvor noch nie in natura gesehen. Doch an jenem sonnigen Tag führten uns berufliche Gründe in den kleinen Ort im Grünen. Klar, dass wir unter dem Baum ein wenig verweilten. Und klar, dass meine Frau den Bauch an den Stamm hielt. «Nützts nüt, so schadets nüt», heisst es immer. Wir wünschten uns von der Linde eine baldige Geburt.

Und auf einmal hatte sie es eilig

Ob man es glauben mag oder nicht: Es hat genützt! Also, vielleicht. Oder es war doch der (länger als gedachte) Spaziergang zum Linner Wasserfall. Bewegung soll ja Wehen auslösen. Oder es war die frische Ananas, die wir auf dem Nachhauseweg kauften und dann verzehrten, weil sie bei einer Freundin die Wehen ausgelöst haben soll. Oder das gute Mittagessen im Restaurant. Oder alles zusammen.

Egal. Unser Mädchen hatte es jedenfalls auf einmal eilig. Daran wie schnell wir in der folgenden Nacht mit dem Auto unterwegs waren, kann ich mich «seltsamerweise» nicht mehr erinnern. Aber die Fahrt hat (trotzdem) länger gedauert als die Geburt im Spital. Schon nach kurzer Zeit lag das Kind in unseren Armen. Wie gewünscht ein Mädchen, wie bestellt am 12.10.

Unser Töchterchen hat dabei eine spezielle Reihe komplettiert. Die vier Mitglieder unserer kleinen Familie haben ihre Geburtstage jetzt jeweils am 11., 12., 13. und 14. Tag eines Monats. Ob es nun wegen der Linde war, der Ananas oder der vielen Bewegung – es hat einfach etwas Befriedigendes für uns «Zahlenmenschen».

