China: Von «Null Covid» zur kompletten Durchseuchung

Pandemie Von «Null Covid» zur kompletten Durchseuchung: China legt die extremste Kehrtwende der Coronazeit hin Während in Peking allmählich das öffentliche Leben zurückkehrt, steht Chinas wahrer Stresstest der Pandemie noch aus. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pfleger in Schutzanzügen transportieren einen verstorbenen Covid-19-Patienten ab: In Peking und den anderen Landesteilen greift das Coronavirus in einer nie gesehenen Welle um sich. Wu Hao/EPA

In Chinas Hauptstadt bilden Leid und Normalität ein geradezu surreales Nebeneinander. In den Pekinger Sportbars sitzen die Feierwütigen bereits wieder bis tief in die Nacht vor Fassbier und Tequila-Shots. Doch gleichzeitig reihen sich die Leichenwägen vor den Bestattungsinstituten der Stadt zu langen Trauerschlangen. Und aus den Krematorien steigt der Rauch der Verbrannten rund um die Uhr in den bitterkalten Dezemberhimmel.

In nur wenigen Wochen hat das bevölkerungsreichste Land der Welt eine pandemische Kehrtwende hingelegt, die extremer nicht sein könnte: von einer drakonischen «Null Covid»-Paranoia hin zur schnellstmöglichen Durchseuchung. Das Virus, das einst als tödliche Gefahr gebrandmarkt wurde, ist nun in den Staatsmedien nichts mehr als eine gewöhnliche Grippe.

Ausgerechnet die Hauptstadt wurde als Erste von Chinas flächendeckender Omikron-Welle getroffen. In Peking liess sich beobachten, wie die Kliniken überflutet wurden, sich selbst das Spitalpersonal zuhauf infizierte und Fiebermedikamente auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurden. Nun jedoch kehrt das öffentliche Leben allmählich wieder zurück: Tag für Tag bevölkert die wachsende Anzahl an Genesenen nun wieder die Restaurants, Shoppingmalls und U-Bahnen.

Die Narben der Coronapolitik bleiben

Auch wenn die Normalität zumindest am Horizont sichtbar wird, bleiben die mentalen Narben, die zweieinhalb Jahre «Null Covid» hinterlassen haben, weiter bestehen. Nicht wenige Chinesen fühlen sich mit ihrem Schmerz alleingelassen, dass sie die vom Staat erzwungenen Opfer umsonst erbracht haben: Monatelang waren Millionen Menschen in ihre Wohnungen eingesperrt, haben ihre Arbeit verloren und konnten ihre Familienmitglieder nicht besuchen – nur, um scheinbar willkürlich von einem Tag auf den anderen erzählt zu bekommen, dass das «gefährliche Virus» nun doch wie eine «gewöhnliche Grippe» sei.

Die Regierung ist den 1,4 Milliarden Chinesen etliche Antworten schuldig. Doch sie entschuldigt sich weder für ihre hastige Kehrtwende, noch liefert sie eine schlüssige Erklärung ab. Das Volk muss stillschweigend akzeptieren und folgen.

Für Aussenstehende ist es kaum vorstellbar, welches Ohnmachtsgefühl die 1,4 Milliarden Chinesen zuletzt erlebt haben: sich schlafen zu legen, ohne zu wissen, ob am nächsten Morgen das eigene Wohnhaus von Leuten in Seuchenschutzanzügen abgeriegelt ist – oder schlimmer noch, der Krankenwagen einen ins Quarantänelager abschleppt.

Grosse Sorgen um das Gesundheitssystem

Nun sind die Sorgen andere: dass das Gesundheitssystem vom grassierenden Coronatsunami ausgeschaltet wird. Der wahre Stresstest wird jedoch in den Hinterlandprovinzen erfolgen: dort, wo das Gesundheitssystem rudimentär entwickelt und das nächste moderne Spital oft mehrere Autostunden entfernt ist.

Doch es scheint, als habe sich die chinesische Regierung für das Motto «Kurz, aber schmerzlos» entschieden. Gesundheitsexperte Yanzhong Huang vom New Yorker Council on Foreign Relations schreibt bereits von einer «neuen Strategie»: Anstatt die Infektionskurve flach zu halten, scheint die chinesische Regierung eine schnellstmögliche Infizierung der Bevölkerung erzielen zu wollen, um die ersehnte Herdenimmunität zu erreichen.

Tatsächlich haben bereits mehrere Lokalregierungen die Bevölkerung dazu aufgefordert, trotz milder Covid-19-Symptome wie gewohnt zur Arbeit zu erscheinen.

Arbeitsmigranten bezahlen den höchsten Preis

Ausgerechnet im zentralchinesischen Zhengzhou lässt sich beobachten, wie sehr die pandemische Jojo-Politik ganz offen auf dem Rücken der Arbeitsmigranten ausgetragen wird. In der überdimensionalen «iPhone-City», wo rund 200'000 Fabrikarbeiter für den Apple-Zulieferer Foxconn am Fliessband schuften, hat sich das Virus bereits rasch ausgebreitet – kein Wunder, hausen die Arbeiter doch zu acht in ihren spartanischen Zimmern.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bereits klargestellt, dass das globale Ende der Pandemie durch die massiven Corona-Infektionsausbrüche in China erst mal in weite Ferne gerückt ist. «Die Frage ist, ob man es tatsächlich postpandemisch nennen kann, wenn ein so bedeutender Teil der Welt tatsächlich gerade in seine zweite Welle eintritt», sagte die niederländische Virologin Marion Koopmans der Nachrichtenagentur Reuters.

Im schlimmsten Fall, davon ist auszugehen, sind in China nach der Omikron-Welle über eine Million Tote zu beklagen. Die Regierung hat sich allerdings dafür entschieden, sich mit den harten Realitäten nicht auseinandersetzen zu wollen. Denn just, als die Coronazahlen explodierten, änderten die Behörden die Kriterien, welche einen «Covid-19-Tod» ausmachen: Der verantwortliche Arzt muss ganz eindeutig belegen können, dass tatsächlich das Virus den finalen Tod ausgelöst hat, damit ein Opfer in den Statistiken auftaucht.

So kommt es zu geradezu absurden Zahlen, die jedoch weiterhin stur von den Moderatoren der Fernsehnachrichten allabendlich verlesen werden: Am Mittwoch vermeldete die nationale Gesundheitskommission offiziell nur etwas mehr als 3000 Infektionen und keine weiteren Coronatoten. Die Regierungsstatistiken sind nicht nur eine offensichtliche Farce, sondern aus gesundheitspolitischer Sicht höchst unverantwortlich: Sie vermitteln die Botschaft, dass das Virus weitaus harmloser ist, als den Tatsachen entspricht.

Doch das tragische Schicksal von Chu Lanlan mahnt die Öffentlichkeit daran, dass das Coronavirus eben doch keine gewöhnliche Erkältung ist. Die Opernsängerin ist mit gerade einmal 40 Jahren an den Folgen ihrer Infektion verstorben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen