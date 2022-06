Dänemark und Schweden in Sorge wegen Corona-Mutante BA.5

Pandemie Portugal-Mutante lässt Skandinavien aufschrecken: Schweden greift zu aussergewöhnlichem Schritt Die nordischen Länder schauen mit Unbehagen auf die erwartete Sommerwelle. Die neue portugiesische Mutante BA.5 wird sich laut ersten Studien im warmen Sommer selbst draussen problemlos verbreiten können. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 14.06.2022, 10.55 Uhr

Ende Mai tobten tausende Dänen beim traditionellen Aalborg Karneval durch die Strassen von Vesterbro. Führt Corona im Sommer zum abrupten Ende der wiedergewonnenen Freiheit? Keystone

Die grosse Frage in Dänemark ist zur Zeit: Was steigt schneller an, die Inflation oder die Anzahl neuer Coronafälle? Während die Verteuerung von Lebensmitteln und Treibstoff die Leute auch in Skandinavien täglich aufs Neue beschäftigt, ist Corona stark in den Hintergrund getreten.

Doch jetzt haben die Warnlampen für die Gesundheitsexperten wieder zu leuchten begonnen. Letzte Woche verzeichnete Dänemark erstmals seit Februar einen Anstieg der Fallzahlen. Auch Abwasseranalysen zeigen, dass sich die Covid-19-Viren definitiv wieder im Land ausbreiten. Eine Entwicklung, die auch in der Schweiz langsam erkennbar ist.

Der Grund für den erneuten Anstieg der Fallzahlen ist die neue Omikron-Variante BA.5, die bereits Portugal hart trifft und sich nun von der iberischen Halbinsel aus über ganz Europa ausbreitet. Die dänischen Behörden verfügen über das wohl genaueste Bild der Lage, da sie mit Abstand am meisten Tests sequenzieren, also auf Corona-Varianten untersuchen. Die Gesundheitsbehörde erwartet, dass BA.5 bereits in den nächsten Wochen dominant wird und das Pandemiegeschehen im Sommer prägen wird.

Herdenimmunität nützt nichts mehr

Das Problem dabei: Die neue Variante ist noch ansteckender als BA.2, mit der sich im Winter grosse Teile der Bevölkerung infiziert hatten. Laut Virologen verbreitet sich BA.5 selbst bei warmen Temperaturen und draussen im Freien – eine neue und unangenehme Eigenschaft des Virus. Der Infektiologe Eskild Petersen sagt:

«Obwohl es Sommer ist, stehen wir vor einen Ausbruch, der vielleicht ernster ist, als wir es vor wenigen Wochen gedacht hätten.»

Gleichzeitig könnte BA.5 laut einer noch nicht überprüften US-Studie besser die durch Impfung oder Genesung erzeugte Immunität umgehen. Dieses Bild ergibt sich etwa im gut durchgeimpften Portugal, wo 86 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind und sich BA.5 dennoch rasend schnell verbreitet.

Für Länder wie Dänemark bedeutet die neue Mutante nichts Gutes. Die durch viele Ansteckungen und Impfungen erreichte Herdenimmunität, die im Februar die Pandemie frühzeitig gestoppt hatte, ist damit weniger wert. Allerdings gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass mit der neuen Omikron-Variante die Krankheitsverläufe schwerer werden als bisher. Das wahrscheinlichste Szenario ist deshalb, dass sich im Sommer oder Frühherbst wieder deutlich mehr Leute anstecken, jedoch ohne schwer krank zu werden.

Schweden prescht mit drittem Booster vor

Die Rückkehr zur Normalität etwa im Reisesektor dürften der neuen Virusvariant in diesem Sommer allerdings in die Hände spielen. Auch das Sozialleben findet wieder ungebremst statt. Und Hunderttausende freuen sich auf Festivals – ganz ohne Einschränkungen.

Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke hat erklärt, die Entwicklung müsse aufmerksam beobachtet werden, sei aber «kein Grund für eine grosse Bekümmerung». Ihn beruhigt die vierthöchste Impfquote Europas: in Dänemark wurden pro 100 Personen 227 Dosen verimpft (inklusive Booster). Die Ränge 1 bis 3 belegen Malta, Portugal und Italien; die Schweiz befindet sich mit 180 Dosen pro 100 Personen im letzten Viertel Europas.

Heunicke hat dem Parlament aber noch vor dem Sommer einen Plan versprochen, wie Dänemark auf die anrollende Welle reagieren will, um auf keine Fall neue Restriktionen einführen zu müssen. Auch die Planung für die vierte Impfung läuft.

In diesem Punkt ist das oft zögerliche Nachbarland Schweden noch weiter, obwohl es bisher keine steigenden Fallzahlen hat: Die vierte Impfung ist dort bereits für alle möglich. Risikogruppen wird sie seit April empfohlen, und nicht nur das: Ab 1. September gibt es für Senioren und gefährdete Personen bereits die fünfte Coronaimpfung. In gewissen Regionen erhält, wer ein geschwächtes Immunsystem hat, schon jetzt die fünfte Spritze.

