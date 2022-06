Warum China wegen Corona auf Jahre abgeriegelt bleiben könnte

Pandemie «Null Covid» für immer? Warum China möglicherweise auf Jahre abgeriegelt bleibt China hat erneut sämtliche Infektionsstränge im Land eindämmen können – und will das Land womöglich auf Jahre hinaus isolieren. Die Öffentlichkeit reagiert empört. Fabian Kretschmer Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Menschen tragen in der chinesischen Hauptstadt Peking Schutzmasken auf der Strasse. Keystone

Es ist ein blosser Halbsatz, der vielen Chinesen die sprichwörtliche Kinnlade runterfallen liess. «In den nächsten fünf Jahren wird Peking die Pandemieprävention unermüdlich vorantreiben», kündigte Pekings oberster Parteisekretär Cai Qi über die Staatszeitung «Beijing Ribao» an. Was in der blumigen Sprache des 66-jährigen Regierungsbeamten nach einer trivialen Aussage klingt, heisst im Klartext: Die 1,4 Milliarden Chinesen müssen sich wohl langfristig auf die ermüdende «Null Covid»-Normalität aus Lockdowns, Massentests und geschlossenen Grenzen einstellen.

Vollständige Eindämmung bleibt Ziel

Weltweit ist die Volksrepublik eine der letzten verbliebenen Corona-Bastionen, die aufgrund des Pandemieschutzes ihre Grenzen de facto geschlossen hält und selbst bei kleinsten Infektionssträngen mit drastischen Massnahmen reagiert. Auch zweieinhalb Jahre nach der ersten Welle hat sich an der grundlegenden Prämisse wenig geändert: Die Ausbreitung des Virus soll nicht gedämpft, sondern vollständig eingedämmt werden.

Doch angesichts der hohen wirtschaftlichen Kosten gingen die meisten Experten bisher davon aus, dass die chinesische Regierung nach dem wichtigen 20. Parteikongress im Herbst eine schrittweise Lockerung ihrer Covid-Strategie anstrebt. Skeptiker hingegen befürchten bereits seit längerem, dass Peking viele der während der Pandemie eingeführten Massnahmen – allen voran die digitale Überwachung und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit – auf unbestimmte Zeit beibehält.

Bisher gingen Experten davon aus, dass der Parteikongress im Herbst die chinesische Covid-Strategie lockern wird. Skeptiker befürchten jetzt aber eine weitgehende Beibehaltung der Massnahmen. Keystone

Weitere fünf Jahre klingen jedoch auch für die in stoischer Geduld erprobten Chinesen wie eine regelrechte Hiobsbotschaft. Und siehe da: Nur wenige Stunden nach der umstrittenen Aussage von Parteisekretär Cai Qi änderten die Staatsmedien das Zitat kurzerhand ab und entfernten die konkrete Zeitangabe. Über die Hintergründe der Entscheidung lässt sich nur spekulieren, doch mehr als deutlich war war die empörte Reaktion der Öffentlichkeit: Selten hat sich so offen gezeigt, dass die Leute der strengen «Null Covid»-Strategie der Regierung müde sind.

Jeder dritte Chinese von Ausgangssperren betroffen

«Es scheint, dass jeder bereits vergessen hat, dass es das Ziel der Pandemiebekämpfung ist, irgendwann wieder zum normalen Leben zurückzukehren», schreibt ein Nutzer auf der Online-Plattform Weibo. Ein anderer schreibt, er würde nun den «Countdown» stellen, um «aus dem Land zu fliehen». Unzählige stimmten in den Chorus mit ein, ehe die Zensoren wie üblich einschritten und die kritischen Kommentare löschten.

Dabei erhalten die Nutzer auch Unterstützung von offizieller Seite. Hu Xijin, bis zu seiner Pensionierung Chefredakteur bei der einflussreichen «Global Times», schrieb etwa auf seinem persönlichen Account:

«Niemand will in Peking die nächsten fünf Jahre so leben, wie es in den letzten sechs Monaten der Fall war».

Die meisten Hauptstadtbewohner würden dem wohl zustimmen. Denn spätestens seit 2022 ist mit Aufkommen von Omikron die Kosten-Nutzen-Rechnung der chinesischen «Null Covid»-Politik aus der Balance geraten. Um die hochansteckende Variante einzudämmen, wurden die Massnahmen immer drastischer, flächendeckender und häufiger. Die nahezu 26 Millionen Einwohner Shanghais wurden beispielsweise zwei Monate lang in ihre Wohnungen gesperrt. Zeitweise waren ein Drittel der Chinesen von Ausgangssperren betroffen – und nach wie vor gehören regelmässige Massentests zum neuen Alltag in den Metropolen des Landes.

Ein Mann wartet am 21. Juni in der Millionen-Metropole Shanghai auf die Öffnung eines Corona-Testcenters. Keystone

Doch trotz allem hat es China dennoch erneut geschafft, mittlerweile sämtliche Infektionsstränge im Land unter Kontrolle zu bringen. Nach monatelangen Lockdowns zählen die Behörden derzeit trotz der flächendeckenden PCR-Massentests lediglich ein paar dutzend Fälle pro Tag. Von einem «Sieg» gegenüber dem Virus, wie es die offizielle Propaganda oftmals darstellt, lässt sich allerdings nicht sprechen. «Vorübergehender Waffenstillstand» trifft es passender, schliesslich kann die fragile Normalität jederzeit wieder kippen. Oder, wie es ein deutscher Manager zynisch formuliert: «Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown».

Quarantänezeit für Einreisende verkürzt

Bei der europäischen Handelskammer in Peking geht man ebenfalls davon aus, dass China «möglicherweise über den Sommer 2023 hinaus» seine Grenzen nicht vollständig öffnen kann. Das liege vor allem an der «vergleichsweise niedrigen Impfrate bei den über 60-Jährigen». Und tatsächlich hat sich die Impfkampagne seit Beginn des Jahres deutlich verlangsamt, derzeit wird weniger als 800'000 Menschen eine Dosis verabreicht. Der internationale Währungsfonds (IWF) kritisierte zuletzt, dass eine ausreichende Herdenimmunität mittlerweile «eine Angelegenheit von Jahren» sei.

Und dennoch lassen sich aus Peking auch zaghafte Zeichen der Lockerung vernehmen. Am Dienstag gab der Staatsrat bekannt, dass die Quarantänezeiten für Einreisende aus dem Ausland auf eine Woche Hotel und drei weitere Tage Heimisolation heruntergekürzt wurde.

In den Facebook-Gruppen, in denen sich Tausende, seit Monaten im Ausland gestrandete China-Expats organisiert haben, wird die Nachricht mit Euphorie aufgenommen. Doch tatsächlich scheitert die Rückreise für die meisten vor allem an der Anzahl an verfügbaren Flügen, die oft auf Monate ausgebucht sind. Wer derzeit etwa noch im September von Frankfurt nach Shanghai fliegen möchte, muss dafür mindestens rund 10'000 Euro einplanen – die einwöchige Quarantäne nach Ankunft nicht einberechnet.

