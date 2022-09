Angriff auf Pipelines und Europas kritische Infrastruktur?

Ostsee Wer steckt hinter den Nordstream-Explosionen? Die wichtigsten Fragen und Antworten Ein Unfall wird ausgeschlossen, viele Zeichen weisen nach Russland als Täterschaft. Oder waren es am Ende die Amerikaner? Was man weiss und was man nicht weiss zu den Lecks in den Ostsee-Gaspipelines. Remo Hess (Brüssel) und Niels Anner (Kopenhagen) 3 Kommentare Aktualisiert 28.09.2022, 21.03 Uhr

Silvan Wegmann

Aus drei Lecks am Meeresgrund vor der Küste Dänemarks strömen grosse Mengen an Gas aus den beiden Nordstream-Leitungen zwischen Russland und Deutschland. Die Lecks liegen 70 Kilometer auseinander, nahe der ­dänischen Insel Bornholm, wo das Gas an die Meeresoberfläche steigt und einen gut sichtbaren Blasenteppich ­bildet. Am Montag stellte Deutschland zuerst einen massiven Druckabfall in einem der beiden Rohre fest, danach entdeckten dänische Kampfjets und die schwedische Küstenwache die Gaslecks im Wasser.

Das Video zeigt die Lecks in den Nordstream-Pipelines. CH Media Video Unit

Das ist noch unklar. Eine Expedition zum Meeresboden ist laut dänischen Angaben erst in ein oder zwei Wochen möglich, wenn sich die Situation mit dem ausströmenden Gas beruhigt habe. Dass es ein Defekt war, schliessen aber sowohl die dänische und die schwedische Regierung wie auch Experten aus. «Wir sind der klaren Überzeugung, dass es sich um eine absichtliche Tat handelt. Das war kein Unfall», so die dänische Premierministerin Mette Frederiksen. Fest steht: Seismografen in Schweden haben zwei starke Unterwasserexplosionen gemessen. Eine in der Nacht zum Montag um 2.04 Uhr früh südöstlich von Bornholm, die zweite um 19.04 Uhr am Montagabend. Jemand muss die Pipelines also gesprengt haben.

Auch das ist unklar. Einig ist man sich mehr oder weniger, dass für eine solche Operation und den nötigen technischen Aufwand in erster Linie staatliche Akteure in Frage kommen. Während sich Dänemark und Schweden noch mit einer Schuldzuweisung zurückhalten, zeigen Stimmen in der polnischen Regierung bereits auf Russland. Auch ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski spricht von einem «Terrorangriff» des Kremls. Moskau aber hat die Vorwürfe deutlich zurückgewiesen. «Es ist ziemlich vorhersehbar sowie dumm und absurd, solche Annahmen zu treffen», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Russland hat eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats wegen den Pipeline-Lecks beantragt.

Die USA haben Nordstream 1 und 2 ­immer wieder kritisiert. US-Präsident Joe Biden sagte noch im Februar, dass bei einer Invasion Russlands Nordstream 2 nie in Betrieb gehen würde und dass man Wege finden werde, dies ­sicherzustellen. In den sozialen Medien wird deshalb viel über eine Urheberschaft Washingtons spekuliert, zumal der ehemalige polnische Aussenminister Radek Sikorski die Mutmassungen mit einem Tweet noch angeheizt hat: «Danke USA» schrieb Sikorski unter einem Bild des Gaslecks. Klar ist aber: Mit einem solchen Vorgehen würden die USA das Vertrauen zu ihren europäischen aufs Spiel setzen. Die US-Regierung ihrerseits wies Verdächtigungen Russlands als «lächerlich» zurück. Man wisse genau, dass Russland «eine lange Geschichte der Verbreitung von Falschinformationen hat und es tut es auch hier wieder», so die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weissen Hauses, Adrienne Watson.

Während die USA oder aber auch die Ukraine Interesse haben, dass die Nordstream-Pipelines niemals wieder in Betrieb gehen, dürfte Russland zwei Motive haben: erstens die Gaspreise weiter in die Höhe treiben. Und zweitens Verunsicherung auf dem Kontinent stiften. Tatsächlich spielt Putin seit Beginn der Invasion mit der Angst Europas vor einem Energieengpass und einem kalten Winter. Für den dänischen Militäranalytiker Kristian Søby macht es in den Augen Russlands auch Sinn, die eigene Pipeline zu sprengen, um ein Signal zu senden, welche Fähigkeiten man habe.

Viele Experten glauben, dass Russland mit einer Sprengung von Nordstream eine Drohung aussenden könnte, dass man Europas kritische Infrastrukturen ins Visier nehme. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat Deutschland auch schon vor mehreren Wochen gewarnt, dass auf die Ostseepipeline ein Anschlag verübt werden könnte. Aber diese Warnungen blieben ziemlich vage. Ein Indiz auf eine Machtdemonstration Moskaus könnte immerhin sein, dass die Lecks just an jenem Tag entdeckt wurden, an dem eine neue Gasleitung zwischen Norwegen und Polen eröffnet wurde. Die Baltic Pipe zweigt von der bestehenden «Europipe» Gas nach Osten ab via Dänemark bis nach Polen. Das 1,6 Milliarden Euro-Projekt wurde am Dienstag feierlich in Betrieb genommen und soll die Lieferungen von Europas grösstem Gasproduzenten Norwegen nach Mittel- und Osteuropa erhöhen – und damit die Abhängigkeit von russischem Gas senken. Der ­norwegische Oberstleutnant Geir Karlsen sagt, die norwegische Gas-Infrastruktur sei im Moment das «grösste und strategisch wichtigste Sabotage-Ziel Europas».

Die Nordstream-Pipelines lieferten aktuell kein Gas mehr nach Europa. Die im vergangenen Herbst fertiggestellte Nordstream-2-Röhre wurde gar nie in Betrieb genommen und die Lieferungen durch die Nordstream-1-Röhre stellte Russland unter dem Vorwand von Wartungsarbeiten und technischen Problemen vor einigen Wochen komplett ein. Die Speicherstände in Europa sind in den letzten Monaten trotzdem gestiegen und liegen zum Beispiel in Deutschland bereits bei über 90 Prozent. In den beiden Nordstream-­Pipelines befinden sich indes noch Hunderte Millionen Kubikmeter Gas. Dies, um den Druck stabil zu halten. Dieses Gas strömt jetzt an die Oberfläche, wo es zwar keine direkte Gefahr für die Meeresumwelt in der Ostsee ist. Aber das leicht entflammbare Methan verursacht hohe CO2-Emmissionen. Schätzungen der deutschen Umwelthilfe gehen von bis zu 28,5 Millionen Tonnen CO2 aus. Ein Teil des Methans löst sich aber auch im Wasser und wird von Mikroorganismen zersetzt. Das deutsche Umweltamt geht von niedrigeren Emissionen von gegen 7,5 Millionen Tonnen CO2 aus.

Dänemark hat aus Sicherheitsgründen ein Verbot für Schifffahrt und Überflüge in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgesprochen. Mehrere Marineschiffe patrouillieren in der Region, darunter die Fregatte Absalon, die für Kämpfe in vergasten Gebieten ausgerüstet ist. Die dänische Regierung wie auch die schwedische betonen aber, dass sie die Sabotage-Aktion nicht als Angriff auf ihr Territorium betrachten, da die Vorfälle zwar in ihren ausschliesslichen Wirtschaftszonen, aber in internationalen Gewässern stattfanden. US-Aussenminister Anthony Blinken hat mit seinem dänischen Amtskollegen telefoniert und die Hilfe Amerikas angeboten.

«Jede vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur ist völlig inakzeptabel und wird mit starken und gemeinsamen Reaktionen beantwortet», sagt der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell im Namen der 27 EU-Staaten. Alles deute darauf hin, dass es sich um eine «vorsätzliche Handlung» handle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äusserte sich ähnlich. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg benutzte explizit das Wort «Sabotage», ohne aber einen Schuldigen zu benennen. Gleichzeitig kündigte die EU-Kommission am Mittwoch neue Sanktionen als Reaktion auf die Referenden in den annektierten Gebieten an. So soll zum Beispiel der Preis für russische Ölimporte begrenzt werden und Importbeschränkungen im Wert von sieben Milliarden verhängt werden. Von der Leyen: «Wir akzeptieren weder die Scheinreferenden noch ­irgendeine Art von Annexion in der ­Ukraine.»

Die Betreiberin von Nordstream 1 schliesst eine Reparatur des beschädigten Doppelstrangs nicht aus. Zurzeit sei allerdings gar nichts auszuschliessen, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur DPA. Für eine genaue Beurteilung müssten zunächst die Schäden an der Pipeline begutachtet werden. Es gebe Erfahrungen und Anbieter für solche Arbeiten. Bevor ein Vorgehen festgelegt werden könne, müssten allerdings die Schäden untersucht werden. Vom eigentlichen Leck gebe es bisher keine Bilder. Man wolle die Schäden so schnell wie möglich inspizieren, das setze aber voraus, dass die Behörden die verhängten Sperrzonen aufhöben. Zu den Kosten und wer diese übernehme, wollte das Unternehmen keine Angaben machen. Auch der Nordstream 2 AG sind die genauen Schäden an ihrer weitgehend parallel verlaufenden Pipeline noch unbekannt. Es könne «kein Mensch momentan seriös sagen, wie es da unten aussieht», sagte ein Sprecher. Nur die umfangreiche Blasenbildung lasse auf das Ausmass schliessen. Es handle sich um einen «Riesenriss».

