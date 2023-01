Nichte von Antwerper Kokain-Boss tot: Eskaliert der Drogen-Krieg?

ORGANISIERTES VERBRECHEN Kokain-Krieg in Antwerpen eskaliert: Elfjährige Nichte von Drogenbaron erschossen – Bürgermeister fürchtet Kämpfe unter Mafiagangs In Belgien fordern Abrechnungen und Machtkämpfe der Drogenmafia ein erstes unschuldiges Opfer: Die elfjährige Firdaous wurde von einer Kugel getötet. Obwohl mit 110 Tonnen eine Rekordmenge an Kokain konfisziert wird, scheint der Staat machtlos im Kampf gegen die Gangs. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 11.01.2023, 15.51 Uhr

Einschüchterungsversuch, der schiefgegangen ist? Unbekannte gaben mindestens fünf Schüsse auf das Haus in Antwerpen ab. Die elfjährige Firdaous wurde tödlich getroffen. Bild: Kristof Van Accom/BELGA MAG

Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever ist konsterniert: «Jetzt ist passiert, was ich schon lange befürchtet habe», sagt der flämische Politiker. Seit Monaten schlägt sich die Hafenstadt im niederländisch sprechenden Teil Belgiens mit gewalttätigen Auseinandersetzungen rivalisierender Drogengangs herum. Regelmässig kommt es zu Schiessereien auf offener Strasse. Nun haben die Kämpfe ein erstes unschuldiges Todesopfer gefordert. Es handelt sich um ein elfjähriges Mädchen mit dem Namen Firdaous.

Insgesamt fünf Schüsse haben die unbekannten Täter auf das Haus im Antwerpener Stadtteil Merksem abgegeben. Firdaous befand sich im Beisein ihrer beiden älteren Schwestern und des Vaters in einem provisorisch eingerichteten Zimmer hinter dem Garagentor, als sie getroffen wurde. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um eine Abrechnung unter der sogenannten «Mocro-Mafia» handelt. So werden die Drogengangs genannt, welche sich vorwiegend aus marokkanischstämmigen Familien zusammensetzen und in Belgien und den Niederlanden den Kokainhandel steuern.

Onkel Othman El B. gilt als einer der mächtigsten Drogenbosse Antwerpens

Firdaous Onkel ist nämlich der berüchtigte Drogenbaron Othman El B., der laut De Wever zusammen mit seinen Brüdern eine mächtige Mafiafamilie in Antwerpen anführt. Dass die Attentäter gezielt töten wollten, ist laut Beobachtern wenig wahrscheinlich. Vielmehr dürfte es sich um einen schiefgegangenen Einschüchterungsversuch handeln. Bürgermeister De Wever fürchtet nun, dass der Tod der kleinen Firdaous eine Rache- und Gewaltspirale auslösen könnte, die Antwerpen in einen eigentlichen Drogenkrieg stürzt. Tatsächlich kündigte der international gesuchte Othman El B. an, dass seine Familie ohne Zweifel auf den Anschlag reagieren werde: «Aber nicht so, wie sich der Bürgermeister es vorstellt», so der Gangsterboss aus seinem mutmasslich in Dubai befindlichen Versteck gegenüber der Zeitung «HLN». Statt blutige Rache zu nehmen, werde man auf Gewalt verzichten und mit der Polizei zusammenarbeiten, um die Urheber zur Strecke zu bringen.

110 Tonnen Kokain konfiszierten die belgischen Behörden im 2022 in Antwerpen. In Wirklichkeit dürfte aber noch viel mehr geschmuggelt werden. Bild: Jonas Roosens/ www.imago-images.de

So viel Kokain, dass Verbrennungsanlagen nicht hinterherkommen

Die Hafenstadt Antwerpen ist zusammen mit dem nahe gelegenen Rotterdam in den Niederlanden in den letzten Jahren zur Kokain-Drehscheibe in Europa geworden. Allein im vergangenen Jahr wurden in Antwerpen 110 Tonnen Kokain mit einem Strassenverkaufswert von 5,5 Milliarden Euro beschlagnahmt. Das ist neuer Rekord und so viel, dass die belgischen Verbrennungsanlagen mit der Vernichtung der Drogen nicht mehr hinterherkommen.

Weil im zweitgrössten Hochseehafen Europas mit seinen jährlich 200 Millionen Tonnen Güterumschlag aber nur rund 2 Prozent der Container inspiziert werden können, dürften zwischen Bananenschachteln und in Containerwänden versteckt noch viel mehr Kokain unentdeckt bleiben. Am Dienstag kündigten die belgischen Zollbehörden an, 70 Millionen Euro in die Anschaffung von fünf neuen Containerscannern investieren und zusätzliche 108 Zollbeamte einstellen zu wollen. Nichtsdestotrotz: Der Kampf gegen die Drogenmafia scheint eine schier unlösbare Aufgabe.

Nicht erst seit dem Friedensabkommen der kolumbischen Regierung mit den Farc-Rebellen im Jahr 2016 überbieten sich die Kokainkartelle in Südamerika mit Produktionssteigerungen. Das nach Europa exportierte Kokain wird nicht nur immer mehr, sondern auch immer reiner. Ein empfindlicher Schlag gegen das Drogengeschäft gelang europäischen Ermittlern immerhin mit der Aufdeckung der verschlüsselten Messenger-Systeme «EncroChat» und «SkyECC», einer Art «Whatsapp» für Gangster, im Jahr 2020 und 2021. Im Nachgang kam es in verschiedenen EU-Ländern zu zahlreichen Razzien und Festnahmen.

