Österreich Ermittlungspannen überschatten den Terrorprozess von Wien Beim Anschlag in der Wiener Innenstadt im November 2020 starben drei Menschen. Nun geht der Prozess gegen sechs mutmassliche Unterstützer des Täters, die in islamistischen Kreisen verkehrten, auf die Zielgerade. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 01.02.2023, 20.21 Uhr

Schreckliche Bilder aus Wien: Nach dem Terroranschlag Anfang November stand Österreichs Hauptstadt Wien unter Schock. Christian Bruna / EPA

Mehr als zwei Jahre nach der Tat nun der gerichtliche Schlussstrich: Am Landesgericht Wien werden die Urteile über sechs mutmassliche Unterstützer jenes jungen Mannes gefällt, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt um sich geschossen und drei Menschen getötet hatte. Der Täter wurde im Zuge eines Schusswechsels mit der Polizei erschossen.

Am Dienstag hatten Staatsanwaltschaft und Verteidiger ihre Schlussplädoyers gehalten. Am Mittwoch sollte nach einer kurzen letzten Stellungnahme der Angeklagten die Geschworenen über Urteile sowie Strafmass entscheiden. Bis Redaktionsschluss am späteren Abend standen diese noch nicht fest.

Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe – das bedeutet Lebenslang für vier der Angeklagten. Sie «glaube den sechs Angeklagten kein Wort», so die Anklägerin in ihrem Schlusswort. «Auf derart hinterhältige Angriffe auf unsere Werte und die Demokratie steht zu Recht die Höchststrafe», sagte die Staatsanwältin.

Die Verteidiger verlangen für ihre Mandanten naturgemäss Freisprüche. Die Verteidiger verwiesen durchwegs auf eine dünne Faktenlage, Unwissen ihrer Mandanten über die Pläne des Täters oder Vergehen, die nicht in das Strafrecht fielen.

Im Umfeld des IS verkehrt

Tatsächlich haben die 14 Verhandlungstage ein verwirrendes Bild gezeichnet. Da sind die Angeklagten, allesamt junge Erwachsene, die zum Tatzeitpunkt mehrheitlich knapp strafmündig waren und zweifelsohne im IS-Umfeld verkehrten. Da ist der Umstand, dass einer der anscheinend am tiefsten in die Tat Involvierten, aus nicht bekannten Gründen als einziger Angeklagter nicht in Untersuchungshaft sitzt.

Und das, obwohl er in der Woche vor der Tat bei dem Täter gewohnt hatte und seine DNA auf praktisch allen Gegenständen gefunden wurde, die dieser bei dem Anschlag verwendet hatte. Da sind nicht zuletzt aber vor allem auch haarsträubende Ermittlungspannen im Vorfeld der Tat, die in dem Verfahren keinerlei Erwähnung fanden.

Vor allem eine Spritztour des Mitbewohners des Täters sowie des späteren Täters nach Bratislava im Sommer 2020 wirft Fragen auf. Die beiden Männer waren in die slowakische Hauptstadt gefahren, hatten ihren Wagen direkt vor einem Waffengeschäft geparkt und in dem Laden versucht, Munition für eine AK-47 zu besorgen. Der Inhaber des Ladens verneinte, machte ein Foto von den Männern sowie dem Wagen inklusive Nummernschild und meldete den Vorfall an slowakische Stellen.

Diese reichten die Info an Partnerstellen in Wien weiter – wo die Meldung allerdings versandete. Und auch der deutsche Bundesnachrichtendienst soll die österreichischen Behörden im Sommer vor der Tat mehrmals darüber informiert haben, dass der spätere Täter aktive Kontakte zu deutschen Islamisten-Netzwerken pflege. Auch das ging im Wiener Behördendschungel unter.

Unter Beobachtung der Behörden

Und all das, obwohl der Attentäter und sowie einer der Angeklagten, der als enger Freund des Täters gilt, versucht hatten, sich islamistischen Gruppen in Afghanistan und Syrien anzuschliessen. Beide standen unter Beobachtung der Behörden. Verantwortlicher Innenminister war damals der jetzige Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer.

Die Geschworenen nahmen am Mittwochvormittag ihre Beratungen über die Schuldfrage auf. Wie lange diese dauern werden, war offen.

