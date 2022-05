Russisches Öl: Raffinerie in Schwedt fürchtet das Ölembargo

Ölembargo gegen Russland Eine deutsche Stadt hängt an Putins Öl und kämpft ums Überleben – kann Robert Habeck sein Versprechen halten? Die Kleinstadt Schwedt an der polnischen Grenze am Ende der Pipeline «Druschba» fürchtet um ihre Zukunft. Warum es nicht möglich ist, dass die so wichtige Raffinerie wegkommt von russischem Öl. Christoph Reichmuth, Schwedt Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

«Wenn Sie eine bessere Idee haben ‒ her damit!»: Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht zu den Mitarbeitern der Ölraffinerie in Schwedt.

Die Ölraffinerie liegt am Rande der Kleinstadt Schwedt an der polnisch-deutschen Grenze. 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verarbeiten hier russisches Öl zu Benzin, Kerosin, Diesel und Heizöl. Auf dem gigantischen Gelände sind 80 weitere Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern angesiedelt, die direkt von der Raffinerie abhängig sind.

In Schwedt endet die 8000 Kilometer lange Erdölpipeline «Druschba», die Pipeline der Freundschaft. Sie führt seit Jahrzehnten russisches Öl aus Westsibirien direkt an die deutsch-polnische Grenze nach Schwedt. Der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, persönlich weihte die «Druschba» am 18. Dezember 1963 ein. Die Raffinerie deckt heute 90 Prozent des Ölbedarfs im Grossraum Berlin ab. Die wenigsten Angestellten, die das Werksgelände an diesem Frühlingsnachmittag verlassen, sind gesprächig. Eine Frau um die Mitte 40 sagt:

«Die Leute haben Angst, dass die Raffinerie schliesst.»

Ein junger Mann, der sich lässig auf seinen Roller schwingt, gibt sich wortkarg: «Es muss weitergehen. Der Habeck hat uns Mut gemacht.»

Anteil russischen Öls von 35 auf 12 Prozent gedrückt

Wirtschaftsminister Robert Habeck war wenige Tage zuvor zu Besuch in der Raffinerie. Der Vizekanzler war um Zuversicht bemüht. Und das, obwohl bis Ende Jahr Deutschland ohne das russische Öl auskommen soll. Ein düsteres Szenario für Schwedt. Hier werden jährlich 12 Millionen Tonnen Rohöl aus Russland verarbeitet, mehr als ein Drittel der jährlichen russischen Öleinfuhren nach Deutschland. Habecks Ministerium hat den Anteil russischen Öls am deutschen Ölverbrauch bereits von 35 Prozent auf 12 Prozent gedrückt. Die Lücke soll Öl aus Norwegen und den arabischen Staaten sowie Flüssiggas füllen.

Die PCK-Raffinerie in Schwedt. Hier wird seit Jahrzehnten russisches Öl verarbeitet. Keystone

Nur Schwedt hängt noch komplett an der «Druschba». Ein Embargo gegen russisches Öl gefährdet die Raffinerie, gefährdet Arbeitsplätze, gefährdet die Zukunft der Stadt. Habeck verspricht den Menschen, alles zu unternehmen, um die Raffinerie am Leben zu halten. Das Werk könne mit Öl aus den arabischen Staaten versorgt werden, das per Schiff nach Rostock oder Danzig transportiert würde. Aber das Werk müsste technisch umgerüstet werden, da die Verarbeitung in Schwedt auf den hohen Schwefelgehalt des russischen Öls eingestellt ist.

Das wohl grösste Problem ist, dass die Raffinerie mehrheitlich der Rosneft Deutschland GmbH gehört, einer Tochter des russischen Rosneft-Konzerns. Dass Rosneft grünes Licht zur Verarbeitung nichtrussischen Öls gibt, ist unwahrscheinlich.

Es gibt Pläne in Berlin, die Raffinerie in staatlichen deutschen Besitz zu überführen. Wenn dies alles klappe, sagte Habeck den Mitarbeitern, «dann haben Sie eine Jobsicherheit für die nächste Zeit». Er merkte an: «Ich will Sie nicht vergackern und Ihnen auch nicht irgendwie den Himmel rosarot malen. Es kann sein, dass es an irgendeiner Stelle hakt, es kann sein, dass irgendwas nicht funktioniert.» Einmal sagte er:

«Wenn Sie eine bessere Idee haben ‒

her damit!»

In Schwedt kommen indes ungute Erinnerungen hoch. Schon einmal war die Stadt Opfer von Veränderungen. Mit der «Druschba» wuchs Schwedt kometenhaft, es siedelte sich Industrie an, die Einwohnerzahl explodierte, von 10'000 auf 55'000. Nach der Wende schlossen die Tabakfabrik, die Schuhfabrik, das Betonwerk. Die Ölraffinerie entliess Tausende. Die Arbeitslosenrate explodierte auf über 25 Prozent.

Heute leben 30'000 Menschen in Schwedt, Tendenz sinkend. Die Stadt liess leerstehende DDR-Plattenbausiedlungen zurückbauen. Die Arbeitslosenrate liegt mit fast 10 Prozent immer noch über dem Durchschnitt. Was die Stadt am Leben hält, ist die «Druschba.»

Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe: «Ich kämpfe um jeden einzelnen Arbeitsplatz.» Keystone

Im Rathaus empfängt Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe. Die Sozialdemokratin eilt gerade von Medientermin zu Medientermin. Sie will auf das Schicksal ihrer Stadt aufmerksam machen. Es ist ein Leichtes, sagt sie, ein Ölembargo zu fordern, doch dass damit auch menschliche Schicksale verknüpft sind, das würden viele ausblenden. Die 59-Jährige, die mit Ausnahme eines Bauingenieur-Studiums in Dresden ihr ganzes Leben in Schwedt verbracht hat, sagt über die Raffinerie, die in Schwedt alle nur PCK nennen, nach ihrem alten Namen Petrolchemisches Kombinat:

«Die Raffinerie ist unsere Lebensgrundlage. Schwedt ist PCK,

PCK ist Schwedt.»

Sie verstehe, dass auf Russlands Krieg reagiert werden müsse. Hoppe warnt vor Schnellschüssen. Es gibt Pläne, in Schwedt grüne Energie herzustellen, Wasserstoff zu verarbeiten. «Aber wir brauchen Zeit, mindestens acht Jahre.» Habeck habe «kein verbindliches, sondern ein offenes Versprechen» zum Erhalt der Raffinerie abgegeben.

«So ernst wie jetzt war die Situation hier noch nie», sagt Hoppe. «Ich kämpfe um jeden einzelnen Arbeitsplatz.» Die Politikerin hofft, dass die Raffinerie für einen längeren Zeitraum über alternative Öllieferungen ausreichend abgesichert wird. «Die Menschen hängen an ihren Arbeitsplätzen. Sie hängen nicht am russischen Öl.»

Vor dem Werk beginnt die neue Schicht. «Es war ein Fehler, Rosneft eine Mehrheit der Raffinerie zu überlassen. Ein russischer Staatskonzern will russisches Öl verarbeiten», sagt eine Frau. Sie seufzt: «Es sieht nicht gut aus.»

