China-Experte Markus Herrmann im Interview zu den Protesten

Null-Covid-Politik China-Experte zu den Protesten: «Wenn das Ziel in Richtung Regime-Change gehen sollte, hätten wir eine andere Situation» Markus Herrmann Chen ist Halb-Chinese und mit der Situation im Land bestens vertraut. Im Interview erklärt der China-Experte, warum die Demonstranten mit ihrem Hauptanliegen Erfolg haben könnten. Fabian Hock Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Demonstranten in Peking halten weisse Schilder in die Höhe: Sie fordern das Ende der Null-Covid-Politik. Bild: Ng Han Guan / AP

Was hat Sie an den aktuellen Protesten am meisten überrascht?

Markus Herrmann Chen: Die gemässigte Reaktion der Regierung. Die Polizei ist offenbar instruiert worden, die Proteste nur aufzulösen, statt Massenverhaftungen vorzunehmen. Auch in Sachen Zensur hätte die Regierung noch stärkere Mittel. Zwar wurden Inhalte aus den sozialen Medien gelöscht, aber die Partei könnte das Internet theoretisch in ganzen Regionen abstellen. Das tat sie nicht.

Warum bleibt der Sicherheitsapparat zurückhaltend?

Die Führung in Peking hatte zuletzt beim G20-Gipfel auf Bali recht erfolgreiche Treffen mit europäischen Regierungschefs wie Emmanuel Macron, Giorgia Meloni oder Mark Rutte sowie davor in Peking bereits mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz. Sie sieht es als eine mögliche Phase für konstruktiverer Beziehungen zwischen China und Europa. Noch diese Woche wird mit Charles Michel ein wichtiger Vertreter der EU nach China reisen. Die Parteiführung ist daher bemüht, negative Bilder und Reaktionen gerade in Europa zu vermeiden.

China-Experte Markus Herrmann: «Die Parteiführung ist bemüht, negative Bilder zu vermeiden.» Bild: Nathalie Taiana / Aargauer Zeitung

Bei den Protesten steht die strikte Null-Covid-Politik im Vordergrund, aber es gibt auch Rufe nach mehr bürgerlichen Freiheiten. Worum geht es den Demonstranten wirklich?

Momentan sind sie auf die Null-Covid-Politik fokussiert. Auch die bürgerlichen Freiheiten, die dort gefordert werden, stehen im Kontext mit der Covid-Politik. Etwa die Redefreiheit: Dabei geht es vor allem um die Möglichkeit, Kritik zu üben und Missstände zu benennen sowie um mehr Transparenz der Regierung im Umgang mit den Corona-Massnahmen.

Fürchten Sie eine Eskalation?

Aktuell werden die Demonstrationen nicht regionenübergreifend koordiniert. Die Frage ist, wie weit die Protest-Forderungen gehen. Der Rücktritt von Xi Jinping - vereinzelte Rufe danach gibt es schon - ist keine realistische Forderung. Seit Montagnachmittag geht das Gerücht herum, dass Xi Jinping in den nächsten Tagen Vertreter der in den Protesten engagierten Studentenschaft treffen wird. Es wäre ein Zeichen der Deeskalation. Die Partei selber will seit dem 20. Parteikongress eigentlich die Null-Covid-Politik zurückfahren.

Blumen im Gedenken an die Opfer der Tragödie von Ürümqi: Zehn Menschen kamen bei einem Feuer ums Leben – wegen der strikten Coronamassnahmen scheiterte die Rettung. Bild: Jerome Favre/EPA

Und wenn die Forderungen über die Covid-Politik hinaus gehen?

Wenn das Ziel der Demonstranten in Richtung Regime-Change gehen sollte, würde die Konzilianz der Regierung verschwinden, und wir hätten eine andere Situation. Aber: Die Proteste haben angefangen mit einer Gedenkfeier und wurden dann zu einer Protestaktion gegenüber Null-Covid, nicht primär zu einer Aktion gegen die Partei.

Haben die Proteste Chancen, in China wirklich etwas zu verändern?

Wenn sich die Forderungen auf die Covid-Politik und die damit zusammenhängenden Probleme beschränken, dann ja. Die Partei hat derzeit durchaus ähnliche Interessen wie die Protestierenden. Die tragischen Ereignisse in Ürümqi haben gezeigt, dass die Implementierung der Null-Covid-Politik auf der Stufe der Lokalregierungen teilweise überschiesst.

Der eigentliche Erfolg dieser Proteste wäre, dass die Regierung ihren Zeitplan für Öffnungen beschleunigt. Dieser muss aber die mit Blick auf den Winter bereits jetzt hohen und steigenden Infektionszahlen berücksichtigen. Eine fundamentale Regime-Kritik allerdings würde den Sicherheitsapparat auf den Plan rufen.

Studentenproteste in Peking: Kommt es bald zum Treffen mit Staatspräsident Xi Jinping? Bild: AP

Wie bedrohlich ist die Situation für die Regierung?

Wirklich bedrohlich wird die Situation für die Regierung erst dann, wenn sich die Proteste stark ausweiten und sich beide Seiten verhärten – daher wohl dieses bisher eher konziliante Vorgehen.

Es kann allerdings auch bei einer Deeskalation nicht ausgeschlossen werden, dass ein gewisser Gesichtsverlust für die Partei zurückbleibt, weil die anfänglich sehr populären Corona-Massnahmen unterdessen tatsächlich neben den wirtschaftlichen Kosten auch viel gesellschaftliche Frustration verursacht haben.

Warum ist Peking nicht früher von der Null-Covid-Politik abgerückt?

Die Immunisierung der Bevölkerung und der tatsächlich erreichte Schutz war nicht genügend hoch. Entsprechend wurde rund fünf Monate vor dem 20. Parteikongress die Covid-Politik nochmals auf höchster Ebene, im Ständigen Ausschuss, bestätigt. Wenn man das so weit oben im Parteiapparat und nicht irgendwo weiter unten in der Bürokratie verhandelt wird, dann heisst das, dass es unterschiedliche Meinungen und Widerstände gegeben hat.

Xi hatte aber seine Person eng mit der Null-Covid-Politik verknüpft. Bevor er seine Machtposition am 20. Parteikongress Ende Oktober gefestigt hatte, konnte die Regierung daher nicht von der Covid-Politik abrücken.

Im politischen Bericht, dem Hauptdokument des Kongresses, ist Null-Covid aber nur noch im Rückblick erwähnt, nicht in der vorausschauenden Planung. Daraus haben Viele bereits geschlossen, dass Null-Covid kein dauerhaftes Instrument der Regierung bleiben wird.

Schweizerisch-chinesischer China-Analyst Markus Herrmann Chen ist halb Schweizer, halb Chinese und berät Konzerne und KMU in China-Fragen. Er ist Managing Director bei der China Macro Group mit Sitz in Zürich, München und Peking.

